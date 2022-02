Senseo Kaffeepadmaschine: Stilvolle Maschine jetzt so günstig wie nie

Die Senseo Kaffeepadmaschine 250/10 zaubert nicht nur leckeren Kaffee und Espresso. Auf Knopfdruck können auch zwei Tassen zubereitet werden. © Amazon Produktbild

Die Senseo Kaffeepadmaschine zaubert Ihnen Kaffee und Espresso auf Knopfdruck. Aktuell gibt es die Senseo Select CSA250/10 knallhart reduziert. Sparen Sie 24 Prozent.

Die Philips Senseo Select CSA250/10 ist nicht nur eine äußerst kompakte Kaffeepadmaschine und kann per Knopfdruck Kaffee in drei Stärken sowie Espresso zubereiten. Die Senseo Select sieht stilvoll aus und wertet jede Küche auf. So wurde die Senseo Kaffeepadmaschine mit dem Design Award 2021 ausgezeichnet. Aber auch die Funktionen versprechen jede Menge Qualität. Die Fachzeitschrift „Haus & Garten Test“ vergibt die Gesamtnote 1,9. Aktuell ist die Senseo Select bei Amazon so günstig wie noch nie. Sie sparen stolze 24 Prozent.

Senseo Kaffeepadmaschine: mit dem neuen, patentierten Senseo Cremasystem

Philips Senseo Select CSA250/10 Kaffeepadmaschine © Amazon Produktbild

Die Senseo Select CSA250/10 ist mit der Funktion zur Kaffeestärkewahl ausgestattet. Wählen Sie zwischen einem milden oder einem starken Kaffee oder lassen Sie sich einen leckeren Espresso zubereiten.

ausgestattet. Wählen Sie zwischen einem milden oder einem starken Kaffee oder lassen Sie sich einen leckeren Espresso zubereiten. Dank der Memo-Funktion können Sie mit Ihrem individuellen Profil die Größe Ihres Lieblingskaffees einstellen und abspeichern.

können Sie mit Ihrem individuellen Profil die Größe Ihres Lieblingskaffees einstellen und abspeichern. Die Senseo Kaffeepadmaschine verfügt über das neue und patentierte Senseo Cremasystem . Dieses garantiert eine noch bessere, feinporige Crema.

. Dieses garantiert eine noch bessere, feinporige Crema. Haben Sie Besuch? Kein Problem, denn mit der Senseo Select CSA250/10 können Sie auch zwei Kaffees zeitgleich zubereiten.

zubereiten. Nicht nur die Funktionen überzeugen, auch das Design: Die Senseo Kaffeepadmaschine besteht zu 21 % aus recyceltem Plastik bei den Teilen, die nicht mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

bei den Teilen, die nicht mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Auch bei den Senseo Kaffeepads legt Philips viel Wert auf Nachhaltigkeit : Der Kaffee ist zu 100 % UTZ zertifiziert, die Pads sind biologisch abbaubar.

: Der Kaffee ist zu 100 % UTZ zertifiziert, die Pads sind biologisch abbaubar. Erhältliche Farben: Gebürsteter Stahl (siehe Abb.), Beige, Rot, Schwarz, Schwarz Eco

Senseo Kaffeepadmaschine: CSA250/10 im Detail

Kaffeespezialitäten mild / stark / Espresso Brühzeit einer Tasse 30 Sek. Wassertank-Volumen 0,9 l Maximale Höhe der Tasse 14 cm Herausnehmbare Abtropfschale ✔️ Höhenverstellbarer Auslauf ✔️ Memo-Funktion ✔️ Spülmaschinenfeste Teile ✔️ Energiesparmodus ✔️ Weitere Funktionen Direktstart, Entkalkungsanzeige, Entkalkungsprogramm Produktgröße B x T x H 15,5 x 31 x 31 cm

Senseo Kaffeepadmaschine CSA250/10: So bewerten die Kunden

Gesamtbewertung (2.647 Stimmen) 4,4 von 5 ⭐ Leicht zu reinigen 4,4 von 5 ⭐ Geschmack 4,4 von 5 ⭐ Wärmeleistung 4,4 von 5 ⭐ Preis-Leistungs-Verhältnis 4,2 von 5 ⭐

