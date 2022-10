Schwarze FFP2-Masken: Top-Angebote hier erhältlich

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Schwarze FFP2-Masken sind die „modische“ Alternative zu den weißen Masken. Hier finden Sie Angebote. © Bernd Günther / Imago

Schwarze FFP2-Masken sind die modische Alternative zum herkömmlichen weißen Mundschutz. Wo es schwarze FFP2-Masken zu kaufen gibt, erfahren Sie hier.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.



FFP2-Masken sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. In Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und dem öffentlichen Nahverkehr müssen die Menschen einen Mund- und Nasenschutz tragen. Die Nachfrage nach den Masken ist sehr groß – auch, weil die Inzidenz wieder steigt. Schwarze FFP2-Masken sind eine empfehlenswerte Alternative zu den ursprünglichen weißen Masken und bieten einige Vorteile. Schmutz und Make-up-Reste sind nicht so leicht zu sehen und Schwarz passt modisch auch besser ins Bild. So ist es wenig verwunderlich, dass immer mehr BürgerInnen die schwarzen FFP2-Masken tragen. In unserem Artikel erfahren Sie, wo es aktuell Top-Angebote für schwarze FFP2-Masken gibt.

Schwarze FFP2-Masken von Medisana

FFP2-Masken von Medisana

Preis 14,99 € (13,49 € im Spar-Abo) Menge 10 FFP2-Masken Preis pro Stück 1,49 € CE-zertifiziert ✓ Verpackung Einzeln verpackt

Schwarze FFP2-Masken von EUROPAPA

FFP2-Masken von EUROPAPA

Preis 8,06 € Menge 20 FFP2-Masken Preis pro Stück 0,40 € CE-zertifiziert ✓ Verpackung Einzeln verpackt

Schwarze FFP2-Masken von MASKEN24

FFP2-Masken von MASKEN24

Preis 12,99 € Menge 10 FFP2-Masken Preis pro Stück 1,29 € CE-zertifiziert ✓ Verpackung Einzeln verpackt

Schwarze FFP2-Masken von QZY

FFP2-Masken von QZY

Preis 8,47 € Menge 10 FFP2-Masken Preis pro Stück 0,85 € CE-zertifiziert ✓ Verpackung 2 Beutel à 5 FFP2-Masken

Bei unserer Auswahl haben wir natürlich auch auf die Qualität geachtet. FFP2-Masken sollten die DIN-Kennzeichnung EN 149:2009-08 oder EN 149:2001+A1:2009 haben. Einige FFP2-Masken tragen auch die Bezeichnung KN95. Diese Masken wurden in China produziert und dürfen die CE-Kennzeichnung daher nicht haben. Die vorgestellten FFP2-Masken verfügen zudem allesamt über drei oder fünf Filtrationsschichten. So können 95 Prozent aller Partikel in der Luft hocheffizient gefiltert werden.

Was bedeutet die Schutzklasse FFP2?

Die FFP2-Masken zählen zu den Masken, die Partikel filtrieren können. Diese Halbmasken werden in drei Schutzklassen gegliedert: FFP1, FFP2 und FFP3. Das FFP steht für „filtering face piece“. FFP1 filtert Luftpartikel bis zu einer Größe von 0,6 μm. Für Aerosole wie beim Coronavirus sind FFP1-Masken nicht geeignet. Für das Virus sind Atemschutzmasken der Klasse FFP2 oder FFP3 empfehlenswert – und teilweise vorgeschrieben. Sie filtern die meisten schädlichen Partikel aus der Luft. Wobei die FFP3-Maske mit einem Schutz von 99 % gegen alle Partikel noch etwas effektiver ist, als eine FFP2-Maske (94 %).