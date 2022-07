Städtetrip München: 4 Tage für 2 Personen nur 175,- Euro

Von: Philipp Mosthaf

Genießen Sie einen Städtetrip in München für zwei Personen. Mit einem Reiseschein können Sie jetzt kräftig sparen. © Reiseschein/eBay

Bei einem Städtetrip nach München kann man die ganze Schönheit der bayerischen Landeshauptstadt erleben und entdecken. Jetzt gibt es bei eBay ein Mega-Angebot.

Die nördlichste Stadt Italiens, das Millionendorf oder einfach nur Minga – München zählt zu den schönsten Städten Deutschlands und lockt jährlich Millionen von Touristen an. Ob Oktoberfest, der FC Bayern, die BMW Welt oder die Nähe zum Schloss Neuschwanstein. Die bayerische Landeshauptstadt hat jede Menge zu bieten. Aufgrund der idealen Verkehrsanbindung bietet sich München auch immer wieder als Reiseziel für einen Städtetrip an. Bei eBay erhalten Sie aktuell ein Mega-Angebot: Eine Städtereise nach München für 4 Tage für zwei Personen zu einem Spitzenpreis von nur 175,- Euro. Sie übernachten im the niu Brass Hotel im Stadtteil Moosach und sparen mit diesem Deal stolze 45 Prozent. Der Normalpreis liegt bei 324,- Euro.

Städtetrip nach München: Freuen Sie sich auf diese Inklusivleistungen

3 Übernachtungen im Tripster Doppelzimmer

3x Teilnahme am reichhaltigen Frühstücksbuffet

1 Kind unter 6 Jahren schläft kostenlos im Bett der Eltern

Highspeed-Internet und -WLAN

Für einen längeren Aufenthalt können Sie auch mehrere Reisescheine miteinander kombinieren

Städtetrip nach München mit Reiseschein: So funktioniert‘s

Aktuell gibt es bei eBay einen 4-tägigen Städtetrip für zwei Personen nach München zum unschlagbaren Preis von nur 175,. Euro. In vier Schritten gelangen Sie zu Ihrem wohlverdienten Kurzurlaub:

Reiseschein wählen und kaufen. Dieser hat eine Gültigkeit von 3 Jahren und auch auf Dritte übertragbar. Somit kann der Reiseschein auch als perfektes Geschenk verwendet werden. Folgende Zahlungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung: PayPal, MasterCard, VISA, Überweisung. Sie erhalten direkt nach Bezahlung den Reiseschein per E-Mail oder Post. Beim Versand per Post wieder ein Aufpreis von 2,99 Euro fällig. Fragen Sie Ihren Wunsch-Reisetermin online unter http://www.brass-9699.reiseschein.de/ oder telefonisch direkt beim the niu Brass Hotel ab. Erwähnen Sie hierbei unbedingt, dass Sie mit einem Reiseschein anreisen möchten. Genießen Sie Ihren wohlverdienten Kurzurlaub. Wir wünschen viel Spaß in München!

