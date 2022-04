SodaStream Crystal 2.0 jetzt zum Schnäppchenpreis

Philipp Mosthaf

SodaStream Crystal 2.0 Wassersprudler © Amazon Produktbild

Den SodaStream Crystal 2.0 Wassersprudler gibt es aktuell zum Rekord-Tiefpreis bei Amazon. Sparen Sie 56 Prozent auf das Modell inklusive Zubehör.

Endlich hat das Schleppen von Wasserkisten ein Ende. Mit dem Wassersprudler* SodaStream Crystal 2.0 bekommt man Sprudelwasser nun endlich direkt aus der Leitung. Der SodaStream Crystal 2.0 wurde 2018 zum Produkt des Jahres gewählt und zählt auch drei Jahre später immer noch zu den beliebtesten Sprudlern von SodaStream. Nun gibt es den SodaStream Crystal 2.0 Wassersprudler zum absoluten Rekord-Tiefpreis bei Amazon. Sie können aktuell sage und schreibe 48 Prozent sparen. Der Wassersprudler wird mit einigem Zubehör geliefert. Hier erfahren Sie alles zum Top-Angebot, zudem verraten wir Ihnen, ob sich ein SodaStream Wassersprudler überhaupt lohnt.

SodaStream vs. Mineralwasser: Was kostet ein Liter Wasser?

Der Preis für einen Liter Mineralwasser aus dem Handel ist schnell ermittelt. Dafür genügt ein Blick in das Sortiment der Supermärkte, Discounter oder Getränkehändler. Hier kann eine Kiste schon mal bis zu 10 Euro kosten, was bei zwölf Flaschen knapp einen Euro pro Liter macht. Beim SodaStream muss man tiefer in die Materie eintauchen, um den Preis für einen Liter Sprudelwasser zu errechnen. Der Preis setzt sich aus den Anschaffungskosten für den SodaStream Wassersprudler, dem Preis für Leitungswasser und den Kosten für den CO2-Zylinder zusammen. Eine Füllung mit Kohlendioxid reicht laut SodaStream für bis zu 60 Liter Sprudelwasser. Leitungswasser ist ohnehin sehr günstig, sodass ein Liter Sprudelwasser mit dem SodaStream ungefähr 14 Cent kostet. Nimmt man dann noch das Schleppen der Kisten hinzu, ist ein SodaStream Wassersprudler unschlagbar.

SodaStream Crystal 2.0 Wassersprudler: jetzt 48 % reduziert

statt 169,90 Euro! Der SodaStream Crystal 2.0 kommt mit einem eleganten Design und edlen spülmaschinenfesten Glaskaraffen daher

kommt mit einem eleganten Design und edlen spülmaschinenfesten Glaskaraffen daher Mit Sirup kann das Sprudelwasser ganz an Ihre Vorlieben angepasst werden.

kann das Sprudelwasser ganz an Ihre Vorlieben angepasst werden. Lieferumfang: Wassersprudler in Farbe Titan, CO2-Zylinder, 2x spülmaschinenfeste Glaskaraffen (je 0,6 Liter)

