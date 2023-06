SUPs im Angebot bei Decathlon

Von: Melanie Staudacher

Ob im Urlaub im Meer oder im heimischen Badesee: Überall sieht man Stand Up Paddle Boards. © Canva

Stand up Paddles sind im Trend! Kein Wunder, denn die Boards versprechen eine Menge Spaß. Bei Decathlon gibt es SUPs gerade im Angebot.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Egal, ob Einsteiger oder Fortgeschrittener: Mit einem Stand Up Paddle auf dem See zu sein, macht Spaß! Beim Sport-Experten Decathlon gibt es die Boards gerade im Angebot.

Stand Up Paddle Boards für Einsteiger

Sie sind noch SUP-Anfänger und sich unsicher, welches Stand Up Paddle für Sie das richtige ist? Hier erfahren Sie, welche SUP-Form sich am besten für Anfänger eignet und wie groß Ihr Stand Up Paddle sein sollte.