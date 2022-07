4 Tage für 2 Personen für nur 49,- Euro – aus 1.700 Hotels wählen

Von: Philipp Mosthaf

Genießen Sie Ihren Sommerurlaub. Mit dem Hotelgutschein ist das schon für 49,- Euro möglich. © tommyandone / PantherMedia

Bei eBay gibt es aktuell einen Hotelgutschein: Wählen Sie aus 1.700 Hotels in 40 Ländern und verbringen Sie 3 Nächte im Doppelzimmer. Die Nachfrage ist groß.

Der Sommerurlaub steht an! Bei eBay gibt es jetzt einen Hotelgutschein der besonderen Art: Sparen Sie über 300 Euro und verbringen Sie 4 Tage im Doppelzimmer. Zur Auswahl stehen 1.700 Hotels in 40 Ländern. Auch 5-Sterne-Hotels stehen zur Auswahl. Günstiger kommen Sie in kein Hotel. Das Angebot wird von TRAVELtrips zur Verfügung gestellt, der Gutschein ist ab sofort für 5 Jahre gültig. Sie haben die freie Wahl: Hotel, Destination und Reisezeitraum – Sie können flexibel entscheiden. Doch beeilen Sie sich, die Gutscheine sind schnell ausverkauft.

Sommerurlaub mit Hotelgutschein für 4 Tage / 3 Nächte im DZ – jetzt nur 49,- Euro

Nehmen Sie sich eine Auszeit in den Bergen, europäischen Metropolen oder am Strand. Machen Sie Ihren Sommerurlaub unvergesslich. Mit dem Hotelgutschein ist das möglich. Hier sind die Leistungen:

Es stehen 1.700 Hotels in 40 Ländern zur Auswahl. Auch 5-Sterne-Hotels sind wählbar.

4 Tage / 3 Nächte im Doppelzimmer

Der Gutschein ist ab sofort und mindestens 5 Jahre gültig. Eine Verlängerung ist kein Problem.

Kein Buchungsstress. Der Buchungsservice von TRAVELtrips übernimmt die Buchungsanfrage für Sie.

Genießen Sie volle Reiseflexibilität: Sie wollen länger verreisen oder mit mehreren Personen Urlaub machen? Erwerben Sie mehrere Gutscheine und kombinieren Sie diese.

Inkl. 50-Euro-Gutschein bei einem großen Online-Reiseportal.

Sommerurlaub dank Hotelgutschein: wie funktioniert es?

Nachdem Sie den Hotelgutschein erhalten Sie den Gutscheincode bequem über eBay. Suchen Sie sich anschließend Ihr Wunschhotel und den Reisezeitraum aus und starten Sie die Anfrage über den Buchungsservice.

Hotelgutschein für nur 49,- Euro – das sollten Sie beachten

Der Gutschein ist übertragbar und damit perfekt als Geschenk zur Hochzeit, zum Geburtstag oder anderen Anlässen geeignet.

Sie können die 3 Nächte beliebig aufteilen. Zum Beispiel alle drei Nächte in einem Hotel oder je eine Nacht in drei verschiedenen Hotels.

Die Hotels sind ausschließlich über das Buchungssystem des Reiseveranstalters buchbar. Der Buchungsvorlauf beträgt 4 Wochen.

Die Anreisekosten müssen von Ihnen getragen werden.

Eine Barauszahlung des Gutscheinwerts ist nicht möglich.

Sommerurlaub im Doppelzimmer für nur 49,- Euro – Hotelbeispiele

Mit dem Hotelgutschein können Sie aus 1.700 Hotels in 40 Ländern wählen. Darunter befinden sich tolle Wellnesshotels, traumhafte Stadthotels und atemberaubende Unterkünfte in der Natur. Ob Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich, Spanien, Ungarn, Kroatien, Italien, Portugal, England, Griechenland, Türkei, Zypern und viele mehr. Sie haben die freie Wahl.