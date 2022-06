Springlane Eismaschine – Bestseller jetzt 20 % reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Springlane Eismaschine Emma mit selbstkühlendem Kompressor © Springlane

Die Springlane Eismaschine Emma ist mit einem selbstkühlendem Kompressor ausgestattet. Die Stiftung Warentest hat die Eiscrememaschine mit „gut“ bewertet.

Deutschland befindet sich mitten in einer Hitzewelle! Die Temperaturen befinden sich jenseits der 30° Celsius. Bei diesem heißen Wetter hilft nur eine richtige Abkühlung – am besten mit Geschmack. Die Springlane Eismaschine Emma liefert in nur 45 Minuten cremiges Speiseeis, Sorbet, Parfait, Softeis und sogar Frozen Joghurt. So erhalten Sie ohne Vorgefrieren stolze 1,5 Liter der Sommer-Leckerei. Sie benötigen gar nicht so viel auf einmal? Kein Problem, denn dank der Nachkühlfunktion hält die Springlane Eismaschine Emma das Eis für 1 Stunde kalt. Aktuell gibt es den Amazon-Bestseller 20 Prozent reduziert. Das Angebot ist nur noch heute gültig. Hier erfahren Sie Tipps, wie man Eis selbst macht.

Springlane Eismaschine Emma: 20 Prozent reduziert – nur noch heute

Leistungsstarke Eismaschine: Die Springlane Eismaschine Emma ist mit einem integrierten Kompressor und 150 Watt Kühlleistung ausgestattet. So kommt Emma ohne Vorkühlen aus und bereitet leckeres Speiseeis bis zu -35 Grad zu.

Springlane Eismaschine: Weitere Modelle bei Amazon 20 % reduziert