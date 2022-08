Nachtschweiß ade! Atmungsaktive Sommerdecken im Test

Wer kennt es nicht: Im Sommer kühlt es in den meisten Wohnungen auch nachts nicht mehr herunter, man wälzt sich schwitzend im Bett herum und kann einfach nicht schlafen. Und doch können und wollen viele nicht ohne Bettdecke schlafen. Die Lösung: Sie brauchen eine leichte, atmungsaktive und feuchtigkeitsregulierende Sommerdecke!

Die AERO ActiveClima Sommerdecke von Third of Life ist besonders leicht und deshalb perfekt für warme Sommernächte geeignet. Ihre thermo- und feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften beugen Schwitzen im Sommer vor. Sie bleibt dennoch atmungsaktiv und sorgt dafür, dass Sie angenehm und gesund schlafen können – auch in der warmen Jahreszeit. Integrierte Mesh-Ventilationszonen sorgen dafür, dass überschüssige Wärme leicht abgeleitet werden kann. Auf diese Weise wird das Klima aktiv an die Umgebungstemperatur angepasst, ohne dass die isolierende Wirkung der Decke beeinträchtigt wird. Und auch der Komfort bleibt nicht auf der Strecke: Das verwendete Material der Sommerdecke AERO ist angenehm weich und geschmeidig. Die Zertifizierung STANDARD 100 by OEKO-TEX® garantiert schadstoffarme Produkte.

Die VentiFill Active Hohlraumfaserfüllung fördert die Feuchtigkeitsregulierung und ist zudem atmungsaktiv. © Third of Life

Ich habe mir nun nach der Ganzjahresdecke, die ich für den Winter nutze, noch die Sommerdecke gekauft. Die Decke ist extrem weich und super angenehm. Die Sommerdecke ist zudem noch so leicht, als wäre man mit Watte zugedeckt. Jetzt kann der Sommer kommen! Ich möchte diese Decken nicht mehr missen. Auch das Schwitzen ist wesentlich weniger geworden! Volle Punktzahl von mir! Ich bin total überzeugt.

AERO ActiveClima Sommerdecke mit innovativer Climabalance®-Technologie

Typ: ✔️ Sommerdecke Material Füllung: ✔️ 50% SHFR Polyester-Faser, 50% Markenfaser Aerelle Füllgewicht: ✔️ 150g/m² Material Bezug: ✔️ 100% Microfaser Farbe: ✔️ weiß Größen: ✔️ in allen gängigen Größen erhältlich ✔️ 135 x 200 cm | 155 x 220 cm | 200 x 200 cm | 220 x 240 cm Gewicht inkl. Verpackung: ✔️ 1kg Eigenschaften: ✔️ besonders leicht für warme Sommernächte ✔️ atmungsaktiv & feuchtigkeitsregulierend ✔️ angenehm weich & flauschig ✔️ Climabalance®- Technologie für ideales Schlafklima Zertifizierungen: ✔️ STANDARD 100 by OEKO-TEX® Preis: ✔️ ab 74,95€ ✔️ mit Rabattcode „SOMMER22“ sparen Sie 10%

Die innovative Climabalance®-Technologie sorgt für angenehmen Schlaf im Sommer ohne Schwitzen. © Third of Life

Über Third of Life

Third of Life besteht aus Produktexperten mit langjähriger Erfahrung, die funktionale Schlafprodukte entwickeln, um das besondere Drittel unseres Lebens zu verbessern. Den Schlaf. Denn die Erholung im Schlaf ist essenziell für unsere Gesundheit & die Grundlage für einen erfolgreichen Tag. Third of Life erfüllt durch individuelle Beratung, einzigartiges Fachwissen und einer holistischen Auswahl an innovativen & funktionalen Produkten jedes Schlafbedürfnis. Daher wurde Third of Life 2021 zum zweiten Mal in Folge mit dem Innovationspreis Ergonomie des Instituts für Gesundheit und Ergonomie ausgezeichnet. Der Umwelt zuliebe strebt Third of Life zudem danach, nachhaltige Produkte zu entwickeln und in allen Bereichen ihres unternehmerischen Wirkens verantwortlich zu handeln.

Den Innovationspreis Ergonomie gab es bereits zweimal für Third of Life. © Innovationspreis Ergonomie