Einfach abnehmen mit Tabletten – Funktioniert das wirklich?

Von: Melanie Staudacher

Das Wunschgewicht zu erreichen, ist schwer. Mit diesen Tabletten könnte es leichter werden. © Bildagentur PantherMedia / AndrewLozovyi

Den Stoffwechseln ankurbeln, die Leber entlasten und endlich abnehmen – dabei unterstützen Nahrungsergänzungsmittel. Diese Abnehmtabletten haben anderen geholfen.

Viele Menschen wünschen sich, schnell und ohne viel Anstrengung abzunehmen. Wenn Sie sich nicht beim Sport abstrampeln wollen und auch nicht hungern wollen, bleiben Ihnen noch Nahrungsergänzungsmittel zum Abnehmen. Eine ausgewogene Ernährung und ein grundsätzlich gesunder Lebensstil lassen sich dadurch zwar nicht ersetzen, doch viele Menschen schwören auf die Wirkung bestimmter Mittel. Einige beliebte Nahrungsergänzungsmittel stellen wir hier vor.

Stoffwechsel ankurbeln zum Abnehmen

Beim Stoffwechsel wandelt der Körper Nahrung in Energie um. Diese Energie wird entweder sofort verwendet oder in Form von Fett oder Glykogen gespeichert. Ein besserer Stoffwechsel bedeutet, dass der Körper mehr Kalorien verbrennt, selbst in Ruhezeiten.

Die tropische Frucht Garcinia Cambogia, auch bekannt als Malabar-Tamarinde, ist oft in Nahrungsergänzungsmitteln verarbeitet, die den Stoffwechseln anregen und beim Abnehmen helfen sollen. Der Wirkstoff in der Rinde der Frucht, Hydroxycitric Acid (HCA), fördert den Fettabbau und unterdrückt der Appetit. Bei Amazon gibt es 120 Tabletten für einen schnelleren Stoffwechsel für 29,90 €. Im Sparabo kosten die Abnehm-Tabletten sogar nur 28,41 Euro.

In dem Nahrungsergänzungsmittel von Quick BRNR sind natürliche Zutaten, die den Stoffenwechsel anregen. © Quick BRNR

4,4 von 5 ⭐ auf Amazon 120 Kapseln vegan in Deutschland produziert

Diese Kapseln haben sich als mein zuverlässiger Begleiter auf meinem Abnehmweg erwiesen. Sie unterstützen nicht nur meine Fettverbrennung, sondern haben auch dazu beigetragen, meinen Stoffwechsel zu optimieren.

So können Sie Ihren Stoffwechseln außerdem ankurbeln:

Viele Proteine essen

Viel Wasser trinken

Koffein

Scharfe Lebensmittel

Krafttraining

Cardio-Training

Hochintensives Intervalltraining

Wenig Stress

21 Tage Stoffwechselkur

Eine Stoffwechselkur klingt erstmal anstrengend. Doch sie kann sich lohnen, wenn Sie diszipliniert sind. Die 21 Tage Stoffwechselkur von VitaCare ist in drei Phasen unterteilt.

Lade Tag: An den beiden Tagen vor Kur-Beginn empfiehlt Ihnen VitaCare, so viel zu essen und zu trinken, wie Sie können. Diätphase: Während der 21-tägigen Diät nehmen Sie nicht mehr als 500 bis 700 Kilokalorien zu sich, um Ihren Körper zu entgiften. Stabilisierungsphase: Nach der Diät legen Sie eine Stabilisierungsphase ein, um den Jo-Jo-Effekt zu verhindern.

Während der 21 Stoffwechselkur nehmen Sie jeden Tag drei Kapseln MSM (Methylsulfonylmethan, ein Schwefel) ein sowie drei Kapseln VitaCare Complex (Calciumcarbonat und Magnesiumoxid), zwei Kapseln OPC Traubenkern (Antioxidantien) und zwei Kapseln Omega 3.

Hinweis: Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie eine Stoffwechselkur machen. Lassen Sie sich durchchecken, damit die Stoffwechselkur für Sie sicher ist. Achten Sie während der Kur auf Anzeichen von Schwäche oder Mangelerscheinungen und suchen Sie sofort einen Arzt auf, sollten Sie Probleme haben.

21 Tage Stoffwechselkur von VitaCare © VitaCare

4 von 5 ⭐ auf Amazon komplettes Set für 21 Tage in Deutschland produziert

Ich habe mit Unterstützung dieser Präparate bereits einige Kilo runter und habe mir die zweite Ladung bestellt. Der Vorteil durch diese Pillen ist, dass ich keine Heißhungerattacken habe und auch keine Lust verspüre, was „ungesundes“ zu essen. Die Pillen helfen nicht alleine. Ich z.B. verzichte gerade komplett auf Kohlenhydrate und fahre mit der Unterstützung dieser Tabletten sehr gut damit. Sie lassen den Körper auch nicht in diesen „Notfallmodus“ gehen, wenn Essen fehlt.

Abnehmen mit pflanzlichen Mitteln

Wussten Sie, dass Löwenzahn, Artischocken und Mariendistel Ihnen beim Abnehmen helfen können? In Form einer Tablette werden die Pflanzen zu echten Fett-Burnern.

Löwenzahn fördert die Verdauung und hilft, überschüssiges Wasser aus dem Körper zu entfernen.

Obwohl eine Pizza oder ein Salat mit Artischocken vielen noch besser schmeckt als ohne, wird der Pflanze eine appetizügelnde Wirkung nachgesagt. Außerdem fördert sie die Verdauung, da sie die Produktion von Gallenflüssigkeit anregen, was die Fettverdauung und -absorption verbessern kann.

Mariendistel wirkt sich positiv auf die Leber aus, die eine wichtige Rolle im Stoffwechsel spielt.

120 Tabletten des natürlichen Mittels aus Mariendistel, Artischocke und Löwenzahn für Verdauung und Stoffwechsel erhalten Sie für 18,99 Euro. Im Sparabo kosten sie 17,09 Euro.

Natürlich abnehmen mit dem Mariendistel-Artischocke-Löwenzahn-Komplex © Natural Elements

4,5 von 5 ⭐ auf Amazon 120 Kapseln vegan in Deutschland produziert

Da ich als Frau eh gerade in den Wechseljahren bin, der Stoffwechsel aus den Fugen gerät, ist auch die Leber ein Teil, das dadurch in Mitleidenschaft gerät und die normale Leberfunktion beeinträchtigt. Seit ich die Kapseln nehme, geht es mir deutlich besser, nicht mehr so träge und müde.

So behalten Sie Ihren Abnehmerfolg im Blick: die besten Körperfettwaagen

Orlistat zum Abnehmen

Orlistat wird in der Regel an Patienten empfohlen, die unter Fettleibigkeit leiden. Orlistat wirkt, indem es die Aktivität von Lipasen hemmt, die Enzyme im Verdauungstrakt, die Fette aus der Nahrung aufnehmen. Arbeiten diese Enzyme nicht, werden Teile des verzehrten Fettes nicht absorbiert. Stattdessen wird dieses Fett unverdaut ausgeschieden.

84 Kapsel von Orlistat Hexal erhalten Sie für 35,70 €.

Orlistat Hexal, 84 Hartkapseln © Orlistat Hexal

3,9 von 5 ⭐ auf Amazon 84 Kapseln

Nehme dieses Produkt schon sehr lange. Gute Erfolge über einen längeren Zeitraum. Empfehlenswert.

Appetit zügeln mit diesen Gewürzen

Manchmal sind die Augen größer als der Magen und wir essen viel mehr, als wir eigentlich bräuchten. Ingwer wird nachgesagt, eine appetitzügelnde Wirkung zu haben. Außerdem regt die Wurzel den Stoffwechsel an. In Kombination mit Kurkuma kann Ingwer bei einer Abnahme unterstützen. Denn: Kurkuma soll bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels, der Verbesserung des Insulinwiderstands und der Reduzierung von Entzündungen helfen können.

Kurkuma und Ingwer als Nahrungsergänzungsmittel zum Abnehmen erhalten Sie für 22,97 Euro.

Kurkuma + Ingwer, 90 Kapseln © Naro Vital

4,4 von 5 ⭐ auf Amazon 90 Kapseln vegan Auszeichnung von Vergleich.org in Deutschland produziert

Ich habe beschlossen, Kurkuma Kapseln auszuprobieren, um meinen Stoffwechsel anzuregen und ich muss sagen, ich bin begeistert von den Ergebnissen! Ich habe schon lange mit Problemen bei meinem Stoffwechsel zu kämpfen und alles Mögliche ausprobiert, aber erst diese Kapseln haben wirklich geholfen.

Weitere Tipps zum Abnehmen

Hinweis: Bevor Sie eines der genannten Mittel, Tabletten oder Pulver einnehmen, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren. Obwohl viele Menschen von diesen Mitteln überzeugt sind, sind Sie kein Garant für eine Gewichtsreduktion. Die Wirkung der Mittel ist medizinisch nicht nachgewiesen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Melanie Staudacher sorgfältig überprüft.