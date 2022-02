Externe und interne Festplatten vom Weltmarktführer – jetzt knallhart reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Die externen Festplatten von Seagate sind leicht, robust und tragbar.

Seagate ist der führende Anbieter von Speichermedien. Aktuell gibt es SSD- und HDD knallhart reduziert. Sparen Sie bis zu 37 % auf externe und interne Modelle.

Es ist ein altbekanntes Problem bei Laptops und PCs mit geringem Speicherplatz: Irgendwann ist dieser ausgeschöpft. Vor allem Gamer, Fotografen, aber auch Privatpersonen, die sehr viel Dateien besitzen, sind davon betroffen. Für dieses Problem gibt es meist nur eine Lösung: Mehr Speicherplatz muss her! Externe Festplatten sind dabei die beste Option. Die SSD- und HDD-Festplatten können transportiert werden und müssen nicht in den Laptop oder PCs eingebaut werden. So bleiben Sie stets flexibel und können die Festplatte auch an anderen Geräten anschließen. Das Beste: Der Speicher der PS5 ist schnell aufgebraucht, Sie benötigen kompatible Festplatten für die Playstation 5. Die Modelle von Seagate haben diese Eigenschaft.

Das Unternehmen Seagate ist der weltweit führende Anbieter von Speichermedien. Die Festplatten überzeugen durch eine hohe Geschwindigkeit, Qualität sowie eine hohe Sicherheit. Aktuell gibt es mehrere externe Festplatten von Seagate stark reduziert. Hier finden Sie alle Deals.

Externe Festplatte: Was ist der Unterschied zwischen SSD und HDD?

HDD (Hard Drive Disc) und SSD (Solid State Disc) sind in ihrer Form identisch, jedoch gibt es Unterschiede beim Speichern der Daten. HDDs sind die herkömmlichen Festplatten, die es seit über 50 Jahren auf dem Markt gibt. Die klassische HDD besteht meist aus einer oder mehreren Magnetscheiben und einem Lesekopf. Die SSD verfügt über mehrere Flashspeicher. Dadurch ist die SSD aufgrund der fehlenden mechanischen Teile robuster und nahezu geräuschlos. Der größte Vorteil einer SSD ist definitiv die Geschwindigkeit: Solid State Discs arbeiten wesentlich schneller, Dateien und Programme werden bis zu viermal schneller geöffnet.

Externe Festplatte: Seagate Expansion 4 TB – jetzt 21 % reduziert

Seagate Expansion 4TB tragbare externe Festplatte

Seagate Expansion 4 TB: nur 94,99 € statt 119,99 €

Speicherkapazität: 4 TB

4 TB Stil: Externe HDD tragbar

Externe HDD tragbar Form: 2,5 Zoll (6,35 Zentimeter)

2,5 Zoll (6,35 Zentimeter) Lesegeschwindigkeit: 120 MB/s

120 MB/s Kompatible Geräte: PS4/PS5, PC, Mac, Xbox

PS4/PS5, PC, Mac, Xbox Schnittstellen: USB 2.0/3.0

USB 2.0/3.0 Sicherheit: 2 Jahre Garantie + Rescue Service-Plan zur Datenwiederherstellung für 2 Jahre

Externe Festplatte: Seagate One Touch 2 TB – jetzt 37 % reduziert

Seagate One Touch 2 TB externe Festplatte.

Seagate One Touch 2 TB: nur 62,99 € statt 99,99 €

Speicherkapazität: 2 TB

2 TB Stil: Externe HDD tragbar

Externe HDD tragbar Form: 2,5 Zoll (6,35 Zentimeter)

2,5 Zoll (6,35 Zentimeter) Lesegeschwindigkeit: 120 MB/s

120 MB/s Kompatible Geräte: PC, Mac

PC, Mac Schnittstellen: USB 2.0/3.0

USB 2.0/3.0 Sicherheit: 2 Jahre Garantie + Rescue Service-Plan zur Datenwiederherstellung für 2 Jahre

2 Jahre Garantie + Rescue Service-Plan zur Datenwiederherstellung für 2 Jahre Extra: 4-monatiges Abo für Adobe Creative Cloud Foto + 1-Jahres-Abo von Mylio Create

Externe Festplatte: Seagate Ultra Touch 1 TB – jetzt 29 % reduziert

Seagate Ultra Touch HDD externe Festplatte 1 TB

Seagate Ultra Touch 1 TB: nur 49,99 € statt 69,99 €

Speicherkapazität: 1 TB

1 TB Stil: Externe HDD tragbar

Externe HDD tragbar Form: 2,5 Zoll (6,35 Zentimeter)

2,5 Zoll (6,35 Zentimeter) Lesegeschwindigkeit: 120 MB/s

120 MB/s Kompatible Geräte: PC, Mac

PC, Mac Schnittstellen: USB 3.0

USB 3.0 Sicherheit: 2 Jahre Garantie + Rescue Service-Plan zur Datenwiederherstellung für 2 Jahre

2 Jahre Garantie + Rescue Service-Plan zur Datenwiederherstellung für 2 Jahre Extra: 4-monatiges Abo für Adobe Creative Cloud Foto + 1-Jahres-Abo von Mylio Create

Interne SSD: Seagate FireCuda 530 PCle Gen4 – jetzt bis zu 22 % reduziert

Seagate FireCuda 530 NVMe PS5 SSD

Seagate FireCuda 530, 500 GB: nur 99,99 € statt 129,- €

Seagate FireCuda 530, 500 GB, mit Kühlkörper: nur 121,99 € statt 154,90 €

Seagate FireCuda 530, 1 TB, mit Kühlkörper: nur 183,99 € statt 229,- €

Speicherkapazität: 500 GB

500 GB Stil: Interne SSD

Interne SSD Formfaktor: M.2

M.2 Lesegeschwindigkeit: 7.300 MB/s

7.300 MB/s Kompatible Geräte: Laptop, Desktop, PS5 (nur mit Kühlkörper)

Laptop, Desktop, PS5 (nur mit Kühlkörper) Schnittstellen: SATA

SATA Sicherheit: 5 Jahre Garantie + Rescue Service-Plan zur Datenwiederherstellung für 3 Jahre