Kennenlern-Angebot – Saug- & Wischroboter von Lefant zum halben Preis

Nur für kurze Zeit: 50 % auf Markenprodukte von Lefant © Lefant; iimages/PantherMedia

Sie kennen die Marke Lefant noch nicht? Dann ist das limitierte 50 % Rabatt-Angebot des Saugroboter-Herstellers die perfekte Gelegenheit.

Sie haben bisher gezögert, viel Geld für einen Staubsauger-Roboter oder einen Wischroboter auszugeben? Verständlich. Schließlich kosten diese Hightech-Haushaltshelfer eine Menge Geld.

Das Kennenlern-Angebot des Herstellers Lefant kommt da wie gelegen. Sie sparen mit Coupon 50 Prozent auf die UVP und bekommen die am besten bewerteten Modelle zum halben Preis.

Saugroboter mit Wischfunktion 349,99 € statt 699,99 €

Wischroboter mit Selbstreinigung 849,99 € statt 1.699,99 €

Achtung: Angebot nur bis 17. September gültig Fügen Sie den Rabatt über die Schaltfläche „50 %-Coupon anwenden“ bei Amazon hinzu. Der Rabatt wird automatisch abgezogen. Jeder Gutschein ist nur für eine begrenzte Zeit oder solange der Vorrat reicht gültig.

Bestseller bei Amazon: Lefant N3 Saugroboter mit Wischfunktion

Saugt und Wischt: Lefant N3 © Lefant

65 Prozent aller Käufer bei Amazon geben dem Lefant N3 5 Sterne – und damit die bestmögliche Bewertung. Er übernimmt zwei Arbeitsgänge in einem und saugt und wischt den Boden.

Die App herunterladen, den Roboter verbinden und schon geht‘s los. Am Anfang irrt das Gerät durch die Wohnung, aber als er die Wände gescannt hat, war sinnvolle Reihenfolge des Säuberungsweges sofort erkennbar. (...) Wenn die Behälter mit Schmutz/Staub gefüllt sind, gibt er akustische Signale und kehrt in die Ladestation zurück. Auf dem Smartphone/Tablet entsteht eine Karte der Wohnung - hier kann man leicht das eine oder andere Zimmer separat zur Säuberung bestimmen.

Nur 349,99 € statt 699,99 €

Was kann der Lefant N3 Saugroboter?

dToF-Lidar-Navigation und Freemove 3.0-Technologie: für präzises Kartenerstellung und Hinderniserkennung. No-Go-Zone-Einstellungen und virtuelle Wand für gezielte Reinigung

Vibrationswischen und Teppicherkennung: für eine gründliche Reinigung; Sonic-Wischfunktion für eine effektive Bodenreinigung

App- und Sprachsteuerung: über Alexa und Google Home

Vier Reinigungsmodi: geplant, zoniert, punktuell und manuell

Lange Laufzeit und Selbstaufladung: 5.200 mAh großer Akku für eine bis zu 200 Minuten lange Reinigung

Zum Angebot

Amazon-Tipp: Lefant Wischroboter mit Selbstreinigung

Lefant Wischroboter mit Selbstreinigungs-Station © Lefant

Super hygienisch, super einfach – vergessen Sie eklige Putzlappen. Der Lefant Wischroboter übernimmt das Wischen komplett von A bis Z. Nach dem Wischen kehrt er automatisch zur Basisstation zurück, um den Wischlappen zu reinigen und trocknen.

Jetzt nur 849,99 € statt 1.699,99 €

Freemove-Technologie: navigiert problemlos durch schmale Räume, Reinigungsabdeckung beträgt bis zu 99,8 %

dToF Lasernavigation mit 4-facher Geschwindigkeit für präzise Kartierung, Reinigung und Hindernisvermeidung

Mit nur 45 dB ist der Roboter extrem leise und stört weder Babys noch Haustiere

Wischroboter mit Selbstreinigungsfunktion eignen sich besonders für Allergiker. Denn ihre hohe Saugleistung nimmt selbst kleinste Partikel, Tierhaare und andere Allergene auf. Die Selbstreinigungsfunktion sorgt dafür, dass der aufgenommene Schmutz in der Basisstation des Roboters gesammelt und gereinigt wird. So kommen empfindliche Personen nicht in Kontakt mit den Allergenen.