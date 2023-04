Stiftung Warentest: die 3 besten und günstigsten Pre-Milchpulver zum Anrühren

Von: Alina Wagner

Pre-Milch für Ihr Baby mit einem familienfreundlichen Preis-Leistungs-Verhältnis von Stiftung Warentest empfohlen. © PantherMedia /Fabrice Michaudeau

Sparen Sie Geld mit den preiswerten Babyanfangsmilchpulvern, die von Stiftung Warentest alle mit dem Werturteil „Gut“ ausgezeichnet sind.

Ab der zweiten Woche trinkt jedes vierte Baby zumindest teilweise industriell gefertigte Pre-Milch. Flaschenmilch aus Pulvernahrung zubereitet ist die optimale Alternative, für Mütter die nicht stillen wollen oder können. Stiftung Warentest bewertet 21 Anfangsnahrungen, davon 14 Produkte in Pulverform zum Anrühren anhand folgender Kriterien:

Ernährungs­physiologische Qualität 50 %

Schad­stoffe: 30 %

Mikrobiologische Qualität: 0 %

Verpackung: 5 %

Deklaration: 15 %

Wie ist Pre-Nahrung zusammengesetzt?

Die Pulver im Test der Stiftung Warentest basieren auf Pflanzenölen sowie Kuhmilch. Die Inhaltsstoffe schreibt eine EU-Verordnung vor.

Pre-Nahrung Zusammensetzung © Stiftung Warentest

Muss ich Folgemilch kaufen?

Zu Anfangsmilch zählt Pre- und 1-Nahrung, sie kommt von der Geburt an im gesamten 1. Lebensjahr infrage. Daneben gibt es noch 2- und 3-Folgemilch. Nachdem Anfangsnahrung das Baby mit ausreichend Nährstoffen sowie Kalorien versorgt, ist ein Wechsel zu Folgenahrung nicht notwendig. Das heißt, Sie müssen keine zusätzlichen Kosten für 2- und 3-Folgemilch befürchten, nachdem Ihr Kind mit Breikost begonnen hat.

Ist es möglich die Pre Marke zu wechseln?

Falls Sie nach dem Lesen der Testergebnisse die Marke oder das Produkt wechseln möchten, kann das problemlos gemacht werden. Auch, wenn Sie als Eltern den Eindruck haben, dass Ihr Baby das Produkt nicht verträgt und davon Bauchschmerzen bekommt, ist ein Milchpulverwechsel sinnvoll. Führen Sie das Baby langsam an die neue Nahrung heran, damit sich die Verdauung an die andere Zusammensetzung gewöhnen kann.

Wie bereiten Sie die Ba­by-An­fangs­milch am besten zu?

Mit den richtigen Tipps rühren Sie die Milchflasche für Ihr Baby ganz einfach an:

🍼 Bereiten Sie Babynahrung immer frisch vor dem Füttern zu.

🍼 Der Messlöffel mit dem Milchpulver sollte nicht gehäuft, sondern nur gestrichen voll sein.

🍼 Kochen Sie frisches Leitungswasser ab und lassen Sie es auf eine lauwarme Temperatur von 30 °C bis 40 °C abkühlen.

🍼 Entsorgen Sie übrig gebliebene Milch sofort und bewahren Sie diese nicht auf.

🍼 Reinigen Sie Flasche und Sauger gründlich nach jeder Mahlzeit.

Wir haben für Sie die drei besten, günstigsten Baby-Anfangsmilch Produkte ausgewählt.

Alle Milchpulver eignen sich ideal zum Zufüttern neben dem Stillen oder auch als alleinige Flaschennahrung von Geburt an. Dieser Milchersatz liefert Ihrem kleinen Liebling alles, was er für ein optimales Wachstum braucht.

Bebivita Milchnahrung Pre Anfangsmilch, 5er-Pack mit der Stiftung-Warentest Note „Gut“ (2,3)

Bebivita Milchnahrung pre Anfangsmilch, 5er-Pack © Bebivita

Für jedes Bebivita Produkt, egal ob Milchnahrung oder Gläschen, werden ausnahmslos landwirtschaftliche Rohstoffe aus streng kontrolliertem Vertragsanbau verwendet.

Preis: 18,76 Euro pro Kilogramm

Ver­wendete Öle aus pflanzlichen Quellen: Palm-, Raps-, Sonnen­blumenöl

Amazon Bewertung: 4,9⭐/5⭐

Milupa Milumil Pre Babynahrung mit der Stiftung-Warentest Note „Gut“ (2,2)

Milupa Milumil Pre Babynahrung © Milupa

Die Milumil Pre Milch versorgt Ihr Kleines mit allen wichtigen Nährstoffen und wurde im Herzen Deutschlands hergestellt. Die kurzen Transportwege sorgen dabei für einen geringeren CO₂-Fußabdruck.

Preis: 12,81 Euro pro Kilogramm

Preis pro Monat, ca.: 46,50 Euro

Ver­wendete Öle aus pflanzlichen Quellen: Sonnen­blumen-, Kokosnuss-, Rapsöl

Amazon Bewertung: Amazon Bewertung: 4,7 ⭐von 5⭐

Stiftung-Warentest Note „Gut“ (2,2) – Little Steps Pre Anfangsnahrung, von Geburt an, 6er-Pack (6 x 500 g)

Little Steps Pre Anfangsnahrung, 6er-Pack (6 x 500 g) © Little Steps

Little Steps verwendet in seinen Rezepturen ausschließlich pflanzliche Öle und verzichtet auf Palmöl. Die Marke achtet in der Produkt- und Verpackungsentwicklung darauf, weniger Emissionen zu verursachen und gilt in der Kategorie Faltschachtel als klimaneutral.

Preis: 16,63 Euro pro Kilogramm

Ver­wendete Öle aus pflanzlichen Quellen: Sonnen­blumen-, Rapsöl

Amazon Bewertung: 4,5 ⭐von 5⭐