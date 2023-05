Großer SIEMENS-Sale bei MediaMarkt: 19 % Rabatt & kostenlose Lieferung

Satte Rabatte gibt es auf SIEMENS Geräte bei MediaMarkt. © Siemens (Fotomontage)

Bei MediaMarkt erhalten Sie ab sofort viele SIEMENS Haushaltsgeräte zum absoluten Schnäppchenpreis. Beeilen Sie sich: Die Aktion ist in wenigen Tagen vorbei.

SIEMENS – dieser Name steht seit jeher für Qualität und Innovation. Und für „Made in Germany“, ein Merkmal, das weltweit für höchste Qualität spricht. SIEMENS entwickelt und produziert viele Teile und Geräte seines Sortiments in Deutschland. Das Ergebnis: hochwertig verarbeitete Haushaltsgroß- und Einbaugeräte mit modernsten Standards. Bei MediaMarkt gibt es aktuell eine große SIEMENS-Sonderaktion: Bis zum 05.06.2023 (23:59 Uhr) können Sie auf alle Haushaltsgroß- und Einbaugeräte 19 Prozent sparen. Zusätzlich schenkt MediaMarkt Ihnen die Lieferkosten. Jetzt gleich zuschlagen!

SIEMENS-Aktion bei MediaMarkt – 19 % bis 5. Juni sparen

Sparen Sie bei MediaMarkt 19 Prozent und die Lieferkosten auf viele SIEMENS Haushaltsgroß- und Einbaugeräte. Unter anderem sind diese Produkte im Angebot. So sparen Sie mehrere Hundert Euro im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) des Herstellers.

Einbauherd, Kühlschrank, Wäschetrockner und Co.:

