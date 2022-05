Top-bewertetes SUP-Board von Goosehill für unter 300 Euro

Von: Philipp Mosthaf

Das Goosehill SUP-Board ist stabil und dank der Größe ideal für alle Anfänger. © Goosehill

SUP ist die Trendsportart in Deutschland. Immer mehr Menschen schwingen sich auf ein SUP-Board und paddeln über das Wasser. Aktuell gibt es ein Premium-Set von Goosehill stark reduziert.

Ob im Winter oder Sommer, auf dem Meer oder auf dem See – SUP gehört mittlerweile zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten. Stand-Up-Paddling ist leicht zu erlernen und für jeden und jede geeignet. Fast überall kann man sich die SUP-Boards ausleihen, doch mit der Zeit geht das ins Geld, sofern überhaupt noch irgendwelche Boards verfügbar sind. Wer oft „suppen“ geht, für den eignet sich ein eigenes SUP-Board. Aktuell gibt es das top-bewertete SUP-Board von Goosehill im Set mit viel Zubehör stark reduziert. Sie sparen 80 Euro gegenüber der UVP. Das SUP-Board ist mit einer Größe von 3,20 Metern ideal für Anfänger. Erfahren Sie hier mehr über SUP-Boards für Anfänger.

SUP-Board von Goosehill: 299,- € statt 379,- € – jetzt ansehen!

Das Goosehill SUP Board bietet eine Menge toller Dinge zu einem niedrigen Preis, was es unglaublich attraktiv für Anfänger macht.

SUP-Board von Goosehill: Premium-Set zum Spitzenpreis

Größe 10'6 Zoll (320 x 81,3 x 15,2 cm) Gewicht 9,3 kg Max. Benutzergewicht 200 kg Material ‎Verstärktes doppelschichtiges PVC Inkl. Zubehör Transportrucksack, Paddel, SUP-Leine, Mittelflosse, Reparaturset, Luftpumpe Erhältliche Farben Sailor Blau, Mariner Grün Kunden-Bewertungen 4,6 von 5 ⭐

SUP-Board: das Premium-Set von Goosehill für alle Anfänger

Das SUP-Board von Goosehill wird mit allen wichtigen Zubehörteilen geliefert und bietet Ihnen so maximale Flexibilität. Das dreiteilige Paddel kann optimal an die Körpergröße angepasst werden. Das SUP-Board ist aufgrund seiner Größe leicht zu manövrieren und zu steuern und damit ideal für alle Anfänger. Mit dem praktischen Rucksack können Sie das federleichte Board komfortabel transportieren. Durch das leichte Gewicht trägt das SUP-Board von Goosehill zu einer hohen Geschwindigkeit bei. So haben auch fortgeschrittene Paddler Spaß und können mit wenig Kraftaufwand schneller fahren. Goosehill verwendet die hauseigene SCE-Technologie, die das Board stabiler macht und so für einen besseren Stand sorgt.

