Mit praktischer Trinkflasche: AEG Smoothie Maker schon für unter 25 Euro

Von: Ömer Kayali

Gesunde und leckere Smoothies sind mit einem Mixer schnell zubereitet. © monticello/PantherMedia

Der AEG SB2700 Smoothie Maker ist ein kompakter Mixer, der sich bestens zum schnellen Zubereiten von leckeren Shakes und Smoothies eignet. Bei eBay bekommen Sie das Gerät brandneu zum Schnäppchenpreis.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Bei der Zubereitung von Smoothies sind der Kreativität so gut wie keine Grenzen gesetzt. Mit leckeren Früchten sowie Milch oder Pflanzenmilch mixen Sie sich in kurzer Zeit einen gesunden Drink. Etwas gewöhnungsbedürftiger, aber genauso gesund sind die „Green Smoothies“, in denen Sie auch Gemüse reinmischen – etwa Spinat, Kohl oder Karotten. Sie können sich auch eine Smoothie-Bowl zubereiten, in der Sie Haferflocken, Nüsse oder Beeren als Topping hinzufügen, falls Ihnen der Smoothie nicht sättigend genug sein sollte. Alles, was Sie dafür benötigen, ist einen Smoothie Maker beziehungsweise einen Mixer. Den kompakten AEG SB2700 MiniMixer erhalten Sie derzeit zum Tiefpreis bei eBay. Dort kostet das Gerät lediglich 24,95 € – mit dem Rabattcode POWERWINTER sinkt der Preis auf 22,45 €. Bei keinem anderen Händler ist der Smoothie Maker so günstig.

Smoothie Maker AEG MiniMixer SB 2700 Standmixer © AEG

Kompakt und besonders praktisch : Der AEG SB2700 Mixer ist zwar kleiner als manch andere Geräte, dafür ist er wesentlich einfacher zu bedienen. Das Mahlwerk mit den Klingen schrauben Sie wie einen Deckel an die Flasche. Nach dem Mixen können Sie einfach den Trinkaufsatz anbringen und direkt aus der Flasche trinken. Oder Sie füllen den Inhalt um – ganz wie Sie mögen.

: Der AEG SB2700 Mixer ist zwar kleiner als manch andere Geräte, dafür ist er wesentlich einfacher zu bedienen. Das Mahlwerk mit den Klingen schrauben Sie wie einen Deckel an die Flasche. Nach dem Mixen können Sie einfach den Trinkaufsatz anbringen und direkt aus der Flasche trinken. Oder Sie füllen den Inhalt um – ganz wie Sie mögen. Einfach zu reinigen : Die kleinen Flaschen lassen sich auch einfacher im Waschbecken reinigen als größerer Mixer-Karaffen. Außerdem sind sie spülmaschinenfest.

: Die kleinen Flaschen lassen sich auch einfacher im Waschbecken reinigen als größerer Mixer-Karaffen. Außerdem sind sie spülmaschinenfest. Auch für Soßen und zum Mahlen geeignet : Sie können mit dem Mixer auch Nüsse hacken, Pestos selbst mischen und auch für heiße Suppen eignet er sich, da die Flaschen bis zu 80 Grad Celsius hitzebeständig sind.

: Sie können mit dem Mixer auch Nüsse hacken, Pestos selbst mischen und auch für heiße Suppen eignet er sich, da die Flaschen bis zu 80 Grad Celsius hitzebeständig sind. Inklusive Kühlakku: Der mitgelieferte Kühlakku sorgt dafür, dass die Smoothies kalt bleiben. Sie befüllen ihn einfach mit Wasser und legen ihn in den Kühlschrank.

Zum Angebot bei eBay

Zustand Neu Kapazität der Flaschen 0,6 l Material Gehäuse Edelstahl Material Flaschen BPA-freies Tritan Leistung 0,4 PS-Motor / 23.000 Umdrehungen pro Minute Herstellergarantie 2 Jahre Inklusive Kühlakku ✔️ Spülmaschinenfeste Flaschen ✔️ Lieferumfang Mixer, 2 Trinkflaschen, 1 Kühlakku