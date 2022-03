Siemens Kaffeevollautomat für 969 € statt 1.699 € – nirgendwo bekommen Sie ihn günstiger

Von: Laura Wittstruck

Edles Design, hochwertige Qualität und viele Kaffeespezialitäten: Der Siemens EQ.700 Kaffeevollautomat zaubert leckeren Kaffeegenuss. © Siemens

Der Siemens Kaffeevollautomat EQ.700 classic überzeugt mit edlem Design und einer großen Auswahl an Kaffeespezialitäten. Jetzt erhalten Sie das Gerät 43 % günstiger.

Ob kräftiger Espresso oder cremiger Cappuchino – aus einem Kaffeevollautomaten* schmeckt der morgendliche Wachmacher besonders gut. Der Siemens EQ.700 classic bietet Ihnen eine schier endlose Auswahl an leckeren Kaffeespezialitäten. Für den vollen Geschmack sorgt die innovative Technik im Inneren der Maschine: Das eingebaute Keramik-Mahlwerk erzeugt kaum Wärme und erhält so den vollen Geschmack der Bohne. Zudem arbeitet es extra leise. In Kombination mit dem intelligenten Durchlauferhitzer und der Hightech-Brüheinheit ist das perfekte Kaffeeerlebnis garantiert. Bei eBay finden Sie den Siemens Kaffeevollautomaten jetzt für nur 969,99-Euro. Das exklusive WOW!-Angebot bestellen Sie ohne jedes Risiko: Dank des eBay-Käuferschutzes sind Sie mit einer Geld-zurück-Garantie von eBay abgesichert. Zudem ist der Versand des Produkts für Sie kostenlos.

Siemens Kaffeevollautomat EQ.700 classic: jetzt 43 % reduziert

Den schicken Siemens Kaffeevollautomat EQ.700 classic bedienen Sie intuitiv über ein Touch-Display. © ebay-Produktbild

Das FullTouch Display der Maschine lässt sich kinderleicht bedienen. Wischen Sie durch das Menü und wählen Sie zwischen 21 internationalem Kaffeespezialitäten und drei Aroma-Einstellungen – ob mild, ausgewogen oder markant.

der Maschine lässt sich kinderleicht bedienen. Wischen Sie durch das Menü und wählen Sie zwischen 21 internationalem Kaffeespezialitäten und drei Aroma-Einstellungen – ob mild, ausgewogen oder markant. Sie haben Ihren Lieblingskaffee gefunden? Der Siemens EQ.700 classic speichert bis zu 15 Ihrer Lieblingskreationen , sodass Sie sie bei der nächsten Tasse mit einem Knopfdruck parat haben.

, sodass Sie sie bei der nächsten Tasse mit einem Knopfdruck parat haben. Genießen Sie auch Kaffeespezialitäten mit Milch wie Cappuccino ohne zusätzlichen Aufwand. Dank autoMilk Clean wird das Milchsystem ganz automatisch mit Dampf gereinigt. Rückstände haben so keine Chance, Ihre Maschine ist jederzeit voll hygienisch.

wird das Milchsystem ganz automatisch mit Dampf gereinigt. Rückstände haben so keine Chance, Ihre Maschine ist jederzeit voll hygienisch. Kaffeemaschine und gleichzeitig attraktives Design-Objekt – dank des eleganten Siemens Design fügt sich der Automat perfekt in Ihre Einrichtung ein und wird in der Küche zum optischen Highlight.

fügt sich der Automat perfekt in Ihre Einrichtung ein und wird in der Küche zum optischen Highlight. Sie trinken gerne Espresso, Ihre Gäste lieben dagegen Latte Macchiato? Kein Problem – mit einem Knopfdruck können Sie zwei unterschiedliche Kaffeespezialitäten gleichzeitig zubereiten.

Starker Kaffee sorgt für einen guten Start in den Tag. Die aromaDouble Shot-Funktion des Siemens EQ.700 classic mahlt und brüht die Kaffeebohnen zweimal. Das garantiert ein intensives Aroma, ohne bitteren Nachgeschmack.

Der Siemens Kaffeevollautomat EQ.700 classic: technische Details auf einen Blick

Wassertank-Volumen 2,4 l Kaffeebohnen-Fassungsvermögen 350 g Anzahl der Tassen 2 Leistung 1500 Watt Integriertes Milchsystem ✔️

