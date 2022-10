Sicher zur Schule bei Dunkelheit: Diese 6 Accessoires finden Kinder wirklich cool!

Von: Nina Dudek

Sicher unterwegs zur Schule mit richtig coolen Accessoires. Wir zeigen, welche gerade angesagt sind. © FamVeldman/PantherMedia

In der dunklen Jahreszeit nehmen Unfälle zu. Trendige, angesagte Helfer, die Kids gerne benutzen, sorgen dafür, dass Ihr Kind bei Dunkelheit sicher zur Schule kommt. Wir zeigen, welche das sind.

Dunkel, nebelig, Nieselregen, kalt. In Herbst und Winter ist der morgendliche Schulweg für Kinder ohnehin nicht schön. Eltern möchten ihre Kinder dann natürlich schützen – doch viele sicherheitsrelevante Accessoires oder Kleidungsstücke sind „zu uncool“ und landen ungenutzt im Ranzen oder in der Zimmerecke. Damit das nicht passiert, haben wir uns nach Möglichkeiten umgesehen, die Kinder gerne nutzen – und die dennoch für Sicherheit sorgen.

Kinder sind statistisch gesehen generell besonders bedroht im Straßenverkehr und erschwerend kommen in der dunklen Jahreszeit erhöhte Sicherheitsrisiken hinzu. Dunkelheit und widrige Wetterverhältnisse wie Regen, Schnee und Nebel machen Autofahrern mit schlechter Sicht und längeren Bremswegen auf nassen oder glatten Straßen zu schaffen. Auch die Kinder selbst erkennen Gefahrensituationen im Dunklen schlechter. Absolutes Muss ist rund ums Jahr natürlich ein Fahrradhelm für Kinder.

Doch gerade jetzt sind Eltern mehr denn je gefragt, um für die Sicherheit der ABC-Schützen auf dem Weg zur Schule oder auch dem Nachhauseweg in der nachmittäglichen Dämmerung zu sorgen.

Sicherheit für Kinder im Dunklen durch gute Planung

Zeitpuffer: Damit Kinder wohlbehalten in der Schule ankommen, ist gute Planung wichtig. Das bedeutet: Lieber ein wenig früher aufstehen und ganz in Ruhe in den Tag starten. Denn Hektik in der Früh macht hektisch – und dann passieren Fehler!

Wer morgens Zeit für den Schulweg hat, kann in Ruhe links und rechts schauen, bleibt auch am Zebrastreifen lieber kurz stehen und wartet immer, bis die Ampel grün wird. Bunt gerüstet: Wenn Eltern und Kinder am Abend vorher bereits gemeinsam die Kleidung für den nächsten Schultag bereitlegen, spart das ebenfalls Zeit am Morgen. Eine einfache, aber wirksame Regel bei der Wahl: möglichst hell und bunt, denn alleine diese Kleiderwahl macht bei Dunkelheit besser sichtbar. Unterwegs mit Freunden: Haben andere Kinder denselben Schulweg, sollten sie ihn am besten gemeinsam antreten. Denn auch das gemeinsame Laufen in kleinen Gruppen sorgt zusätzlich für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit. Auto, oder nicht? Überlegen Sie auch in der kalten Jahreszeit, ob es sein muss, Kinder mit dem Auto zur Schule zu fahren. Denn: Diese Idee haben andere Eltern oft auch – im Schulbereich führt das zu einem sehr hohen Verkehrsaufkommen und die ganze Situation wird für Kinder und Autofahrer wesentlich unübersichtlicher. Das kann mitunter gefährlicher sein, als wenn die Kinder einfach zur Schule laufen oder radeln.

Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, ob es sich auf seinem Schulweg wohlfühlt oder ob es etwas gibt, das ihm Sorge bereitet. So können Sie sicher sein, dass es Ihrem Kind gut geht und sich ebenfalls beruhigt auf den Weg machen.

Sicher zur Schule im Dunklen: Dieses Spiel macht Sicherheits-Accessoires spannend

Je älter Kinder werden und je mehr sie sich mit Altersgenossen austauschen, desto „uncooler“ werden die Ideen von Mama und Papa. Gerade, wenn es ums Tragen von sicherheitsrelevanten Accessoires geht, ein echtes Problem. Denn landen diese im Ranzen, sobald die Kids um die Ecke sind, können sie nicht mehr zur Sicherheit beitragen.

Was bei jüngeren Kindern helfen kann, sind spannende Tests der reflektierenden Sicherheitsausrüstung. Mit Taschenlampen bewaffnet geht es hinaus in die Dunkelheit. Mama oder Papa ziehen sich ganz dunkel an und verstecken sich. Kinder merken schnell, dass man so fast unsichtbar ist. Benutzen die dunkel gekleideten Erwachsenen dann aber die reflektierenden Accessoires oder leuchtende Sicherheitsausrüstung (die eigentlich für die Kinder gedacht sind), werden diese ganz schnell zum coolen Objekt der Begierde. Sieht schließlich ziemlich futuristisch aus, wenn man so leuchtet und blinkt!

6 richtig coole Teile für mehr Sicherheit bei Dunkelheit

„Reflektorwesten sind was für Babys!“, oder „Leuchtstreifen am Rucksack sind voll peinlich!“ Eltern schlagen sich oft mit solchen Sprüchen herum, wenn es darum geht, die Kinder zu mehr Sicherheit zu bewegen. Dann ist guter Rat teuer: Wie bringt man Kids dazu, sicherheitsrelevante Ausrüstung auch zu benutzen?

Ganz einfach: Indem diese so angesagt und begehrenswert ist, dass sie vom „tragen müssen“ zum „Must-have“ wird.

Fahrradhelm mit Licht

Bei Helligkeit ein Hingucker, bei Dunkelheit ebenfalls dank Blinklicht an der Rückseite. © Amazon

Die meisten Kinder finden Fahrradhelme ziemlich cool. Hat ja auch was von einem Motocross-Rennfahrer ... Dieser in Dänemark designte Kinder-Fahrradhelm hat ein integriertes LED-Licht mit 9 Funktionen, coole reflektierende Gurtbänder, ist CE zertifiziert und aus stoßdämpfendem EPS.

Sneaker mit Blinkfunktion

Diese Blinke-Sneaker gibt es sogar für Erwachsene. Wenn das nicht cool ist? © Amazon

Recht viel stylisher geht es kaum! Diese Hightop-Sneaker (Gr. 25 - 42, verschiedene Farben) sehen tags sehr erwachsen und angesagt aus. Bei Dunkelheit blinkt die Sohle hell und macht so andere Verkehrsteilnehmer (und natürlich neugierige Mitschüler!) aufmerksam.

Reflektierende Tiger-Jacke

Tiger im Dunklen? Nein, ein angesagtes Hoodie für mehr Sicherheit. © Amazon

Diese Hoodie-Jacke (Gr. XS - XXL) ist superleicht, wasserabweisend und lässt sich auch über einer dicken Winterjacke tragen. Im Hellen mit angesagtem Tiger-Print – im Dunklen reflektiert sie ziemlich spooky das Licht von Autos & Co.

Hologramm-Rucksack

Dieser Rucksack bleibt bestimmt nicht in der Ecke liegen und sorgt für Sicherheit im Dunklen. © Amazon

Dieser Rucksack ist ein Hologramm. Seine geometrisch angeordneten Dreiecke reflektieren allesamt und haben tagsüber einen raffinierten Schiller-Effekt.

Fahrradfelgenlichter

Die LEDs machen die Fahrradspeichen zum kaum übersehbaren Hingucker – auch für Autofahrer. © Amazon

Wer so ein Fahrrad fährt, kann eigentlich kaum übersehen werden! Die Speichenlichter mit LEDs können 32 verschiedene Muster bilden, sind wasserfest und haben eine Leuchtdauer von bis zu 24 Stunden. Die 3 AAA-Batterien lassen sich einfach ersetzen, die LEDs passen an Fahrradreifen über 20 Zoll.

Blinkie-Klettie

Die „Blinkie-Kletties“ sind bei Kindern auch begehrte Tausch- und Leih-Objekte. © Amazon

Monstertruck, Einhorn, Raumschiff oder Pony: Diese LED-Blinklichter (10 x 9 x 2 cm) lassen sich an jedem ergobag-Schulranzen festkletten. Mit je 5 verschiedenen Sound- und LED-Einstellungen und erneuerbarer Knopf-Batterie.

