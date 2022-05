Wasserdichter Bluetooth-Lautsprecher von Sony jetzt zum Schnäppchenpreis

In verschiedenen Farben erhältlich

Der Sony SRS-XB13 ist ein kompakter und robuster Lautsprecher und somit für jede Aktivität geeignet. Aktuell ist das Modell bis zu 38 % reduziert.

Ob am Pool, am Strand oder beim Grillen – die richtige Stimmung entsteht erst mit guter Musik. Bluetooth-Lautsprecher haben sich seit Jahren bewährt. Sie sind transportierbar und können so überall hin mitgenommen werden. Dabei gilt die Regel: je kompakter, desto besser. Doch Lautsprecher sollten auch wasserabweisend sein, möchte man sie in der Nähe von Wasser verwenden. Der Sony SRS-XB13 verbindet beide Eigenschaften. Der Bluetooth-Lautsprecher ist wasserdicht und mit einer Höhe von 9 cm sowie einem Durchmesser von 7,4 cm extrem kompakt. Er ist sogar vor UV-Strahlen geschützt und damit das perfekte Accessoires für einen Tag am Wasser. Aktuell gibt es den Sony SRS-XB13 zum Rekord-Tiefpreis. Sparen Sie satte 38 %. Das Modell ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Für unterwegs ist der Sony SRS-XB13 ein handlicher und preiswerter Begleiter. Er klingt sauberer als vergleichbare Billigboxen und ist hochwertig gefertigt. Um am Strand oder auf dem Balkon nebenbei etwas Musik spielen zu lassen oder einen Podcast zu hören taugt der Lautsprecher allemal, bei genauerem Hinhören fallen die bekannten Schwächen kleiner Boxen schnell ins Ohr.

Sony SRS-XB13: Handliche Mini-Musikbox zum Spitzenpreis

Der Mini-Lautsprecher liefert kraftvollen Surround-Sound sowie tiefe und satte Bässe. Dafür sorgt ein Prozessor zur Sound-Verteilung mit Extra Bass, Breitbandlautsprecher und Passivradiator.

Der Sony SRS-XB13 kann überall eingesetzt werden. Der tragbare Bluetooth-Lautsprecher ist wasser- und staubdicht (IP67). Er ist sogar vor UV-Strahlen geschützt.

Hören Sie grenzenlos Musik! Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden und einer Anzeige auf Ihrem Smartphone haben Sie jederzeit einen Überblick.

Der Sony SRS-XB13 verfügt über einen praktischen, abnehmbaren Gurt. So ist der Bluetooth-Lautsprecher leicht zu transportieren und kann auch an einem Rucksack befestigt werden.

Äußerst kompakt mit einer Größe von 7,4 x 7,4 x 9,2 cm.

Holen Sie das Maximum aus der Mini-Musikbox und verbinden Sie zwei Sony SRS-XB13 miteinander. Für optimalen Stereo-Surround-Sound.

Dank Freisprechfunktion können Sie über den Bluetooth-Lautsprecher auch telefonieren.

Der Sony SRS-XB13 ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich.

Der Sony SRS-XB13 ist dank IP67 wasser- und staubdicht. Somit kann die Mini-Musikbox überall eingesetzt werden.