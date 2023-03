Preissturz – Severin Akku-Staubsauger unter 100 €

Von: Larissa Strohbusch

Den SEVERIN Akku-Staubsauger erhalten Sie derzeit besonders günstig. © eBay/SEVERIN

Mühelos in allen Ecken staubsaugen, ohne hinderliches Kabel: Mit dem Severin HV 7153 Akku-Staubsauger gelingt Ihnen genau das – jetzt 40 % günstiger.

Der ganz normale Alltag in vielen Familien: Die Kinder krümeln aufs Sofa, der Hund bringt Dreck mit rein und in den Ecken purzeln die Wollmäuse. Den großen Staubsauger herauszuholen, ist gerade bei so kleinen Aufgaben meist umständlich und nervtötend. Eine gute Lösung sind handliche Akku-Staubsauger. Mit diesen Geräten kommen Sie in Windeseile in jede Ecke, ohne über störende Kabel zu fallen. Den Akku-Handstaubsauger mit Stiel Severin HV 7153 erhalten Sie jetzt für einen besonders günstigen Preis von nur 89,99 Euro.

89,99 € statt 149,90 Euro

Akku-Staubsauger von SEVERIN jetzt um 40 % reduziert

Dank LEDs entgeht Ihnen auch an dunklen Flecken kein Staubkorn. © Severin

Der kabellose Staubsauger SeverinHV 7153 ist besonders handlich und leicht: Mit gerade mal 1,5 Kilogramm lässt er sich wendig führen und befreit Ihre Wohnung schnell von grobem Schmutz. Die High-Speed Elektrobürste mit LED-Beleuchtung säubert mühelos Teppiche und empfindliche Hartböden. In wenigen Handgriffen bauen Sie den Akku-Staubsauger in einen Handstaubsauger um und reinigen so Ihre Polster und Matratzen von Krümeln und auch Tierhaaren. Stecken Sie die lange Fugendüse auf den Stiel, saugen Sie im Handumdrehen Staub auch aus schwer erreichbaren Zimmerecken. Den beutellosen Behälter entleeren Sie anschließend ganz einfach über den Restmüll.

Alle Daten zum SEVERIN HV 7153 im Überblick

Leistung 120 W / 22,2 V Akkuleistung 2200 mAh Lautstärke 75 dB Ladezeit 300 Min. Betriebszeit 40 Min. Kapazität Staubbeutel 0,5 l Gewicht 1,5 kg Beutellos ✔️ Elektrobürste ✔️ LED-Bodendüse ✔️ Abnehmbarer Handsauger ✔️ Ladestation ✔️ Automatische Abschaltung ✔️