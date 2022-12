Der beste Crosstrainer laut Stiftung Warentest

Stepper & Crosstrainer: die besten Modelle von Stiftung Warentest

Von: Nina Dudek

Teilen

Nur wenige Stepper und Crosstrainer konnten im Test überzeugen. © belchonock/PantherMedia

Fit werden, unabhängig von Wetter oder Fitnesscenter – Crosstrainer und Stepper für zu Hause sind da eine geniale Lösung. Doch welche taugen was? Stiftung Warentest hat getestet.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Das schmuddelige Wetter, die Dunkelheit, die Anfahrt ins Fitnesscenter… Es gibt viele Ausreden, den Abend lieber auf dem Sofa zu verbringen, statt sich zu bewegen. Ein Stepper oder Crosstrainer für zu Hause macht dem Faultier allerdings Beine, denn damit lässt sich das Workout ganz bequem in den eigenen vier Wänden absolvieren. Neben Hanteln zum Muskelaufbau und Hometrainern gehören Stepper und Crosstrainer nach wie vor zu den besten Trainingsgeräten für zu Hause.

Doch welche Crosstrainer taugen etwas? Und auf welche Stepper ist Verlass? Die Stiftung Warentest hat etliche Modelle für den Hausgebrauch genauer durchleuchtet und bilanziert – nicht viele Geräte sind für ein Workout brauchbar. Die empfehlenswerten Modelle stellen wir Ihnen hier vor.

Stiftung Warentest testet Stepper

Treppensteigen fördert nicht nur das Herz-Kreislaufsystem, sondern auch die Bein- und Po-Muskulatur. Stepper imitieren diese Bewegung und bringen ihre Benutzer schnell ins Schwitzen.

Ein Klassiker für zu Hause ist dabei der Ministepper. Als kleinstes unter den stationären Trainingsgeräten spart er Platz und Geld. Beim Test konnten jedoch nicht viele überzeugen.

Bremshey Step-Up Stepper mit Trainingscomputer – Gut (2,4)

Bremshey Step-Up Stepper mit Trainingscomputer © Amazon

✔️ misst Schritte pro Minute, Zeit und Kalorienverbrauch

✔️ einstellbarer Widerstand

✔️ sehr platzsparend (49,2 x 36,4 x 16,6 cm)

✔️ belastbar bis 100 kg

Preis 109,94 €

Bei Amazon bestellen

Der beste Crosstrainer laut Stiftung Warentest

Wer gleichzeitig Beine und den ganzen Körper in Schwung bringen will, ist mit einem Crosstrainer besser beraten, denn hier bewegen sich gleichzeitig zu den Beinen auch die Arme in einer rhythmischen Gegenbewegung. Je nach Einstellung und Modell simulieren die Crosstrainer Nordic Walking, Joggen oder Radfahren mit einer elliptischen Fußbewegung.

Christopeit Crosstrainer CS 5 – Gut (2,3)

Christopeit Crosstrainer CS 5 mit dem Testurteil „gut“ © Amazon

✔️ mit 8-stufigem Widerstand

✔️ verschleißfreies Bremssystem für leises Training

✔️ Anzeige von Distanz, Zeit, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch und Puls

✔️ belastbar bis 150 kg

Preis: 299 €

Bei Amazon bestellen