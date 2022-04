Welche Sommerreifen sind die richtigen für mein Auto?

Von: Ömer Kayali

Im April ist die richtige Zeit zum Wechsel auf Sommerreifen. © Patrick Daxenbichler/Imago

Was muss beim Kauf der richtigen Sommerreifen fürs Auto beachtet werden? Wir verraten es Ihnen in diesem Artikel.

Jeder Autofahrer sollte schon mal von der „O bis O“-Regel gehört haben. Diese bezieht sich auf den richtigen Zeitpunkt für den Reifenwechsel: Von Oktober bis Ostern sollten die Winterreifen am Wagen montiert sein und von Ostern bis Oktober die Sommerreifen. Es handelt sich dabei allerdings nur um eine Faustregel, an der sich Autofahrer orientieren können. Da es auch im April noch sehr kalt sein kann und es vielleicht sogar nochmal schneit, sollte man immer auf die aktuellen Wetterbedingungen achten. Wenn es soweit ist, geht es an den Reifenwechsel.* Da sich Autoreifen früher oder später abnutzen und auch nicht mehr sicher für den Straßenverkehr sind, müssen hin und wieder neue her. Doch welche sind die richtigen Reifen?

Sommerreifen: So finden Sie die richtige Größe heraus

Die richtige Reifengröße finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Ihres Autos in den Zeilen 15.1 und 15.2. Bei Besitzern von Automodellen mit einem Baujahr von 2005 oder früher, die über einen alten Fahrzeugschein verfügen, stehen die Informationen laut ADAC unter den Ziffern 20 und 21 beziehungsweise 22 und 23 – ergänzende Angaben zu Felgen- und Reifendimensionen finden Sie zudem unter Ziffer 33.

Einfacher geht es mit einem Blick direkt auf die Reifen des Autos. Dort finden Sie zum Beispiel eine Buchstaben- und Ziffern-Kombination wie 315/35 R24 91V.

Die Reifenbreite, das Höhe-Breite-Verhältnis, die Bauart und mehr lassen sich direkt am Reifen ablesen. © Stephan Sieber/PantherMedia

Sommerreifen: So interpretieren Sie die Größen-Angaben

Bleiben wir bei dem Beispiel 315/35 R24 91V. Von links nach rechts bedeuten diese Angaben Folgendes:

Die 315 steht für die Reifenbreite in Millimetern.

steht für die in Millimetern. Die / 35 gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis die Höhe und die Breite des Reifens zueinander stehen. In diesem Fall wäre das 65 zu 35.

gibt Auskunft darüber, in welchem zueinander stehen. In diesem Fall wäre das 65 zu 35. Das R steht für die Reifenbauart „ radial “.

steht für die Reifenbauart „ “. Die 24 hinter dem ersten Buchstaben gibt die Größe des Felgendurchmessers in Zoll an.

hinter dem ersten Buchstaben gibt die an. Die 91 ist die Kenngröße für die maximale Tragfähigkeit des Reifens. Die Indexzahl 91 entspricht 615 Kilogramm.

ist die Kenngröße für die des Reifens. Die Indexzahl 91 entspricht 615 Kilogramm. Das V gibt Auskunft über die zulässige Höchstgeschwindigkeit. V auf dem Geschwindigkeits-Index entspricht maximal 240 km/h.

Neue Sommerreifen von Goodyear, Dunlop, Continental und mehr finden Sie günstig bei eBay. © eBay

