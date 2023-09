Sonderprägung zum 865. Stadtgeburtstag Münchens: Das Oktoberfest in Gold und Silber

Die Sonderprägungen zeigen das Münchner Oktoberfest. © EuroMint

Zum 865. Stadtgeburtstag von München gibt es eine exklusive Sonderprägung beim Münchner Merkur/tz. Die Taler sind in feinstem Gold und Silber erhältlich.

Die Stadt München feiert dieses Jahr ihren 865. Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums sind Sonderprägungen aus Gold und Silber erhältlich, die berühmte Motive der Stadt zeigen. Die Sonderprägungen sind nur in limitierten Auflagen erhältlich, was sie zu wertvollen Sammlerstücken macht.

Oktoberfest

Das Münchner Oktoberfest ist das größte und bekannteste Volksfest der Welt und zieht jedes Jahr zwischen 5 bis 6 Millionen Besucher an. Es hat seinen Ursprung in der Hochzeit des bayerischen Kronprinzen Ludwig im Jahr 1810, als ein Pferderennen auf der Wiese vor München stattfand. Die Festwiese wurde „Theresienwiese“ genannt und das Oktoberfest entstand als Kombination aus Pferderennen und Landwirtschaftsfest. Im Laufe der Jahre wurden immer mehr Attraktionen hinzugefügt, wie Bierzelte, Karussells, Wirtsbuden und Wettkämpfe. Heute bietet das Oktoberfest alles, was man zum Feiern braucht.

Die Sonderprägung vom Oktoberfest in Gold. © EuroMint

Alle Fakten zur Sonderprägung vom Oktoberfest in Gold:

Material: 999.9 Gold Durchmesser: 30 mm Gewicht: 1/4 Unze Ausführung: Polierte Platte Limitierung: 100 Exemplare

Die Sonderprägung vom Oktoberfest in Silber. © EuroMint

Alle Fakten zur Sonderprägung vom Oktoberfest in Silber:

Material: 999 Silber Durchmesser: 30 mm Gewicht: 1/4 Unze Ausführung: Polierte Platte Limitierung: 1.000 Exemplare

Sonderausgabe

Die limitierte Serie von Sonderprägungen zum 865. Stadtgeburtstag von München zeigt Motive, die eng mit der Stadt verbunden sind. Das Siegestor, der Karlsplatz und das Oktoberfest zählen dazu. Doch München hat noch viel mehr zu bieten als nur diese bekannten Wahrzeichen. Die Stadt an der Isar hat eine reiche kulturelle Geschichte und verbindet gekonnt alte Monumentalbauten mit dem weltweit gefeierten Jahrhunderte alten Kulturgut des Oktoberfests. Hier kann man eine Vielzahl an kulturellen Angeboten erleben, von klassischer Musik bis hin zu Rockkonzerten. München ist also nicht nur bekannt für Weißwürste, Oktoberfest und Fußball, sondern auch für seine kulturelle Vielfalt und langjährige Geschichte.

