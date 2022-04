Jetzt sichern: Schwarze Visa Deutschland-Kreditkarte dauerhaft ohne Jahresgebühr – inkl. 60€ Startguthaben

Teilen

Die Deutschland-Kreditkarte Classic erhalten Neukunden jetzt zu einmaligen Konditionen. © Deutschland-Kreditkarte

Sie haben aktuell die einmalige Gelegenheit, sich die Deutschland-Kreditkarte Classic inklusive 60 Euro Startguthaben zu sichern. Bis zum 30. April 2022 zuschlagen!

Nicht entgehen lassen: die schwarze Visa Deutschland-Kreditkarte zu einmaligen Konditionen

Sichern Sie sich die schwarze Visa Deutschland-Kreditkarte (Classic Variante) dauerhaft ohne Jahresgebühr .

. Erhalten Sie 60 Euro Startguthaben .

. Zusätzlich gibt es 20 Euro Prämie , wenn Sie Freunde werben.

, wenn Sie Freunde werben. Aktion läuft vom 1. bis zum 30. April 2022.

Hier geht‘s zum Angebot

Der Besitz einer Kreditkarte bietet viele Vorteile – mit ihr lässt sich nicht nur unkompliziert bargeldlos zahlen, sondern sie wird auch weltweit in unzähligen Geschäften, in Hotels oder in Restaurants akzeptiert. Viele Banken ermöglichen sogar das gebührenfreie Abheben von Geld im Ausland. Diese Vorzüge haben in der Regel ihren Preis: Anbieter verlangen meistens eine Jahresgebühr zwischen 20 und 40 Euro für die Überlassung der Kreditkarte. Wer diese Kosten umgehen will, sollte zur Classic Variante der schwarzen Visa Deutschland-Kreditkarte greifen: Diese gibt es dauerhaft ohne Jahresgebühr.

Obendrein gibt es aktuell 60 Euro Startguthaben, wenn Sie mit der Karte in den ersten acht Wochen nach Erhalt mindestens drei Transaktionen erzielen. Sechs Wochen darauf werden Ihnen die 60 Euro gutgeschrieben. Geldabhebungen, Überweisungen auf das Referenzkonto und die Nutzung des Sofortgeldes zählen dabei nicht. Weitere Voraussetzung ist, dass die Deutschland-Kreditkarte Classic zum Zeitpunkt der Auszahlung weder gekündigt noch storniert wurde. Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden, die innerhalb der 12 Monate vor Abschicken des Online-Antrags nicht Inhaber eines Kreditkartenkontos bei der Hanseatic Bank gewesen sind.

Das ist Ihnen nicht genug? Kunden aller PaySol-Produkte können sich zusätzlich 20 Euro Prämie sichern, indem Sie Freunde werben. Wenn Sie mehrere Freunde werben, sind auch mehrere Prämien möglich.

Diese Vorteile bietet Ihnen die Deutschland-Kreditkarte Classic:

Sie zahlen niemals Jahresgebühren .

. Heben Sie weltweit gebührenfrei Geld 1 ab.

ab. Zahlen Sie weltweit gebührenfrei in jeder Währung.

Die Abrechnung per Lastschrift bezahlen Sie von Ihrem vorhandenen Girokonto.

Flexible Rückzahlung der monatlichen Kreditkartenrechnung – bis zu drei Monate zinsfrei 2

der monatlichen Kreditkartenrechnung – bis zu drei Monate zinsfrei Nutzen Sie Apple Pay und Google Pay.

Stellen Sie Ihren Antrag rein digital (alternativ PostIdent).

Nicht zögern: Holen Sie sich jetzt bis zum 30. April 2022 die Visa Deutschland-Kreditkarte Classic inklusive 60 Euro Startguthaben und zahlen Sie niemals Jahresgebühren!

Jetzt Visa Deutschland-Kreditkarte Classic sichern

1 Mit der Deutschland-Kreditkarte Classic der Hanseatic Bank kann an Geldautomaten weltweit gebührenfrei Bargeld abgehoben werden. Gegebenenfalls können hierbei Gebühren des Geldautomatenbetreibers anfallen. Das heißt, zusätzlich zum Auszahlungsbetrag können Geldautomatenbetreiber individuelle Entgelte erheben, worauf die Hanseatic Bank keinen Einfluss hat. Derzeit ist dies nur im Ausland (z.B. in Thailand oder den USA) der Fall.

2 Neukunden können den offenen Rechnungsbetrag in den ersten drei Monaten zinsfrei in Teilbeträgen zurückzahlen. Dies gilt für alle Umsätze innerhalb des Verfügungsrahmens, die in den ersten 3 Monaten nach Kreditkarteneröffnung getätigt werden. Die Kreditkarteneröffnung erfolgt in der Regel 5 – 7 Tage vor Erhalt der Kreditkarte. Nach Ablauf der 3 Monate fallen bei Teilzahlung die vertraglichen Zinsen an. Bonität vorausgesetzt. Als Neukunden zählen Antragsteller, die in den sechs Monaten vor Abschicken des Online-Antrages nicht Inhaber eines Kreditkartenkontos bei der Hanseatic Bank gewesen sind.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.