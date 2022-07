Schlauchboot Wave von Kesser: Jetzt 48 % günstiger

Von: Olga Krockauer

Das hochwertige Schlauchboot Wave von KESSER® bietet Platz für eine vierköpfige Familie. © KESSER®

Ob angeln, paddeln oder einfach nur entspannt herumfahren: Das Schlauchboot Wave von KESSER® macht es sogar für eine vierköpfige Familie möglich. Jetzt ist das Gummiboot 48 Prozent günstiger zu haben!

Für mehr Wasserspaß im Sommer sorgt das Schlauchboot von Kesser. Entscheiden Sie, wonach Ihnen der Sinn steht: nach einem entspannten Familienausflug oder einem meditativen Angeltag? Einer lustigen Bootstour mit Freunden oder dem sportlichen Ruderspaß? Das extrem stabile aufblasbare Gummiboot mit zwei abnehmbaren Sitzbänken hat Platz für vier Personen und ist für Unternehmungen auf Süß - und Salzwasser geeignet. Auf Wunsch aufrüstbar mit einem Außenbordmotor mit bis zu 15 PS! Das aufblasbare Gummiboot gibt es jetzt für nur 419,80 statt 799,95 Euro.

Die wichtigsten technischen Details im Überblick:

Länge 3,20 m Breite 1,55 m Innenmaße 207 x 80 cm Sitzfläche 84,5 x 20 cm Gewicht 55 kg Max. Nutzlast 505 kg Max. Motorisierung 11 kW / 15 PS PVC-Stärke 0,7 mm 2 x Paddel ✔️ Seilringe ✔️ Motor inkl. ❌

Bootstour oder Angelevent – mit Freunden oder Familie

Ob in Salzwasser in küstennahen Gewässern oder auf Flüssen und Seen: Das Schlauchboot Wave von Kesser bringt Sie sicher ans Ziel. Es ist sehr stabil und hält Windstärke 6 sowie hohen Wellen (bis zu 2 Metern) stand. Der aufblasbare Kiel verringert Schlinger- und Rollbewegungen – damit Sie noch ruhiger und sicherer fahren. Bei Sportunternehmungen wie Tauchen oder Angeln haben Sie genug Stauraum für Ihr Equipment wie Tauchflaschen oder Ausrüstung, das Sie dank extra Gurt festmachen können.

Das praktische Gummiboot mit vier Luftkammern versorgen Sie mit der mitgelieferten Luftpumpe schnell und einfach mit Luft. Es ist zudem leicht zu transportieren: dank der Tragegriffe und der mitgelieferten Tragetasche. Das Schlauchboot von Kesser bekommen Sie jetzt für nur 419,80 ( 799,95 €) !

Robust, pflegeleicht und wetterbeständig: Gummiboot Wave von Kesser 48 % günstiger zu haben

Das dreilagige PVC-Material ist sehr robust und Wetter- sowie UV-beständig. Es ist formstabil – unter anderem dank dem Aluminium-Boden – auch bei hohem Luftdruck – und dank Sicherheitsstreifen sogar bei Kollisionen. Ist Ihnen unterwegs trotzdem ein Missgeschick passiert, bringen Sie es dank dem mitgelieferten Reparaturset unkompliziert wieder in Ordnung. Zwei Paddel sind ebenfalls mit dabei. Wenn es gern schneller werden soll: Rüsten Sie Ihr Freizeitboot mit einem maximal 15-PS-starken Außenbordmotor nach. Wer jetzt zugreift, bekommt das hochwertige Schlauchboot von Kesser für nur 419,80 ( 799,95 €) !