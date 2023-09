Schminktisch mit Spiegel

Schminktische: Mehr als nur ein Möbelstück – Ihr persönlicher Beauty-Hort

Von: Alina Wagner

Sie wollen einen Schminktisch kaufen, wissen aber nicht, welches Material am besten ist oder ob Sie einen mit oder ohne Beleuchtung kaufen sollen? Wir haben die Antworten.

Schminktische, auch als Frisierkommoden bekannt, bestehen in der Regel aus einem Tisch, einem Spiegel und großzügigem Stauraum. Häufig sind sie mit einem Hocker oder einer Sitzbank ausgestattet. Dank der Schubladen und Ablageflächen bieten sie die Möglichkeit, Beauty- und Pflegeprodukte geordnet und leicht zugänglich aufzubewahren.

Schminktische mit Spiegel – Checkliste vor dem Kauf

Größe und Platz : Messen Sie den verfügbaren Raum, um sicherzustellen, dass der Schminktisch und der Spiegel gut hineinpassen. Denken Sie daran, ausreichend Bewegungsraum um den Tisch herum zu lassen.

: Messen Sie den verfügbaren Raum, um sicherzustellen, dass der Schminktisch und der Spiegel gut hineinpassen. Denken Sie daran, ausreichend Bewegungsraum um den Tisch herum zu lassen. Spiegelqualität : Prüfen Sie die Qualität des Spiegels. Er sollte klar und frei von Verzerrungen sein. Ein verstellbarer Spiegel kann besonders praktisch sein, um verschiedene Winkel und Ansichten einzustellen.

: Prüfen Sie die Qualität des Spiegels. Er sollte klar und frei von Verzerrungen sein. Ein verstellbarer Spiegel kann besonders praktisch sein, um verschiedene Winkel und Ansichten einzustellen. Beleuchtung : Wenn der Schminktisch keine integrierte Beleuchtung hat, sollten Sie überlegen, ob Sie zusätzliche Beleuchtung wie Tischlampen oder LED-Leuchten verwenden möchten.

: Wenn der Schminktisch keine integrierte Beleuchtung hat, sollten Sie überlegen, ob Sie zusätzliche Beleuchtung wie Tischlampen oder LED-Leuchten verwenden möchten. Aufbewahrungsmöglichkeiten : Stellen Sie sicher, dass der Schminktisch ausreichend Stauraum bietet, um Ihre Schönheitsprodukte und Accessoires zu organisieren. Schubladen, Regale oder Fächer sind nützliche Optionen.

: Stellen Sie sicher, dass der Schminktisch ausreichend Stauraum bietet, um Ihre Schönheitsprodukte und Accessoires zu organisieren. Schubladen, Regale oder Fächer sind nützliche Optionen. Materialien und Verarbeitung : Achten Sie auf die Qualität der Materialien und die Verarbeitung des Schminktisches.

: Achten Sie auf die Qualität der Materialien und die Verarbeitung des Schminktisches. Komfortable Sitzgelegenheit : Wenn der Schminktisch nicht bereits mit einem Stuhl oder Hocker geliefert wird, wählen Sie eine bequeme Sitzgelegenheit, die zu Ihrer Tischhöhe passt.

: Wenn der Schminktisch nicht bereits mit einem Stuhl oder Hocker geliefert wird, wählen Sie eine bequeme Sitzgelegenheit, die zu Ihrer Tischhöhe passt. Zusätzliche Funktionen: Einige Schminktische haben Extras wie Schminkspiegel mit Vergrößerungsfunktion, USB-Ladeanschlüsse oder Schmuckschränke. Überlegen Sie, ob Sie solche Extras benötigen.

Welches Material soll der Schminktisch haben?



Die Wahl des Materials für Ihren Schminktisch hängt von Ihren Vorlieben, Einrichtungsstil und Ihrem Budget ab. Es gibt kein universell „bestes“ Material, da jede Option ihre eigenen Vor- und Nachteile hat.

Holz : Holz ist eine zeitlose und vielseitige Option, die gut zu verschiedenen Einrichtungsstilen passt. Es ist langlebig und kann in verschiedenen Holzarten und Oberflächenbehandlungen gefunden werden. Holzschminktische haben oft einen klassischen Charme.

: Holz ist eine zeitlose und vielseitige Option, die gut zu verschiedenen Einrichtungsstilen passt. Es ist langlebig und kann in verschiedenen Holzarten und Oberflächenbehandlungen gefunden werden. Holzschminktische haben oft einen klassischen Charme. Metall : Metallschminktische sind modern und minimalistisch. Sie sind leicht zu reinigen und können Ihrem Raum einen Hauch des Industrial- oder Retro-Stils verleihen. Metall ist robust und langlebig.

: Metallschminktische sind modern und minimalistisch. Sie sind leicht zu reinigen und können Ihrem Raum einen Hauch des Industrial- oder Retro-Stils verleihen. Metall ist robust und langlebig. Glas : Glasoberflächen wirken elegant und modern. Sie reflektieren das Licht und lassen den Raum heller erscheinen. Gehärtetes Glas ist haltbar und leicht zu reinigen. Glasmöbel können empfindlicher gegenüber Kratzern und Flecken sein.

: Glasoberflächen wirken elegant und modern. Sie reflektieren das Licht und lassen den Raum heller erscheinen. Gehärtetes Glas ist haltbar und leicht zu reinigen. Glasmöbel können empfindlicher gegenüber Kratzern und Flecken sein. Kunststoff und Acryl: Diese Materialien sind budgetfreundlich und in verschiedenen Farben und Stilen erhältlich. Sie sind leicht und einfach zu reinigen.

Schminktisch mit Spiegel

Achten Sie bei den Schminktischen mit Spiegel auf die richtige Beleuchtung: Platzieren Sie Ihren Schminktisch idealerweise vor oder neben einem Fenster, um Tageslicht zu nutzen. Zusätzlich sollten Sie eine Lichtquelle über oder neben dem Spiegel anbringen. Wichtig ist, dass das Licht von den Seiten und von vorne kommt.

Tipp Um Ihren Schminktisch auch als Schreib- oder Konsolentisch oder für andere Zwecke zu nutzen, wählen Sie ein Modell mit einem abnehmbaren oder klappbaren Spiegelaufsatz.

Welche Maße sind für den Schminktisch sinnvoll?

Für kleinere Räume empfiehlt sich ein Schminktisch mit Maßen von etwa 80 bis 100 Zentimetern in der Breite und 40 bis 50 Zentimetern in der Tiefe. In größeren Räumen können Sie einen breiteren Schminktisch von 100 bis 150 Zentimetern wählen. So bleibt Ihnen mehr Platz für die Organisation Ihrer Schönheitsprodukte.

Schminktische mit Beleuchtung

Ein Schminktisch mit Beleuchtung macht das Schminken angenehmer, da Sie nicht auf natürliches Tageslicht angewiesen sind.

Tipp Stellen Sie sicher, dass die Beleuchtung bequem an eine Steckdose oder Stromquelle angeschlossen werden kann, damit Sie keine unhandlichen Verlängerungskabel verwenden müssen.

Wo stellt man den Schminktisch am besten auf?

Der ideale Ort für Ihren Schminktisch hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich Ihrer persönlichen Vorlieben und der Raumverhältnisse in Ihrem Zuhause. Viele bevorzugen das Schlafzimmer wegen der Privatsphäre und Ruhe. Wichtig ist, dass der Schminktisch in einer gut beleuchteten Ecke steht, entweder in der Nähe eines Fensters oder mit geeigneter Beleuchtung.

Das Badezimmer kann ebenfalls infrage kommen, sofern genügend Platz und passende Beleuchtung vorhanden sind. Ein Ankleidezimmer ermöglicht die Integration Ihres Schminktischs in einen umfassenden Ankleide- und Stylingbereich.

