Abstriche bei der Qualität: nicht in der Smile Hair Clinic

Die Haartransplantation in der Türkei – beliebt wie nie zuvor

Best Hair Transplant in the World – Haartransplantationen in der Türkei werden immer beliebter. © Smile Hair Clinic

Haartransplantation in der Türkei: Die Kliniken dort sind bekannt für ihren hohen medizinischen und hygienischen Standard und die günstigen Preise.

Die Smile Hair Clinic: Perfektion bei der Haartransplantation

Die Smile Hair Clinic wurde von zwei Perfektionisten Dr. M. Erdogan und Dr. G. Bilgin gegründet. Beide Ärzte haben schon früh ihre Leidenschaft für die Haartransplantation entdeckt und wollten 2018 ein besonderes Projekt verwirklichen. Eine Klinik, in der Haartransplantationen von hoch qualifizierten Ärzten und medizinisch bestens geschultem Personal durchgeführt werden.

Heute genießt die Smile Hair Clinic weltweit einen herausragenden Ruf und gehört zu den besten Kliniken für Haartransplantation in der Türkei. Mitten in dem Finanzviertel von Istanbul gelegen, bietet die Smile Hair Clinic mit ihren Ärzten den Patienten ein umfassendes Hospitality-Erlebnis, das mit der ersten Beratung beginnt und mit der Nachbehandlung endet.

In dem modern und elegant gestalteten Gebäude der Klinik arbeiten derzeit mehr als 100 hervorragend ausgebildete Mitarbeiter, die den Patienten den Aufenthalt so angenehm wie möglich gestalten.

Die Dienstleistungen der Smile Hair Clinic

Die hohe Qualität der Dienstleistungen beginnt schon bei der kostenlosen Haaranalyse. Mit einem Computerprogramm ermitteln die Ärzte die genaue Anzahl der benötigten Grafts. Die Spenderzone am Hinterkopf wird maximal geschont. Angewendet werden von den Ärzten der Smile Hair Clinic nur moderne technische Methoden wie die FUE Methode.

Bei dieser Technik werden die Spenderhaare mit rotierenden Mikronadeln entnommen und in Stichkanäle an den kahlen Stellen eingesetzt. Eine verbesserte Form der FUE Technik ist die DHI Haartransplantation. Die Haarwurzeln werden nach der Entnahme nicht mehr aufbereitet, sondern direkt in die Stichkanäle eingesetzt. Um die Verletzungen der Kopfhaut möglichst gering zu halten, werden für das Anlegen der Stichkanäle Saphir-Klingen genutzt, die ein besonders exaktes Arbeiten ermöglichen.

Mit der innovativen Technik können die einzelnen Grafts besonders dicht gesetzt werden. Durch die Beachtung der Wuchsrichtung und der natürlichen Dichte der Haare entsteht ein besonders natürliches Ergebnis. Der gesamte Eingriff verläuft für den Patienten schmerzfrei.

Dr. Firdavs Ahmedov, Dr. Gökay Bilgin, Dr. Mehmet Erdogan, Dr. Mehmet Ziroglu. © Smile Hair Clinic

Vorher Nachher Bilder: ein neues Leben beginnt

Aufgrund des hohen medizinischen Standards und der Expertise der Haarchirurgen werden in der Smile Hair Clinic Anwuchsraten von mehr als 98 Prozent erzielt. Die Haartransplantation Vorher-Nachher-Bilder, die den Verlauf des Haarwachstums von der Operation bis zu dem vollständigen Ergebnis nach zwölf Monaten zeigen, sind ein Beweis für die sehr gute Arbeit der Ärzte der Smile Hair Clinic.

Auch wenn kurz nach dem Eingriff ein Haarverlust durch den Transplantationsschock eintritt, beginnen die ersten Haare schon nach wenigen Wochen zu wachsen. Auf dem Kopf des Patienten ist immer mehr gesundes Haar zu sehen, das mit den Monaten immer dichter wird. Nach einem Jahr hat sich der Wunsch von vollem Haar erfüllt. Die neuen Haare sind nicht mehr von Haarausfall betroffen und wachsen weiter kräftig und gesund.



All-Inklusive-Pakete senken die Kosten für eine Haartransplantation

Im Vergleich mit deutschen Kliniken sind die Kosten für eine Haarverpflanzung in der Türkei um 50 Prozent oder mehr niedriger als die Kosten in der Smile Hair Clinic. Durch das Angebot von All-Inclusive-Paketen erhalten die Patienten zudem eine Kostengarantie und werden nicht durch weitere Kosten für Nachbehandlungen oder Medikamente unangenehm überrascht.



Abhängig von der Transplantatmenge und der angewendeten Transplantationsmethode kostet eine Haartransplantation in der Smile Hair Clinic zwischen 1890 und 5890 Euro. In einer Klinik in Deutschland müssen für die gleichen Eingriffe zwischen 3450 und 41390 Euro bezahlt werden, obwohl der medizinische und der hygienische Standard vergleichbar sind.

In den gebuchten Paketen sind die Transferleistungen vom Flughafen zu der Klinik, Dienste eines Dolmetschers, ein Zimmer in einem 5 Sterne Hotel, das Beratungsgespräch, der Eingriff, die Nachbehandlungen sowie alle Medikamente und Pflegemittel enthalten, die in den nächsten Wochen benötigt werden. Zusätzlich enthalten die Pakete eine Online-Nachbetreuung für die folgenden zwölf Monate.

Abstriche bei der Qualität: nicht in der Smile Hair Clinic

Abstriche bei der Qualität der medizinischen Versorgung oder des hygienischen Standards kommen für die Ärzte der Smile Hair Clinic nicht in Frage. Die Eingriffe werden mit Geräten und Methoden durchgeführt, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Niedrigere Preise können vor allem deshalb angeboten werden, weil die Personalkosten und Aufwendungen für die Erhaltung der Klinik wie Miete, Energie oder Verbrauchsmaterialien wesentlich geringer sind als in Deutschland.



Patienten müssen also nicht befürchten, aufgrund der geringeren Kosten eine schlechtere Behandlung zu erhalten. Im Gegenteil. Das Wohlbefinden jedes Patienten steht in der Smile Hair Clinic immer an oberster Stelle.

Smile Hair Clinic: die erste Wahl

Die herausragende medizinische Versorgung und das große fachliche Können der Ärzte haben die Smile Hair Clinic weltweit zu einer der besten Kliniken für Haarverpflanzungen gemacht. Hier werden Gold-Standard-Leistungen zu einem niedrigen Preis angeboten. Ein wesentlicher Vorteil für Patienten mit einem geringeren Budget, da so auch Personen mit einem niedrigeren Einkommen Leistungen erhalten, die sonst ausschließlich von Prominenten in Anspruch genommen werden können. Die Smile Hair Clinic ist eben immer die erste Wahl.

