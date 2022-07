Sonnencreme fürs Gesicht: Kauftipps und Empfehlungen

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Sonnencreme hilft nicht nur gegen Sonnenbrand. Sie schützt die Haut vor dem Altern und lässt sie länger strahlen. (Symbolbild) © IMAGO / Petra Schneider

Sonnencreme im Gesicht schützt Ihre Haut vor schädlichen UV-Strahlen. Gerade jetzt, wenn höhere Temperaturen und die Sonne locken, ist ein Schutz notwendig. Hier finden Sie Kauftipps.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.



Nach einem teilweise sehr kalten Winter erhält der Frühling nun mit aller Macht Einzug. Die Blumen und Bäume blühen, die Gräser wachsen und die Sonne lockt uns nach Draußen. Nicht, nur Allergiker müssen mit Heuschnupfen-Mitteln gegen die Pollenallergie ankämpfen. Insbesondere im Frühling, wenn die Temperaturen noch sehr angenehm sind und die Sonne noch nicht so stark strahlt, darf der Sonnenschutz nicht vergessen werden. Nicht nur Babys und Kinder brauchen eine passende Sonnencreme, da ihre Haut sehr empfindlich ist. Auch unser Gesicht muss mit einer geeigneten Sonnencreme vor UV-Strahlen geschützt werden. Wir erklären Ihnen, warum eine Sonnencreme fürs Gesicht so wichtig ist und geben Ihnen ein paar Kauftipps. Ihre Haut wird es Ihnen danken.

Sonnencreme fürs Gesicht: 5 Gründe, warum Sie Ihr Gesicht schützen sollten

Sonnenschutz im Gesicht gegen Sonnenbrand: Mit einer Sonnencreme für das Gesicht schützen Sie empfindliche Stellen wie Nase und Ohren vor schädlicher UV-B-Strahlung.

Mit einer Sonnencreme für das Gesicht schützen Sie empfindliche Stellen wie Nase und Ohren vor schädlicher UV-B-Strahlung. Sonnencreme fürs Gesicht gegen vorzeitige Hautalterung: Die UV-Strahlen beeinflussen Ihre Haut stark. Die Hautzellen werden angegriffen und freie Radikale entstehen. Wichtige Bestandteile der Haut werden so zerstört und der Eigenschutz der Haut verringert sich. Mit einer Sonnencreme wirken Sie diesen negativen Folgen entgegen und schützen Ihr Gesicht vor vorzeitiger Hautalterung.

Die UV-Strahlen beeinflussen Ihre Haut stark. Die Hautzellen werden angegriffen und freie Radikale entstehen. Wichtige Bestandteile der Haut werden so zerstört und der Eigenschutz der Haut verringert sich. Mit einer Sonnencreme wirken Sie diesen negativen Folgen entgegen und schützen Ihr Gesicht vor vorzeitiger Hautalterung. Sonnencreme fürs Gesicht gegen Hautkrankheiten: Sonnenschutzmittel im Gesicht und auf dem Körper hilft nicht nur gegen Sonnenbrand, sondern auch gegen Hautkrankheiten wie Krebs. Langes und intensives Sonnenbaden sollte ohnehin vermieden werden. Achten Sie darauf, Ihr Gesicht und den Körper regelmäßig mit Sonnencreme zu schützen.

Sonnenschutzmittel im Gesicht und auf dem Körper hilft nicht nur gegen Sonnenbrand, sondern auch gegen Hautkrankheiten wie Krebs. Langes und intensives Sonnenbaden sollte ohnehin vermieden werden. Achten Sie darauf, Ihr Gesicht und den Körper regelmäßig mit Sonnencreme zu schützen. Sonnencreme spendet der Haut Feuchtigkeit: Durch die Hitze, die Sonne und die UV-Strahlen trocknet unsere Haut förmlich aus, ihr wird Feuchtigkeit entzogen. Haut wird dadurch rissig und bekommt Fältchen. Sonnencreme versorgt das Gesicht mit genügend Feuchtigkeit und gleicht so den Feuchtigkeitsverlust aus. Somit kann auch die Hautalterung gestoppt werden.

Durch die Hitze, die Sonne und die UV-Strahlen trocknet unsere Haut förmlich aus, ihr wird Feuchtigkeit entzogen. Haut wird dadurch rissig und bekommt Fältchen. Sonnencreme versorgt das Gesicht mit genügend Feuchtigkeit und gleicht so den Feuchtigkeitsverlust aus. Somit kann auch die Hautalterung gestoppt werden. Sonnencreme bietet langanhaltende Bräune: Es ist schlichtweg ein Irrglaube, Sonnencreme würde die Bräune von der Haut abhalten. Mit einem Sonnenschutzmittel können Sie die Bräune lange aufrechterhalten, die Zellen können sich immer wieder regenerieren. Auch nach den Sommermonaten ist die Haut durch regelmäßiges Eincremen bestens gepflegt und fängt so gar nicht erst an sich zu schälen. Eine Vorsorge ist der Schlüssel zu einer gesunden und langanhaltenden Bräune.

Lesen Sie auch: Sonnencreme für Babys: So schützen Sie die Sprösslinge vor der Sonne.

Sonnencreme fürs Gesicht: NIVEA SUN Sonnencreme fürs Gesicht

NIVEA SUN Sonnencreme fürs Gesicht. © Amazon Produktbild

Zum Angebot auf Amazon

Preis 7,99 Euro anstatt 8,94 Euro Marke Nivea Menge 50 ml LSF 50 Eigenschaften Anti-Age und Anti-Pigmentflecken; für alle Hauttypen; 0 Prozent weiße Sonnencreme-Rückstände auf der Haut

Sonnencreme fürs Gesicht: Eucerin Oil Control Face Sun Gel-Creme

Eucerin Oil Control Face Sun Gel-Creme. © Amazon Produktbild

Zum Angebot auf Amazon

Preis 19,06 Euro Marke Eucerin Menge 50 ml LSF 50+ Eigenschaften medizinisches Sonnenschutzmittel für empfindliche Haut; auch für zu Akne neigende Haut mit 8-Stunden-Anti-Glanz-Effek

Sonnencreme fürs Gesicht: Avène High Protection Sun Cream

Avène High Protection Sun Cream. © Amazon Produktbild

Zum Angebot auf Amazon

Preis 20,41 Euro Marke Avène Menge 50 ml LSF 50+ Eigenschaften ohne Parfüm, mineralisch, für trockene und sensitive Haut

Sonnencreme fürs Gesicht: ISDIN Fusion Water

ISDIN Fusion Water. © Amazon Produktbild

Zum Angebot auf Amazon

Preis 14,66 Euro anstatt 22,06 Euro Marke ISDIN Menge 50 ml LSF 50 Eigenschaften Öl-in-Wasser-Basis, ultraleichte Textur, mit Hyaluronsäure, brennt nicht in den Augen

Sonnencreme fürs Gesicht: AESTHETICO suncare sensitive fluid

AESTHETICO suncare sensitive fluid. © Amazon Produktbild

Zum Angebot auf Amazon

Preis 33,90 Euro Marke Aesthetico Menge 100 ml LSF 50+ Eigenschaften parfümfrei, ohne Rückstände; Für alle Hauttypen, auch bei Mallorca-Akne und Sonnenallergie empfohlen; Panthenol und Bisabolol wirken hautberuhigend