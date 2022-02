Smart Week bei tink: die 8 coolsten Deals – Bis zu 70 % auf Smart-Home-Produkte

Teilen

Jetzt die besten Angebote bei tink sichern und bis zu 70 % sparen. © tink

Beim Smart Week Sale bei tink sparen Sie bis zu 70 % auf Smart-Home-Produkte von tado, Sonos, Google Nest, iRobot, Philips Hue, Bosch, Netatmo, Ledvance, Nuki und weiteren Top-Marken.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Von Beleuchtung über Heizkörper und Sicherheit bis zu Entertainment können Sie heutzutage vieles in den eigenen vier Wänden smart steuern. Smart-Home-Systeme erleichtern Ihren Alltag und machen Ihr Haus intelligenter. Mit wenig Aufwand können Sie so per App auf dem Smartphone oder mit einem Sprachassistenten Ihr komplettes Zuhause organisieren. Die Produktpalette reicht dabei weit über Amazon Echo hinaus, das wohl zu den bekanntesten Geräten gehört. Wenn Sie schon eine Weile mit der Idee von Smart-Home-Produkten liebäugeln, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen.

Bei der Smart Week bei tink können Sie eine Woche lang bis zu 70 Prozent auf Top-Marken mit höchster Qualität sparen: von Google Nest Hub bis zum Bosch Smart Home. Hier kaufen Sie nicht nur die zu Ihnen passenden Smart-Home-Geräte, sondern können sich auch von den tink-Experten beraten lassen. Vom Staubsaugerroboter über Videokameras zur Überwachung bis zu intelligenten Steckdosen, um Stromfresser zu entlarven: Die Experten behalten den Überblick über die riesige Auswahl an Geräten und zeigen Ihnen die Unterschiede zwischen den Angeboten auf. Die besten Deals stellen wir Ihnen hier vor. Schlagen Sie jetzt zu!

Hier geht‘s zu allen Smart-Week-Angeboten

Smart Home Tage bei tink Laufzeit: vom 10.02. bis 21.02.2022 (23:59 Uhr) kostenfreier Versand und Rückversand tink Funktioniert-Garantie kostenlose Expertenberatung

Sparen Sie bis zu 70 % bei der tink Smart Week

Google Nest Hub (2. Generation) 2er-Pack – Smart Display mit Sprachsteuerung

Google Nest Hub 2er-Pack © tink

Preis: 109,95 € statt 198 €

Der Google Nest Hub (2. Generation) ist ein Alleskönner und wird Sie im Alltag vielseitig unterstützen.

Die beiden kompakten smarten Bildschirme von Google überzeugen in Kombination: einer in der Küche, der andere im Wohnzimmer.

Steuern Sie die Smart-Home-Geräte, lassen Sie sich beim Kochen die Nachrichten vorlesen oder schauen Sie Rezeptvideos.

Google Assistant integriert

Google Nest Hub jetzt bei tink bestellen

tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 5 Thermostaten & Bridge

Tado Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit © tink

Preis: 299,95 € statt 439,98 €

perfekt für alle mit größerem Haushalt: Steuern Sie bis zu fünf Heizungen smart und sparen Sie bares Geld.

von zuhause oder unterwegs manuell Heizungen über die App steuern.

kompatibel mit IFTTT, Google Home, Amazon Echo und Apple HomeKit

tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit jetzt bei tink bestellen

Sonos One SL Beam Gen 2 5.0 im Bundle mit 2x Sonos One SL

Sonos Bundle © tink

Preis: 779 € statt 897 €

Set bestehend aus einer Sonos Beam Gen 2 Soundbar und zwei Sonos One SL

raumerfüllender 3D-Sound mit Dolby Atmos

praktische Sprachsteuerung per Alexa oder Google Assistant

über 50 verschiedene Musik- und Hörbuch Streaming-Dienste

Sonos Entertainment Set im Bundle jetzt bei tink bestellen

Bosch Indego M+ 700 - Mähroboter + Garage

Bosch Indego Mähroboter © tink

Preis: 939,95 € statt 1.349,98€

systematisches Mähen mit LogiCut

moderne Navigationstechnologie und „Smart Mowing“-Funktion

Garage bietet zuverlässigen Schutz vor extremen Wetterbedingungen, ohne im Garten aufzufallen

steuerbar über Bosch Smart Gardening App oder Sprachassistenten

Bosch Indego M+ 700 - Mähroboter + Garage jetzt bei tink bestellen

iRobot Roomba i3 (i3154) + Google Nest Mini

iRobot Roomba i3 + Google Nest Mini © tink

Preis: 299 € statt 508 €

Steuern Sie den smarten Saugroboter bequem mit dem Google Nest Mini per Sprachbefehl.

Zwei Gummibürsten für alle Böden. Kehrt selbstständig zur Ladestation zurück.

Der Lautsprecher bildet zudem die Steuerzentrale für Ihr Connected Home, spielt Musik ab und unterstützt Sie im Alltag.

iRobot Roomba i3 + Google Nest Mini jetzt bei tink bestellen

Netatmo Smarte Videotürklingel + Google Nest Hub (2. Generation)

Netatmo Smarte Videotürklingel © tink

Preis: 269 € € statt 399,98 €

intuitive Bedienung und viele Extras gegenüber herkömmlichen Türklingeln

Sprechen Sie direkt über die Gegensprechanlage mit dem Besuch vor der Tür.

Full-HD-Qualität und integrierte Nachtsicht

mit Google Nest Hub via Sprachsteuerung steuerbar

Netatmo Smarte Videotürklingel + Google Nest Hub jetzt bei tink bestellen

Bosch Smart Home – Starter Set Rollladensteuerung mit 8 Unterputz-Aktoren

Bosch Smart Home - Starter Set Rollladensteuerung © tink

Preis: 409 € statt 658,60 €

Bosch Smart Home Controller: zentrale Schnittstelle Ihres Smart Home Systems

hohe Sicherheit: lokale Speicherung der erfassten Daten

Zugriff auf Zeitpläne, Anwesenheitssimulationen, Szenensteuerung und manuelle Steuerung per App

Bosch Smart Home – Starter Set Rollladensteuerung jetzt bei tink bestellen

Ledvance SMART+ Bluetooth Farbig E27 6er-Set

Ledvance Smart 6er-Set © tink

34 € statt 119,80 €

ideales Einsteigerpaket in die Welt der smarten Beleuchtung

Beleuchten Sie Ihr Zuhause immer passend zur Stimmung: Wahl aus 16 Millionen Farben, stufenlos dimmbar

smarte Lampen in der App oder per Sprachbefehl steuerbar, kompatibel mit Google Assistant

Ledvance SMART+ Bluetooth Farbig E27 6er-Set jetzt bei tink bestellen