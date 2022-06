Lohnt sich eine Solaranlage auf dem Balkon?

Von: Ömer Kayali

Ohne eine aufwendige Montage lässt sich eine Solaranlage auf dem Balkon aufbauen. © Canetti/PantherMedia

Mit einem Stecker-Solargerät können Sie eine kleine Solarzelle auf dem Balkon installieren. Doch ist das auch sinnvoll?

Um Solarenergie nutzen zu können, ist nicht unbedingt ein Eigenheim oder eine Dachwohnung notwendig. Es gibt kleinere Module, die sich beispielsweise für Balkone oder auch Fensterbänke eignen. Mit einem sogenannten Stecker-Solargerät funktioniert das sogar viel einfacher, als man denkt.

Stecker-Solargerät für den Balkon: So funktioniert es

Das Stecker-Solargerät – auch Mini-Solaranlage oder Balkonmodul genannt – wird an einem geeigneten Platz montiert, an dem die Solarzellen möglichst viel Sonnenlicht abfangen können. Idealerweise sind sie nach Süden ausgerichtet.

Haben Sie einen guten Platz dafür gefunden und das Gerät befestigt, müssen Sie das Modul nur noch an eine Steckdose in Ihrem Haushalt anschließen. Ja, Sie haben richtig gelesen. Und nein, die Anlage braucht für den Betrieb keinen Strom. Sie wandelt die Sonnenstrahlen in Strom um und leitet diesen über die Steckdose direkt ans Stromnetz – daher die Bezeichnung als Stecker-Solargerät. Um den Strom auch nutzen zu können, wird ein sogenannter Wechselrichter verwendet.

Stecker-Solargeräte: Das sind die Vorteile

Wenn Sie im Haushalt ein Gerät mit Strom-Anschluss verwenden, etwa den Fernseher oder die Waschmaschine, dann wird dafür weniger Strom aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen, wenn Sie ein Stecker-Solargerät installiert haben. Dadurch sparen Sie Geld. Auf das Jahr gerechnet können das rund 100 Euro sein – bis sich der Kauf rechnet, dauert es zwar einige Jahre, aber über lange Zeit lohnt sich das definitiv.

Die Installation von Solarmodulen auf dem Balkon können Sie selbst vornehmen. Sie benötigen dafür keine Installateure.

Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie die Solaranlage problemlos abmontieren und mitnehmen können, wenn Sie aus der Wohnung ausziehen.

Eine Stecker-Solaranlage ist zudem wesentlich günstiger als größere Fotovoltaikanlage.

Stecker-Solargerät auf dem Balkon: Das müssen Sie beachten

Falls Sie in einer Mietwohnung wohnen und eine Mini-Solaranlage aufstellen, müssen Sie das vorher mit Ihrem Vermieter abklären. Außerdem müssen Sie das der Bundesnetzagentur sowie Ihrem Netzversorger mitteilen. Fragen Sie am besten bei Ihrem Anbieter nach – in der Regel haben Sie ein Formular dafür parat, auch auf der Internetseite. Falls Sie das nicht tun, kann ein Bußgeld drohen.

Mini-Solaranlage für den Balkon mit 375 Wp für 511,- €

Stecker-Solargerät von flex-energie. © flex-energie

Marke flex-energie Maße 175,5 x 103,8 x 3,5 cm Watt Peak (Wp) 375 Wp eingebauter Wechselrichter ✔️ erfüllt Anwendungsregel VDE-ARN 4105 ✔️ Länge Anschlusskabel 10 Meter Stecker Schukostecker in IP44

Mini-Solaranlage für den Balkon mit 600 Wp für 943,- €

Stecker-Solargerät von volks-energie. © volks-energie

Marke flex-energie Maße 2 x 168,4 x 100,2 x 3,0 cm Watt Peak (Wp) 600 Wp (2 x 330 Wp) eingebauter Wechselrichter ✔️ erfüllt Anwendungsregel VDE-ARN 4105 ✔️ Länge Anschlusskabel 5 Meter Stecker Schukostecker in IP44

