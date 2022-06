Sechs Monate Audible inkl. Gratis-Hörbücher für monatlich 2,95 Euro statt 9,95 Euro

Nutzen Sie die Gelegenheit und sichern Sie sich als Prime Mitglied sechs Monate Audible zum Schnäppchenpreis. © Audible

Lust auf spannende Hörbücher und unterhaltsame Podcasts? Dann sichern Sie sich 70% Rabatt auf Audible – exklusiv für Prime Mitglieder.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Prime Day Angebot : Erhalten Sie sechs Monate Audible für nur 2,95 Euro monatlich und sparen Sie damit über zwei Drittel des Normalpreises.

: Erhalten Sie sechs Monate Audible und sparen Sie damit über zwei Drittel des Normalpreises. Die Audible-Bibliothek enthält mehr als 200.000 Romane, Krimis, Sachbücher, Sprachkurse und mehr.

enthält mehr als 200.000 Romane, Krimis, Sachbücher, Sprachkurse und mehr. Enthalten ist monatlich ein Titel aus dem Gesamtkatalog, den man auch nach Kündigung behalten darf.

Das Angebot gilt nur bis 17.07.2022

Bitte beachten: Aktion gilt nur für Prime Mitglieder.

Egal ob auf dem Weg in die Arbeit, beim Relaxen am See oder kurz vor dem Einschlafen: Mit Audible sind spannende Hörbücher und Hörspiele sowie kurzweilige Podcasts niemals fern. Dabei können Sie aus einer Bibliothek von rund 200.000 Romanen, Krimis, Sachbüchern, Sprachkursen und vielem mehr wählen. Für alle Inhalte besteht die Möglichkeit, sie herunterzuladen und offline anzuhören. So müssen Sie auch bei schlechtem Netz nie auf Unterhaltung verzichten.

Dank des erstklassigen Angebots haben Sie als Prime Mitglied nun zudem die Chance, sich die ersten sechs Monate Audible zu einem unschlagbaren Preis zu sichern: Mit 2,95 Euro pro Monat zahlen Sie ein halbes Jahr lang nicht einmal ein Drittel des Normalpreises. Ab dem 7. Monat zahlen Sie für Audible die üblichen 9,95 Euro – oder SIE kündigen einfach nach Ablauf der sechs Monate per Mausklick Ihr Abo.

Wichtig zu wissen: Das Angebot gilt nur für Mitgliedschaften, die direkt über Audible.de abgeschlossen werden. Soweit Audible-Mitgliedschaften auch über Drittanbieter verkauft werden (z. B. Amazon.de), sind diese nicht umfasst. Das Angebot kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert und nur einmal pro Kunde in Anspruch genommen werden. Zudem gilt es nur für alle Prime Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die in den vergangenen 30 Tagen kein Audible-Abo hatten. Ein Audible.de-Kundenkonto ist für die Inanspruchnahme notwendig. Das Abo ist jederzeit kündbar.

Schlagen Sie jetzt zu und sichern Sie sich bis zum 17. Juli 2022 die ersten sechs Monate Audible zu erstklassigen 2,95 Euro monatlich statt 9,95 Euro!