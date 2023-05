6 Gründe, dieses Angebot wahrzunehmen

Von: Nina Dudek

Teilen

Eigenen Solarstrom erzeugen – und schon beim Kauf sparen! Mit der steckerfertigen Photovoltaikanlage für zu Hause zum Schnäppchenpreis können Sie entspannter in die Zukunft blicken.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Keine Angst vor der nächsten Stromrechnung! Erzeugen Sie ab jetzt einfach Ihren eigenen Strom. Ganz nachhaltig, mit der Kraft der Sonne auf dem Balkon. Balkonkraftwerke liegen 2023 wieder voll im Trend und sind die Antwort auf steigende Energiepreise und nachhaltigen Strom.

Passend dazu gibt es bei eBay 61 Prozent Rabatt auf das Marken-Solarpanel von VESKA: steckfertig und mit smart WIFI.

eBay-Angebot 579 € statt 1.489 €

✔️Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 600 Watt. Dafür ist keine Genehmigung der Anlage notwendig. Sie können diese eigenhändig anschließen.

Anstecken und fertig

Das Balkonkraftwerk 830 W / 600 W von VESKA kann mit Plug & Play in wenigen Minuten angeschlossen werden. Ist die Solaranlage fertig montiert, wird der erzeugte Strom über eine normale Steckdose in das Stromnetz der Wohnung eingespeist. So steht er sofort für Fernseher, Kühlschrank oder Staubsauger zur Verfügung.