Kissen gegen Nackenschmerzen: Sparen Sie jetzt 10 € auf den Seitenschläferkissen-Testsieger

Seitenschläferkissen sorgen dafür, dass Ihr Kopf beim Schlafen gut gestützt und der Nacken gerade gehalten wird. © Third of Life

Seitenschläferkissen ermöglichen eine gesunde Haltung in Seitenlage und sorgen so für erholsamen Schlaf. Mit unserem Rabattcode sparen Sie 10 € auf den Testsieger!

Sie wachen mit Nacken- oder Schulterschmerzen auf? Ein Grund könnte sein, dass Sie nicht das richtige Kissen für Ihre Schlafposition haben. Vor allem Seitenschläfer brauchen ein passendes Kissen, das Kopf und Nacken gut stützt. Handelsübliche Kissen kommen dafür nicht in Frage, da sie meist zu flach sind. Sie sollten stattdessen auf spezielle Seitenschläferkissen zurückgreifen, die sich durch ihre Form auszeichnen – wie das ergonomische Schmetterlingskissen aus Visco-Schaum von Third of Life. Sorgen Sie für eine geruhsame Nacht ohne Schmerzen – mit dem Seitenschläferkissen-Testsieger ACAMAR!

Seitenschläferkissen-Deal: 10 € Rabatt auf den Testsieger ACAMAR Kissen

Das Seitenschläferkissen ACAMAR ist das perfekte ergonomische Kissen gegen Nacken- und Schulterschmerzen. Es ist ideal für alle Seiten- und Seitenkippschläfer dank seiner Schmetterlingsform und kann beidseitig benutzt werden. Das ACAMAR Kissen von Third of Life löst Verspannungen und Schmerzen im Bereich des Nackens, der Schultern und der Wirbelsäule und beugt diesen vor. Die Schulteraussparungen der ergonomischen Schmetterlingsform ermöglichen eine angenehme Liegeposition. Der thermoregulierende Bezug mit Öko-Tex Standard 100 reduziert außerdem das Schwitzen am Kopf.

Testsieger: das ACAMAR Seitenschläferkissen von Third of Life. © Third of Life

Vorteile vom ergonomischen Seitenschläferkissen ACAMAR:

IGR-preisgekröntes ergonomisches Kissen aus Visco-Schaum in den Maßen 55 x 47 x 12 Zentimeter

entlastet Wirbelsäule, Nacken und Schultern

Testsieger: Note 1,4 (sehr gut) bei Testsieger.de

leicht zu transportieren dank Aufrollfunktion

thermoregulierender Kissenbezug für eine angenehme Schlaftemperatur: in 2 Farben erhältlich (weiß und anthrazit)

Kissen-Bezug ist schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100

Ergonomisches Kissen ACAMAR gegen Nackenschmerzen – Produktinfos

Preis: 69,95 € Rabatt: 10 € sparen mit Rabattcode MEIN2022 Test-Note: 1,4 (sehr gut) Maße: 55 x 47 x 12 cm Material: 65 % Polyester, 35 % Viscose Schlafposition: Seiten- und Seitenkippschlaf Kissenbezug: thermoregulierender Bezug; schadstoffgeprüft Amazon-Bewertung: 4,4 ⭐ bei 6.200 Bewertungen

Im Video: Seitenschläferkissen ACAMAR von Third of Life

Über Third of Life Third of Life ist ein Anbieter, der sich auf Produkte rund um das Thema Schlaf spezialisiert hat – von Kissen, Bettdecken, Matratzenschonern bis zu Schlafanzügen. Die Experten arbeiten mit Schlafforschern zusammen und entwickeln Produkte, die an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst sind. Dabei entstehen spezielle Seitenschläferkissen, Bettwäsche für Allergiker und Asthmatiker, besondere 4-Jahreszeiten-Bettdecken und viele weitere hochwertige Schlafprodukte, die das Drittel unseres Lebens verbessern, das wir im Bett verbringen.