Schluss mit Nackenschmerzen: Laut Experten vom Robert Koch Institut leidet fast die Hälfte der Deutschen

Von: Nina Dudek

Teilen

Wenn's mal wieder zwickt, gibt es eine ganze Menge Kniffe, die Nackenschmerzen in den Griff zu bekommen – auch zu Hause. © billiondigital/PantherMedia

Es gibt kaum fiesere Verspannungen als Nackenschmerzen. Eine Volkskrankheit, unter der fast jeder zweite Deutsche leidet. Wann es gefährlich wird und was man dagegen tun kann, verraten wir hier.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht: Die schlechte hat das Robert Koch Institut in seinem Journal of Health Monitoring* veröffentlicht. Darin ist zu lesen, dass sage und schreibe 45,7 Prozent der Erwachsenen in Deutschland angab, unter Nackenschmerzen zu leiden. Nach Rückenschmerzen also Volkskrankheit Nummer eins!

Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Jeder kann selbst gegensteuern und das mit recht einfachen Mitteln. Und wenn Sie die Alarmzeichen richtig deuten, wann Sie unbedingt zum Arzt sollten und die typischen Ursachen für Nackenschmerzen kennen, gehören die fiesen Verspannungen der Vergangenheit an.

Die Ärztezeitung empfiehlt auf ihrer Webseite aufgrund der Daten des Robert Koch-Instituts zur Rückengesundheit, dass bereits jüngere Patienten Nackenschmerzen aktiv vorbeugen sollten.

Inhaltsverzeichnis

Die häufigsten Ursachen für Nackenschmerzen

Wie die Apothekenumschau berichtet, ist die häufigste Ursache für Nackenschmerzen eine Muskelverspannung. Die Halspartie ist für derartige Verspannungsschmerzen besonders anfällig, weil die Muskeln dort in der Regel zu schwach sind und damit schnell überlasten.

Gerade viele ganz alltägliche Situationen ziehen schnell einen steifen Nacken nach sich:

Langes Sitzen am PC in Kombination mit Zugluft ist eine der häufigsten Ursachen. Vor allem Büroarbeit im Home-Office führt häufig zu Problemen, weil nicht jeder einen ergonomisch optimalen Arbeitsplatz zu Hause garantieren kann.

Wer morgens mit Nackenschmerzen aufwacht, hat sich umgangssprachlich „verlegen“. Häufig sind ein falsches Kissen und/oder eine schlechte Matratze die Übeltäter.

Der sogenannte Handynacken belastet die Halsmuskeln übermäßig. Die vornübergebeugte Haltung ist alles andere als nackenfreundlich und führt schon bei jungen Menschen zu einem steifen Nacken. Interessanterweise schreibt das RKI, dass „die Gruppe der ab 70-Jährigen, seltener von Rücken- und Nackenschmerzen berichtet als jüngere Befragte.“

Arbeiten über Kopf belastet die Halsmuskeln übermäßig: Deckenstreichen, stundenlanges Beschneiden von Bäumen oder Bohrarbeiten an der Zimmerdecke sind typische „Nackenkiller“.

Sport ist nicht immer gut für die Muskeln: Gerade Brustschwimmen oder (Renn-)Radfahren mit tiefer Lenkerposition führen zu Verspannungen im hinteren Nackenbereich.

Auch die Psyche hat einen Einfluss auf Nackenschmerzen. Wer im Alltag allzu oft „die Zähne zusammenbeißt“ und Ärger, Stress oder Trauer verarbeiten muss, tendiert zu typischen Symptomen.

Was viele nicht wissen: Auch die falsche Sehstärke einer Brille kann zu Nackenschmerzen führen. Denn sie verleitet dazu, sich wörtlich den Hals zu verrenken, um gut zu sehen. Ein Besuch beim Optiker kann helfen.

Warum treten Nackenschmerzen oft einseitig auf?

In den meisten Fällen zieht es nur auf der rechten oder linken Seite des Halses. Ein Phänomen, das sich eigentlich ganz einfach erklären lässt. Jeder Mensch hat eine „Schokoladenseite“, die er im Alltag mehr belastet – und die demnach auch anfälliger für Verspannungen ist.

Typische Gründe für einseitige Nackenschmerzen sind außerdem:

Position des PC-Bildschirms : Viele Menschen wie beispielsweise Ärzte oder Bankangestellte haben, um besser mit Patienten oder Kunden kommunizieren zu können, den Bildschirm des Rechners auf einer Seite. Sie blicken also dann ganzen Tag immer wieder einseitig in eine Richtung.

: Viele Menschen wie beispielsweise Ärzte oder Bankangestellte haben, um besser mit Patienten oder Kunden kommunizieren zu können, den Bildschirm des Rechners auf einer Seite. Sie blicken also dann ganzen Tag immer wieder einseitig in eine Richtung. Das falsche Kopfkissen : Eine der häufigsten und dabei am leichtesten zu beseitigenden Ursachen ist schlichtweg ein völlig falsches Kopfkissen! So bequem es für Sie womöglich auch ist, so schädlich kann gerade ein zu weiches Kissen für die Nackenmuskeln sein. Spezielle Nackenstützkissen aus ViscoSchaum bewirken manchmal wahre Wunder!

: Eine der häufigsten und dabei am leichtesten zu beseitigenden Ursachen ist schlichtweg ein völlig falsches Kopfkissen! So bequem es für Sie womöglich auch ist, so schädlich kann gerade ein zu weiches Kissen für die Nackenmuskeln sein. Spezielle Nackenstützkissen aus ViscoSchaum bewirken manchmal wahre Wunder! Musiker und ihr Instrument : Gerade unter Musikern gehören einseitige Nackenschmerzen oft zum Alltag. Geigenspieler, Cellisten, Bratschen-Spieler ... Sie alle neigen während des Musizierens den Kopf in eine Richtung und das bei Konzerten oft stundenlang.

: Gerade unter Musikern gehören einseitige Nackenschmerzen oft zum Alltag. Geigenspieler, Cellisten, Bratschen-Spieler ... Sie alle neigen während des Musizierens den Kopf in eine Richtung und das bei Konzerten oft stundenlang. Einige einseitig belastende Sportarten können ebenfalls die Übeltäter für die einseitigen Schmerzen im Nacken sein. Gerade bei Handballern, Tennisspielern oder im Bowling-Sport lässt sich dieses Phänomen beobachten.

können ebenfalls die Übeltäter für die einseitigen Schmerzen im Nacken sein. Gerade bei Handballern, Tennisspielern oder im Bowling-Sport lässt sich dieses Phänomen beobachten. Einseitig schlechtes Hören oder Sehen führt bei manchen Betroffenen dazu, dass unbewusst eine „starke“ Kopfseite weiter nach vorne geneigt ist. Auf Dauer entwickelt sich so eine einseitige Verspannung der Nackenmuskulatur.

führt bei manchen Betroffenen dazu, dass unbewusst eine „starke“ Kopfseite weiter nach vorne geneigt ist. Auf Dauer entwickelt sich so eine einseitige Verspannung der Nackenmuskulatur. Zugluft von einer Seite gehört zu den häufigsten Gründen für die einseitigen Nackenschmerzen. Ob Arbeitsplatz nahe einer Durchgangstür, das offene Zugfenster oder die kühle Nachtluft beim Schlafen am geöffneten Fenster – bei einem dauerhaft eisigen Luftzug machen die Halsmuskeln „dicht“. Hier kann ein Nackenwärmekissen wunderbar Linderung verschaffen.

Wann sind Nackenschmerzen gefährlich und wann muss ich zum Arzt?

So lästig und schmerzhaft ein verspannter Nacken ist: Gefährlich ist er in aller Regel nicht! Es sei denn, die Symptome treten nach einem sogenannten Schleudertrauma auf, etwa nach einem Auffahrunfall: Durch den Aufprall wird der Kopf ruckartig vor- und zurückgeschleudert, was zu einer Zerrung, Überdehnung oder schlimmstenfalls zu Mikrorissen in der Nackenmuskulatur führt. Oft lässt sich der Kopf kaum mehr drehen, Begleiterscheinungen sind Kopfschmerzen, Schwindel oder Sehstörungen. In diesem Fall heißt es: ab zum Arzt! Dasselbe gilt nach einem Sportunfall oder Sturz, bei dem die Beschwerden sicherheitshalber von einem Arzt abgeklärt werden sollten.

Die Studie des Robert Koch Instituts zeigten, dass 24 Prozent der Betroffenen unter „starken“ Nackenschmerzen leiden. Sind Ihre Nackenschmerzen ungewöhnlich stark, strahlen möglicherweise bis in Kopf und Schläfen und es gesellen sich Fieber und Übelkeit dazu, sind das ebenfalls Warnsignale, mit denen Sie zum Arzt gehen sollten. Möglicherweise steckt eine Hirnhautentzündung dahinter. Das kommt zwar selten vor, doch nur die richtige Diagnose ermöglicht die richtige Behandlung.

Was kann ich gegen Nackenschmerzen tun?

Früher hieß es immer: schonen. Mittlerweile sind sich Mediziner und Physiotherapeuten einig, dass bei Nackenschmerzen sanfte Bewegung das beste Heilmittel ist. Das gilt allerdings nur, wenn die Schmerzen nicht ganz akut nach einem Unfall oder Trauma auftauchen. In solchen Fällen entscheidet der Arzt individuell über die beste Therapie.

Wer sich selbst etwas Gutes tun und die Nackenschmerzen lindern möchte, findet in der Apotheke und natürlich im Handel jede Menge effektive Helfer.

Mit Wärme gegen Nackenschmerzen

Bein Großmutter war es das Kirschkernkissen, die Kollegin schwört auf Wärmesalbe und man selbst hat zum Glück eine Wärmflasche. Nicht umsonst hat sich Wärme als Hausmittel bei Muskelverhärtungen durchgesetzt. Doch es gibt noch viel bessere Methoden!

VITALmaxx Wärmekissen mit praktischem Druckknopf für einfaches An- & Ausziehen © OTTO

In 6 individuell anpassbaren Heizstufen spendet dieses elektrische Wärmekissen wohltuende Wärme für Nacken, Schultern und die obere Rückenpartie.

Für 39,90 € bei OTTO

Sanitas SIL Intensiv-Infrarotlicht zur Anwendung bei Erkältungen und Verspannungen © Sanitas

Infrarotlampen kosten wenig und helfen viel. Rotlicht ist ein natürlicher Bestandteil des Sonnenlichts und wirkt wärmend und entspannend auf die Muskulatur. Gefäße öffnen sich, die Durchblutung steigt und das lockert verspannte Muskeln.

Für 28,94 € bei Amazon

ThermaCare Nackenumschläge mit Tiefenwärme zum Entspannen & Lockern der Muskeln © ThermaCare

Unauffällig selbstklebend unter der Kleidung, immer dabei auf Reisen, super günstig und hilfreich: Wärmepflaster mit natürlichen Heißmachern wie Capsicin aus der Chilischote heizen Verspannungen für bis zu 12 Stunden ordentlich ein.

6 Stck. nur 19,41 € bei Amazon

Selbstmassage bei Nackenschmerzen

Klar, an einen Termin beim Physiotherapeuten oder Masseur reicht man selbst nicht heran. Damit Sie die Nackenschmerzen dennoch zu Hause in den Griff bekommen, gibt es eine ganze Reihe enorm cleverer Massagehelfer. Ohne große Verrenkungen oder Fachwissen lassen sich Muskelverhärtungen auch ohne Faszienrolle weich kneten.

BEURER MG 153 4D Nacken-Massagegerät © Beurer

Dieses Profigerät der bekannten Marke Beurer arbeitet mit 4D, also in vier Dimensionen. Die Wirkung verspricht eine Massage nahezu so intensiv wie von Hand. Eine zusätzliche Wärmefunktion unterstützt dabei die Tiefenwirkung der Anwendung.

Für 92,99 € bei Saturn

Donnerberg Nacken-Massagegerät – das Original aus München mit 7 Jahre Garantie © OTTO

Das Top-Duo gegen Nackenschmerzen: Wärme plus Massage. Dieses Massagegerät gilt als Empfehlung des Deutschen Olympischen Sportverbandes. 8 flexible 4D-Massageköpfe sorgen nach Shiatsu-Manier für einen punktuell gezielten „Daumendruck“.

Für 189 € bei OTTO

Shiatsu Massagegerät für den Nacken mit Triggerpunkt-Anwendung © Amazon

Die japanische Shiatsu-Behandlung übt gezielt manuellen Druck auf Schmerzpunkte aus. Das löst Blockaden oder Stauungen des Energieflusses und lockert die Muskulatur. Nach demselben Prinzip funktioniert dieses Shiatsu Massagegerät für den Nacken, das sich ganz einfach selbst anwenden lässt.

Für 20,99 € bei Amazon

*RKI Journal of Health Monitoring, März 2021