Star Wars Day: Galaktische Deals zum großen Tag der Filmreihe

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Star Wars zählt auf der ganzen Welt Millionen von Fans. Groß und Klein fiebern den Charakteren mit. © Star Wars Lego

Heute steht der große Star Wars Day an! Jährlich am 4. Mai feiern die Fans der berühmten Filmreihe diesen Tag. Bei Amazon gibt es noch starke Deals.

„Möge die Macht mit Dir sein!“ Sicherlich einer der bekanntesten Sprüche in der Filmgeschichte. Doch Star Wars ist nicht irgendeine Filmreihe, die 1977 mit „Krieg der Sterne“ ihren Anfang nahm. Star Wars ist mehr, Star Wars ist Mythos und Legende zugleich, Star Wars zählt Millionen von Fans auf der ganzen Welt. Keine andere Filmreihe hat einen Ehrentag. Am 4. Mai zelebrieren die Star-Wars-Fans daher den Star Wars Day. „May the 4th be with you“ lautet das Motto dieses großen Tags zu Ehren von Luke Skywalker, Han Solo und Co. Zahlreiche Onlineshops haben am 4. Mai daher viele Schnäppchen im Angebot. Auch bei Amazon gibt es einige Star-Wars-Produkte wie Star Wars Lego zu galaktischen Preisen.

Star Wars Day – hier finden Sie alle Deals!

Star Wars elektronischer Helm von Boba Fett: jetzt 27 % reduziert

Star Wars elektronischer Helm von Boba Fett © Amazon Produktbild

Star Wars Helm von Boba Fett: nur 99,99 € statt 137,69 €

Verbesserter elektronischer Premium-Helm von Boba Fett aus Star Wars „The Black Series“. Ein tolles Rollenspielprodukt für Kinder ab 14 Jahren. Der Helm ist im Originalmaßstab, mit einem detaillierten, durch die Serie „The Mandalorian“ inspirierten Design. Zudem ist der Helm mit Innenpolstern, einer einstellbaren Passform und Lichtern ausgestattet. Per Knopfdruck wird der Entfernungsmesser heruntergeklappt und zwei rote LEDs aktiviert.

Star Wars Lego „Angriff der Dark Trooper“: jetzt 31 % reduziert

Star Wars Lego „Angriff der Dark Trooper“ © Star Wars Lego

Star Wars Lego „Angriff der Dark Trooper“: nur 20,69 € statt 29,99 €

Star Wars Lego-Set mit Luke Skywalker (mit Lichtschwert) und drei Dark Troopers aus der „The Mandalorian“-Serie. Dieses Set ist eine detaillierte Nachbildung der Szene im Inneren des imperialen Leichten Kreuzers, in der Luke Skywalker wieder auftaucht. Mit Drehaufzug, rotierender Duellplattform und eine gleitende „Macht“-Plattform zur Abwehr der Dark Troopers.

Star Wars 1-9 – Die Skywalker-Saga (Blu-Ray): jetzt 19 % reduziert

Star Wars 1-9 – Die Skywalker-Saga (Blu-Ray) © Lucasfilm Ltd.

Star Wars 1-9 – Die Skywalker-Saga (Blu-Ray): nur 64,97 € statt 79,99 €

Erleben Sie die komplette Skywalker-Saga auf Blu-Ray mit dieser Star-Wars-Collection. Alle bisher erschienenen Filme der Star-Wars-Reihe von „Die dunkle Bedrohung“ bis „Der Aufstieg Skywalkers“.

Star Wars – „The Child“-Plüschfigur: jetzt 63 % reduziert

Star Wars – „The Child“-Plüschfigur © Disney

Star Wars – „The Child“-Plüschfigur: nur 16,79 € statt 44,99 €

Diese süße und von „The Mandalorian“ inspirierte Plüschfigur mit grüner Haut und den großen Ohren wird einfach nur „The Child“ genannt. Die Figur ist 28 cm groß, sitzt in einer Tasche, wie sie in der zweiten Staffel herumgetragen wurde. Per Druck auf die Hand gibt die Plüschfigur sogar unverkennbare Geräusche von sich.

Star Wars Resistance X-Wing Starfighter: jetzt 37 % reduziert

Star Wars Resistance X-Wing Starfighter © Star Wars Lego

Star Wars Resistance X-Wing Starfighter: nur 12,59 € statt 19,99 €

Star Wars Starfighter mit Poe Dameron und Droidenfigur für Kleinkinder ab 4 Jahren. Der Starfighter verfügt über ein Starter-Brick-Fahrwerk für einen schnellen Aufbau. So kann die Action gleich losgehen. Der Sternenjäger ist 5 cm hoch, 15 cm lang und 19 cm breit.

Star Wars Day – hier finden Sie alle Deals!

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.