Sonnenbrille für Damen: Top-Angebote bei Amazon

Wenn die Tage wieder sonniger und heißer werden, dürfen Sonnenbrillen nicht fehlen. Das sind die Trends 2022. © IMAGO / Addictive Stock

Welche Sonnenbrillen für Damen sind 2022? Worauf müssen Sie beim Kauf achten? Antworten und Modelle finden Sie hier.

Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm die alljährliche Frage nach der passenden Mode. Neben Kleidung und Handtaschen sind auch Sonnenbrillen bei Damen stets gefragt. Doch was ist 2022 im Trend? Und wie finde ich für mich überhaupt die passende Größe? In diesem Artikel finden Sie die Antworten. Wir gehen auf die Trends 2022 ein, verraten Ihnen nützliche Kauftipps und stellen Ihnen ein paar modische Modelle vor. So kann der Sommer kommen.

Sonnenbrille für Damen: Welche Sonnenbrillen sind 2022 im Trend?

Neonfarben: Bei der Kleidung wird es 2021 etwas schlichter, bei den Sonnenbrillen darf es dagegen auffallend bunt sein. Eyecatcher-Modelle lösen in diesem Jahr unauffällige weiße Sonnenbrillen ab.

Bei der Kleidung wird es 2021 etwas schlichter, bei den Sonnenbrillen darf es dagegen auffallend bunt sein. Eyecatcher-Modelle lösen in diesem Jahr unauffällige weiße Sonnenbrillen ab. Retro: Die Sonnenbrillen bei Damen dürfen nicht nur farblich auffallend sein, sie sollen auch an vergangene Zeiten erinnern. 2021 kommen wir am Retro-Style nicht vorbei – egal, ob kreisrund, eckig oder oval. Hauptsache die Sonnenbrille erinnert modische an frühere Zeiten. Stattdessen bleiben die Mirco-Sonnenbrillen in diesem Jahr lieber in der Schublade.

Die Sonnenbrillen bei Damen dürfen nicht nur farblich auffallend sein, sie sollen auch an vergangene Zeiten erinnern. 2021 kommen wir am Retro-Style nicht vorbei – egal, ob kreisrund, eckig oder oval. Hauptsache die Sonnenbrille erinnert modische an frühere Zeiten. Stattdessen bleiben die Mirco-Sonnenbrillen in diesem Jahr lieber in der Schublade. Grunge-Style: Lange Zeit galten Aviator-Sonnenbrillen zu einem lässigen Outfit als die perfekte Wahl. Doch die sogenannten Piloten-Brillen haben zumindest seit 2021 ausgedient. Angesagt sind in diesem Jahr Sonnenbrillen für Damen im Grunge-Style. Diese Sonnenbrillen kommen dunkel und eckig daher und erinnern an den Punk- und Rock-Stil der 70er-Jahre.

Sonnenbrille für Damen: Welche Sonnenbrille passt zu mir?

Damen suchen sich ihre Sonnenbrillen nicht nur anhand der Farbe, dem Style und dem Trend aus. Auch der Zweck sollte erfüllt werden. Schließlich gibt es auch Sport-Sonnenbrillen. Zu all diesen Aspekten kommt noch die Gesichtsform hinzu. Je nach Gesicht wirken Sonnenbrillen unterschiedlich. Welche Gesichtsform haben Sie?

Herzförmiges Gesicht: Haben Sie ein herzförmiges Gesicht, dann passen Ihnen ovale oder runde Gläser in feinen Fassungen. Verzichten Sie auf eckige Sonnenbrillen.

Haben Sie ein herzförmiges Gesicht, dann passen Ihnen ovale oder runde Gläser in feinen Fassungen. Verzichten Sie auf eckige Sonnenbrillen. Eckiges Gesicht: Sie haben bereits ein markantes Gesicht mit Ecken und Kanten, dann verzichten Sie doch bei Sonnenbrillen darauf. Runde Gläser lassen Ihr Gesicht weicher wirken. Setzen Sie zudem auf filigrane Gestelle. Eine beliebte Sonnenbrille ist die Cateye-Form.

Sie haben bereits ein markantes Gesicht mit Ecken und Kanten, dann verzichten Sie doch bei Sonnenbrillen darauf. Runde Gläser lassen Ihr Gesicht weicher wirken. Setzen Sie zudem auf filigrane Gestelle. Eine beliebte Sonnenbrille ist die Cateye-Form. Rundes Gesicht: Verzichten Sie bei einem runden Gesicht auf runde Gläser und greifen Sie lieber zu eckigen Sonnenbrillen. Diese lassen Ihr Gesicht schmaler wirken.

Verzichten Sie bei einem runden Gesicht auf runde Gläser und greifen Sie lieber zu eckigen Sonnenbrillen. Diese lassen Ihr Gesicht schmaler wirken. Ovales Gesicht: Herzlichen Glückwunsch! Diese Gesichtsform ist für jede Sonnenbrille geeignet. Egal, ob rund, eckig oder oval. Mit solch einem Gesicht können Sie alles tragen.

Sonnenbrille für Damen: Gucci Sonnenbrille

Gucci Sonnenbrille für Damen. © Amazon Produktbild

Preis 149,23 Euro Marke Gucci Farbe Havanna Braun

Bestellen Sie jetzt die Gucci Sonnenbrille für Damen auf Amazon!

Sonnenbrille für Damen: Ray-Ban RB4068

Ray-Ban RB4068 Sonnenbrille für Damen. © Amazon Produktbild

Preis 98,00 Euro Marke Ray-Ban Farbe Braun (Gestell: Braun (Shiny Havana), Gläserfarbe: Braun Verlauf 710/51)

Bestellen Sie jetzt die Ray-Ban RB4068 Sonnenbrille für Damen auf Amazon!

Sonnenbrille für Damen: DUCO Retro polarisierte Damen-Sonnenbrille

DUCO Retro polarisierte Damen-Sonnenbrille. © Amazon Produktbild

Preis 29,00 Euro Marke Duco Farbe Schwarz (mehrere Farben erhältlich)

Bestellen Sie jetzt die DUCO Retro polarisierte Damen-Sonnenbrille auf Amazon!

Sonnenbrille für Damen: Ray-Ban Unisex Round Double Bridge

Ray-Ban Unisex Round Double Bridge. © Amazon Produktbild

Preis 114,00 Euro Marke Ray-Ban Farbe Pink (Pink/Pink Gradient Brown); mehrere Farben erhältlich

Bestellen Sie jetzt die Ray-Ban Unisex Round Double Bridge auf Amazon!

Sonnenbrille für Damen: Polaroid Sonnenbrille P8339

Polaroid Sonnenbrille P8339 für Damen. © Amazon Produktbild

Preis 41,39 Euro Marke Polaroid Farbe Schwarz (Black/Brown); auch in Violett (Purple/Burdy) erhältlich

Bestellen Sie jetzt die Polaroid Sonnenbrille P8339 auf Amazon!

Sonnebrille für Damen: CGID Designer Oversized Sonnenbrille für Damen

CGID Designer Oversized Sonnenbrille für Damen. © Amazon Produktbild

Preis 16,98 Euro Marke CGID Farbe Braun (in weiteren Farben erhältlich)

Bestellen Sie jetzt die CGID Designer Oversized Sonnenbrille für Damen!

Sonnenbrille für Damen: Wie finde ich die passende Brillengröße?

Sie haben Ihre Favoritenbrille gefunden? Super. Nun geht es aber noch um die richtige Größe. Ein wichtiger Anhaltspunkt ist die Breite der Brillenfassung. Tragen Sie bereits eine gut sitzende Sonnenbrille, so können Sie sich gerne an diesen Werten orientieren. Die Fassungsbreite gibt den Abstand zwischen den beiden Scharnieren an. Als Faustregel gilt: Breite der Brille gleich Breite des Gesichts. Ist die Fassung zu breit, verrutscht die Sonnenbrille und passt nicht richtig. Der Durchblick ist gestört, das Outfit ohnehin. (pm) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

