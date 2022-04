Bequeme Sitzgruppe für den Garten: Sparen Sie 30 Prozent

Von: Laura Wittstruck

Auf der Sitzgruppe mit Polyrattan lässt es sich gut relaxen und ein Glas Limonade genießen. © eBay-Produktbild

Gartenmöbel aus Polyrattan sind besonders pflegeleicht und sehen gleichzeitig elegant aus. Zurzeit erhalten Sie eine komplette Sitzgruppe um 30 Prozent reduziert.

Im Garten oder auf dem Balkon sitzen und die Sonnenstrahlen genießen – so lässt es sich in den warmen Monaten am besten entspannen. Die Möbel dafür sollten bequem sein und das Gartenparadies optisch aufwerten. Auch das richtige Material ist entscheidend. Schließlich sind Stühle, Tische oder die Gartenlounge* auf der Terrasse Sonne, Wind und Regen ausgesetzt. Robust und gleichzeitig elegant ist etwa eine Sitzgruppe aus Polyrattan. Zum Start der Saison gibt es sie auf eBay zum Schnäppchenpreis: zwei Stühle und einen Glastisch erhalten Sie derzeit um ganze 23 Prozent reduziert.

Maße Stühle (LxBxH) ca. 58 x 54 x 72 cm Sitzhöhe ca. 35 cm Maße Tisch (LxBxH) ca. 50 x 50 x 37 cm Tischplatte aus Sicherheitsglas ✔️ Stärke Tischplatte ca. 5mm Material Kissenbezüge 100 % Polyester Bezüge abziehbar und waschbar ✔️

Polyrattan: Das sind die Vorteile des Materials

Polyrattan ist für alle Gartenmöbel ideal geeignet. Zum einen überzeugt das Material mit seiner edlen, gewebten Optik. Genau wie bei Naturrattan werden die Möbel dabei ausschließlich in Handarbeit geflochten. Das macht sie zu echten Einzelstücken. Gleichzeitig sind Tisch und Stühle aus dem Material außerordentlich robust. Polyrattan ist wetterfest, sodass Feuchtigkeit ihm nichts anhaben kann, genauso wenig wie UV-Strahlen. Dazu ist das Material schmutzabweisend: Sonnenmilch oder Vogeldreck entfernen Sie einfach mit etwas Wasser und Seife. Sie wollen ihre Terrasse umdekorieren? Gartenmöbel aus Polyrattan sind besonders leicht und lassen sich ganz einfach transportieren.

