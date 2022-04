SodaStream Set so günstig wie nie: Sichern Sie sich jetzt 47 % Rabatt

Der SodaStream ist gut für die Umwelt und den Rücken: lästiges Kistenschleppen gehört in die Vergangenheit. © eBay-Produktbild

Flaschenkisten schleppen, Leergut, das sich in der Küche stapelt – mit einem SodaStream Set gehören solche Probleme der Vergangenheit an. Jetzt gibt es das Gerät mit Zubehör 47 Prozent günstiger.

Es gehört bei vielen Menschen zum regelmäßigen Einkauf dazu: Jede Woche kaufen sie kistenweise gesprudeltes Wasser, tragen die Flaschen in Keller oder Abstellräume und bringen das Leergut beim nächsten Mal wieder zurück in den Supermarkt. Dabei geht es so viel einfacher: Ein Wassersprudler* liefert Ihnen kohlensäurehaltiges Wasser, wann immer Sie wollen. Die Flaschen befüllen Sie dazu einfach mit Wasser aus der Leitung. Aktuell gibt es den bekannten Sprudler SodaStream im Set, mit zwei Glasflaschen, inklusive eines Gaszylinders, um ganze 47 Prozent reduziert – günstiger geht es nicht!

Das SodaStream Set im Überblick

Farbe Silber Flaschengröße 600 ml 60L CO2 Zylinder ✔️ Stromquelle Netzstrom Spülmaschinenfeste Teile ✔️ Adapter ✔️

Wie oft muss ich beim SodaStream den Gaszylinder wechseln?

Wie der Name bereits verrät: aus einem 60-Liter-CO2-Zylinder für den SodaStream erhalten Sie theoretisch bis zu 60 Liter gesprudeltes Wasser. Dabei kommt es jedoch auch darauf an, wie sprudelig Sie Ihr Wasser gerne trinken. Per Knopfdruck steuern Sie, wie viel Kohlensäure in die Flasche wandert. Ist die Kartusche leer, können Sie ihn bei vielen Händlern und Supermärkten ganz einfach umtauschen.

