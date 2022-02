Sonnenbrille für Herren: Die Trends 2022

Sonnenbrillen für Herren sind auch 2022 angesagt. Pop Art Modelle und Naturfarben sind im Trend. (Symbolbild) © IMAGO / Westend61

Sonnenbrillen für Herren sind auch 2022 im Trend. Hier finden Sie die neuesten Styles für den Sommer. Das trägt Mann 2022!

Nicht nur bei den Damen spielt die Sonnenbrille* in jedem Sommer eine wichtige Rolle. Das Accessoire darf auch in der Männerwelt nicht fehlen. Doch welche Trends gibt es in diesem Jahr bei Sonnenbrillen für Herren? Die Gläser spiegeln vor allem eines wider: Charakter! Extrovertierte Sonnenbrillen liegen genauso im Trend, wie Modelle aus dem Thema Nachhaltigkeit. In diesem Artikel entdecken Sie die Sonnenbrillen-Trends 2022 sowie einige ausgewählte Produkte. So viel dürfen wir schon jetzt verraten: Es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Sonnenbrille für Herren: Die Trends 2022

Erdtöne: Sonnenbrillen für Herren in Brauntönen sind in diesem Jahr voll im Trend. Diese Farben fallen auf, sind aber noch lange nicht so markant wie etwa ein schwarzer Rahmen. Erdtöne lassen insbesondere eckige und markante Gesichter weicher aussehen.

Nachhaltigkeit: Wo wir schon bei den Erdtönen sind – die Nachhaltigkeit spielt beim umweltbewussten Mann auch bei den Sonnenbrillen 2021 eine große Rolle. Die Sonnenbrille darf daher gerne aus Naturmaterialien bestehen. Einige Modelle mit Holzrahmen oder Acetat sind genau das Richtige für den hippen Mann im Jahr 2021.

Leichte Modelle: Mit einer leichten Sonnenbrille fühlt sich der Mann an langen Sommertagen frei wie ein Vogel. Stichwort: Pilotenbrille. Der Klassiker ist im Jahr 2021 wieder im Trend. Pilotenbrillen wirken locker und lässig.

XXL-Sonnenbrillen: Übergroße Sonnenbrillen sind der Trend 2021 bei den Herren. Die XXL-Modelle schützen die Augen rundum vor schädigenden UV-Strahlen und sind zudem ein echter Hingucker. Mit den übergroßen Sonnenbrillen setzt der stilbewusste Mann in diesem Jahr ein absolutes Mode-Statement.

Pop Art: Bei den Frauen spielen in diesem Jahr Neonfarben eine große Rolle. Auch bei den Sonnenbrillen für Herren darf gerne Farbe dabei sein. Pop Art Sonnenbrillen sind in diesem Jahr im Trend. Für alle Männer, die sich was trauen und Farbe ins Spiel bringen wollen. Eine Portion Extravaganz hat noch keinem geschadet.

Sonnenbrille für Herren: Ray-Ban Clubmaster

Ray-Ban Clubmaster. © Amazon Produktbild

Preis 101,90 Euro Marke Ray-Ban Farbe Braun (Gestell: Havana, Gläser: Grün Klassisch W0366); weitere Farben erhältlich Material Plastik, Metall

Bestellen Sie jetzt die Ray-Ban Clubmaster für 101,90 Euro!

Sonnenbrille für Herren: Oakley Holbrook Sonnenbrille

Oakley Holbrook Sonnenbrille. © Amazon Produktbild

Preis 104,18 Euro Marke Oakley Farbe Mehrfarbig (Polished Black); weitere Farben erhältlich Material Plastik

Bestellen Sie jetzt die Oakley Holbrook Sonnenbrille für 104,18 Euro!

Sonnenbrille für Herren: Ray-Ban Aviator Sonnenbrille

Ray-Ban Aviator Sonnenbrille. © Amazon Produktbild

Preis ab 89,00 Euro Marke Ray-Ban Farbe Gold (Gestell: Gold, Gläser: Grün Klassisch Nicht-polarisiert L0205); weitere Farben erhältlich Material Metall

Bestellen Sie jetzt die Ray-Ban Aviator Sonnenbrille ab 89,00 Euro!

Sonnenbrille für Herren: WOLA Sonnenbrille Holz AERO

WOLA Sonnenbrille Holz AERO. © Amazon Produktbild

Preis 79,99 Euro Marke Wola Farbe Nussholz Grau; weitere Farben erhältlich Material Skateboard Holz

Bestellen Sie jetzt die WOLA Sonnenbrille Holz Aero für 79,99 Euro!

Sonnenbrille für Herren: Chudanba Big Frame Oversize

Chudanba Big Frame Oversize Sonnenbrille. © Amazon Produktbild

Preis 33,22 Euro Marke Chudanba Farbe C1 Black; weitere Farben erhältlich Material Kunststoff, Linsenmaterial: Polycarbonat

Bestellen Sie jetzt die Chudanba Big Frame Oversize Sonnenbrille für 33,22 Euro!

Sonnenbrille für Herren: Das müssen Sie beim Kauf beachten

Bei Sonnenbrillen ist natürlich nicht nur die Optik wichtig. Auch die Passform muss stimmen. Liegt der Bügel zu eng an, dann bekommen Sie schnell Kopfschmerzen. Neben der Passform ist auch der Schutz vor UV-Strahlung wichtig. Achten Sie beim Kauf daher unbedingt auf einen ausreichenden Schutz vor schädlichen UV-Strahlen. Gute Sonnenbrillen sind daher oft mit „UV 400“ oder „100 % UV-Schutz“ gekennzeichnet. (pm) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

