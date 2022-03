Mit Sky Q die komplette Formel 1 Saison 2022 live und exklusiv ansehen – plus Samsung-Tablet sichern

Schon bald geht die Formel 1 Saison 2022 los. Mit Sky Q sehen Sie die Rennen in UHD. © Sky

Formel-1-Fans aufgepasst: Mit Sky Q gibt es alle Rennen der Saison 2022 live und ohne Werbeunterbrechung. Bei der Buchung eines Pakets gibt es ein Tablet obendrauf.

Die „Königsklasse des Motorsports“ startet im März 2022 in die nächste Runde: Dann liefern sich Max Verstappen, Lewis Hamilton, & Co. wieder einen heiß ersehnten Kampf um den Weltmeistertitel. Ob es so aufregend weitergehen wird wie in der Saison 2021? In der letzten Runde schnappte hier der Niederländer Verstappen dem damaligen Titelverteidiger Lewis Hamilton die Pole Position vor der Nase weg – und damit auch die Chance, sich mit seinem achten Weltmeistertitel noch vor Rekordfahrer Michael Schumacher in die Geschichtsbücher einzureihen. Aber die Konkurrenz schläft nicht: Vielleicht sorgt auch Mick Schumacher nach seinem Formel-1-Debüt im letzten Jahr für durchschlagende Erfolge für sein Team? Und wie macht sich Sebastian Vettel in seiner zweiten Saison für Aston Martin? Mit Sky Q finden Sie das heraus – und genießen obendrein zahlreiche Vorteile.

Formel 1 exklusiv mit Sky Q ansehen: Ihre Vorteile

Sehen Sie alle Rennen, Qualifyings und Trainings ohne Werbeunterbrechung live – exklusiv auf Sky.

live – exklusiv auf Sky. Schlüsselmomente nie mehr verpassen – mit der smarten „Was hab ich verpasst“-Funktion und Highlight-Videos aller Sessions auf Abruf

und aller Sessions auf Abruf Gestalten Sie Ihr eigenes Rennerlebnis mit der Cockpit-Kamera Ihres Lieblingsfahrers.

Ihres Lieblingsfahrers. Alle Rennen und ausgewählte Qualifyings erleben Sie in ultrascharfem UHD .

. Erhalten Sie topaktuelle News und Insights sowie Analysen der Sky-Experten Ralf Schumacher, Timo Glock und Nico Rosberg.

Sky Q ist ein tolles Angebot für alle, die neben dem klassischen Fernsehen auch gerne Streaming-Angebote nutzen und keine Lust mehr haben, zwischen Live-TV und Apps zu wechseln. Nutzer empfangen exklusive Sky Sender, haben Zugriff auf tausende Filme und Serien auf Abruf und können eine große Auswahl an kostenlosen und Premium-Apps von Sky nutzen. Sky Q nutzen Sie für alles, was Sie sich anschauen wollen.

Buchen Sie Top-Angebote bei Sky – und erhalten Sie ein Samsung-Tablet gratis dazu

Formel 1 alleine reicht Ihnen nicht aus? Kein Problem: Bei Sky Q können Sie sich jetzt verschiedene Pakete sichern – und ein Samsung Galaxy Tab A8 im Wert von 229 Euro obendrauf. Hier die Details:

Buchen Sie das Entertainment-Paket + Sky Sport + Sky Bundesliga und erhalten Sie das Samsung-Tablet im Wert von 229 Euro.

Buchen Sie das Entertainment-Plus-Paket + Sky Cinema + Sky Kids und erhalten Sie das Samsung-Tablet im Wert von 229 Euro.

Warten Sie nicht zu lange: Die Angebote gelten vom 7. März bis zum 4. April 2022.

