SUP Board für Anfänger: Welche Größe?

Von: Philipp Mosthaf

Stand-Up-Paddling ist eine der Trendsportarten in Deutschland. Bei den SUP-Boards gibt es große Unterschiede. © Wilfried Feder / Imago

Stand-Up-Paddling ist eine der Trendsportarten im Sommer. Doch was muss ich beim Kauf eines SUP Boards für Anfänger beachten? Hier finden Sie die Antworten.

Stand-Up-Paddling oder SUPen ist seit einiger Zeit jedem ein Begriff. Der Wassersport auf dem Brett zählt zu den Trendsportarten schlechthin. Immer mehr Sportbegeisterte zieht es im Sommer an den See mit dem SUP Board. Die Nachfrage nach den aufblasbaren Boards ist ungebremst, immer mehr Menschen gehen unter die Stand-Up-Paddler. Doch es gibt Unterschiede bei den SUP Boards. Insbesondere Anfänger sollten sich am Anfang mit einem größeren Board mit dem neuen Hobby vertraut machen. Welche Größe muss es also sein? In diesem Artikel erfahren Sie, worauf Sie beim Kauf eines SUP Boards achten sollten.

SUP Board für Anfänger: Welche Größe ist die richtige?

Es gibt verschiedene SUP Boards : Allround, Touring, Surf, Race, River und Downwind. Jedes Board hat seine Eigenarten. Wenn Sie Anfänger sind, so lohnt sich ein Allround-Board. Diese SUP Boards haben eine Länge von 275 bis 335 cm und eine Breite von 80 bis 86 cm. Fortgeschrittene können auf Alternativen zurückgreifen, wenn sie sich einer bestimmten Disziplin im Stand-Up-Paddling widmen wollen.

: Allround, Touring, Surf, Race, River und Downwind. Jedes Board hat seine Eigenarten. Wenn Sie Anfänger sind, so lohnt sich ein Allround-Board. Diese SUP Boards haben eine Länge von 275 bis 335 cm und eine Breite von 80 bis 86 cm. Fortgeschrittene können auf Alternativen zurückgreifen, wenn sie sich einer bestimmten Disziplin im Stand-Up-Paddling widmen wollen. Achten Sie beim Kauf auch auf das Maximalgewicht ! SUP Boards sollten stabil und robust sein und einen Erwachsenen ohne Probleme aushalten können.

! SUP Boards sollten stabil und robust sein und einen Erwachsenen ohne Probleme aushalten können. SUP Boards sind unterschiedlich dick. Gerade als Anfänger braucht man ein stabiles Board . 15 Zentimeter können hierbei als Richtwert genommen werden.

. 15 Zentimeter können hierbei als Richtwert genommen werden. Als Anfänger in dieser Sportart fehlt oft auch die Grundausstattung für das Stand-Up-Paddling. Viele Hersteller verkaufen ihre SUP Boards daher im Komplettset mit Paddel, Leash (Knöchelband), Rucksack und Luftpumpe. Dieses Zubehör sollte unbedingt dabei sein. Beim Kauf eines Komplettsets kann man zudem jede Menge Geld sparen.

SUP Board für Anfänger: der Bestseller bei Amazon

Das Exprotek SUP Board ist im Komplettset mit Paddel, Leash, Pumpe und Tasche erhältlich. © Amazon Produktbild

Preis 305,99 Euro statt 359,99 Euro (-15 %) Typ Allround Größe 325 x 83,5 x 16 cm Gewicht des SUP Boards 12 kg Maximalgewicht 150 kg Geeignet für Alle Schwierigkeitsgrade Eigenschaften Robuste PVC-Konstruktion, UV beständige Beschichtung, Schaumschicht für besseren Stand Zubehör Paddel, Leash, Pumpe, wasserdichte Tasche

