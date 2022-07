Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S: Jetzt 34 % günstiger

Von: Olga Krockauer

Der smarte Haushaltshelfer Xiaomi Mi erledigt für Sie zahlreiche Aufgaben in Sachen Bodenreinigung: leise und präzise. © Xiaomi

Leise und hochpräzise erledigt er seinen Job mit Perfektion: der Staubsauger-Roboter von Xiaomi. Sie erstellen für ihn einen individuellen Reinigungsplan für jeden Raum – und er läuft seine Reinigungsrouten auf intelligente Weise ab. Jetzt bekommen Sie den smarten Helfer 34 % günstiger!

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Hohe Saugleistung, maximale Präzision und eine smarte Art der Bodenreinigung: Das bietet der Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S. Er nimmt Ihnen das lästige Staubsaugen und sogar das Wischen ab. Mit seinen drei Reinigungslevels und vier Saugmodi besiegt er leicht jede Verschmutzung. Sie müssen nichts weiter tun, als ihn zu aktivieren: Wenn sein Akku leer wird, fährt er automatisch zur Ladestation. Danach setzt der Xiaomi Mi seine Arbeit an der Stelle fort, an der er aufgehört hat. Den smarten Staubsauger-Roboter gibt es jetzt für nur 165,- statt 249,- Euro. Das exklusive eBay WOW!-Angebot erhalten Sie ohne jedes Risiko. Sie genießen den eBay-Käuferschutz und sind mit einer Geld-zurück-Garantie abgesichert. Zudem ist der Versand des Produkts für Sie kostenlos.

Verschiedenste Reinigungsanforderungen? Keine Herausforderung für den Xiaomi Mi

Das echte Multitalent Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S hat einen leistungsstarken bürstenlosen Motor, der kontinuierlich eine hohe Saugkraft erzeugt. So entfernt der kompakte Saugroboter Schmutz problemlos – und das auf allen Böden. Der smarte Haushaltshelfer erledigt für Sie folgende Aufgaben in Sachen Bodenreinigung:

Dank seinem blockadefreien Luftkanal nimmt der Saugroboter Xiaomi Mi problemlos jeglichen Schmutz auf – und verliert dabei nicht an seiner Saugkraft.

nimmt der Saugroboter Xiaomi Mi problemlos jeglichen Schmutz auf – und verliert dabei nicht an seiner Saugkraft. Das Filtrations-System und die rotierende Hochgeschwindigkeitsbürste sorgen dafür, dass er sogar gröbere Schmutzpartikel mit großer Effizienz aufnimmt.

und die sorgen dafür, dass er sogar gröbere Schmutzpartikel mit großer Effizienz aufnimmt. Dank seiner Fege-Funktion saugt er gründlich auch entlang der Kanten und in den Ecken.

saugt er gründlich auch entlang der Kanten und in den Ecken. Mit den vier Saugmodi beseitigt der Xiaomi Mi sorgfältig verschiedene Arten von Schmutz: von Krümeln über Haare bis hin zum Staub.

Der Xiaomi Saugroboter verfügt zudem über ein Wisch-System mit Wasserdurchflusssteuerung und Mikrofasertuch. Dank der drei Stufeneinstellungen für die Wasserzufuhr sorgt der Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S dafür, dass der Boden genau passend feucht wird – weder zu nass noch zu trocken. Der antibakterielle Mikrofaser-Wischmop ist extrem saugstark und reinigt größere Bereiche – sogar von hartnäckigen Flecken – sehr effizient.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S: Ihr kleiner Computer für die perfekte Bodensauberkeit

Erstaunlich, wie viel Intelligenz in einem kleinen Gerät integriert sein kann: Der Xiaomi Mi ist mit einem RK3308 Quad-Core-Chip ausgestattet. Sein SLAM-Algorithmus hat eine hohe Rechenleistung. Dank dieser ist nicht nur eine präzise Positionierung des Roboters möglich. Er führt seine Routenplanung intelligent durch und reinigt den Boden maximal effizient. Denn der smarte Staubsauger-Roboter von Xiaomi erfasst und speichert seine Route in Echtzeit. So setzt er seine Arbeit, beispielsweise nach einer Ladeunterbrechung, an der richtigen Stelle wieder fort. Dank der LDS-Lasernavigation – ebenfalls in Echtzeit – passt er seine Position an verschiedene Räumlichkeiten an. Der Xiaomi Mi Robot erkennt nämlich den Grundriss Ihrer Wohnung problemlos, dank der sehr genauen Karten. Und die Bodenreinigung verläuft exakt nach Ihren Wünschen.

Die intelligente Art der Bodenreinigung – ganz nach Ihren Bedürfnissen

Der Intelligente Staubsauger-Roboter erstellt ein präzises Mapping für all Ihre Räume – sogar über mehrere Stockwerke. Bei der ersten Reinigung teilt er die Räumlichkeiten automatisch in Zonen ein. Er startet die Reinigung zur geplanten Zeit und spart Bereiche aus, die Sie nicht reinigen möchten. Der Xiaomi Mi ist sehr wendig, schlank im Design und agiert flexibel – sogar in komplexen Umgebungen.

Übrigens: Sie steuern Ihren praktischen Haushaltshelfer einfach per Mi Home: der Xiaomi Home App – sogar aus der Ferne, wenn Sie beispielsweise im Urlaub oder in der Arbeit sind.

Die wichtigsten technischen Details im Überblick:

Artikelabmessungen 350 x 94,5 mm Nettogewicht 3,3 kg Akkukapazität 2.500 mAh Akkulaufzeit 1,5 h Ladezeit 4 h Hygienefilter ✔️ Staubbeutel ❌ Automatisches Aufladen ✔️ Wassertank-Kapazität 1 L Smart Home Kompatibilität Amazon Alexa