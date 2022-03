Trendsportart Stand-Up-Paddling: SUP-Boards bei Amazon im Angebot

SUP-Boards werden immer beliebter. © PantherMedia/svideo13.mail.ru

Stand-Up-Paddling ist eine immer beliebter werdende Trendsportart. Wer sich selbst mal aufs Brett wagen möchte: Bei Amazon sind mehrere SUP-Boards im Angebot.

Stand-Up-Paddling ist eine der am schnellsten wachsenden Wassersportarten der letzten Jahre. Dabei steht man auf ein SUP-Board* und bewegt sich mit einem Paddel durch das Wasser. Ähnlich wie ein Surfbrett haben Paddleboards auch Flossen an der Unterseite, die beim Bewegen und Lenken helfen. Das Tolle daran ist, dass es besonders einsteigerfreundlich ist. Wer zu Beginn Schwierigkeiten mit der Balance hat, der kann sich auch einfach auf das Board knien oder setzen. Mit ein wenig Übung klappt es dann auch mit dem Aufstehen auf dem Brett. Falls Sie neugierig sind und beim nächsten See- oder Strandausflug mit einem SUP-Board ausgerüstet sein möchten, dann werfen Sie einen Blick auf die folgenden Amazon-Angebote. Mehrere Modelle sind derzeit zu günstigeren Preisen erhältlich. Achten Sie beim Kauf vor allem auf die Länge und das Maximalgewicht der SUP-Boards.

Acoway SUP-Board: 23% Rabatt

Acoway SUP-Board © Amazon Produktbild

Acoway SUP-Board für 237,99€ statt 309,99€ – zum Angebot

Marke: Acoway Typ: Aufblasbares SUP-Board Maße: 320 x 81,5 x 15 cm Gewicht: 10 kg Maximalgewicht: 180 kg Paddel: ✔️ Tasche: ✔️ Knöchel-Sicherheitsleine: ✔️ Luftpumpe: ✔️ Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

Exprotrek SUP-Board: 15% Rabatt

Exprotrek SUP-Board © Amazon Produktbild

Exprotrek SUP-Board für 305,99€ statt 359,99€ – zum Angebot

Marke: Exprotrek Typ: Aufblasbares SUP-Board Maße: 327 x 77 x 16 cm Gewicht: 12 kg Maximalgewicht: 150 kg Paddel: ✔️ Tasche: ✔️ Knöchel-Sicherheitsleine: ✔️ Luftpumpe: ✔️ Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐ 4,3 von 5

Aqua Marina SUP-Board: 24% Rabatt

Aqua Marina SUP-Board © Amazon Produktbild

Aqua Marina SUP-Board für 340,30€ statt 449,-€ – zum Angebot

Marke: Aqua Marina Typ: Aufblasbares SUP-Board Maße: 330 x 81 x 15 cm Gewicht: 8,6 kg Maximalgewicht: 150 kg Paddel: ✔️ Tasche: ✔️ Knöchel-Sicherheitsleine: ✔️ Luftpumpe: ✔️ Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,6 von 5

Bluefin Cruise SUP-Board: 15% Rabatt

Bluefin Cruise SUP-Board © Amazon Produktbild

Bluefin Cruise SUP-Board für 509,15€ statt 599,-€ – zum Angebot

Marke: Bluefin Typ: Aufblasbares SUP-Board Maße: 327 x 15 x 77 cm Gewicht: 17,6 kg Maximalgewicht: 130 kg Paddel: ✔️ Tasche: ✔️ Knöchel-Sicherheitsleine: ✔️ Luftpumpe: ✔️ Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

Bluefin SUP-Board Sprint-Modell: 14% Rabatt

Bluefin SUP-Board Sprint-Modell © Amazon Produktbild

Bluefin SUP-Board für 599,-€ statt 699,-€ – zum Angebot

Marke: Bluefin Typ: Aufblasbares SUP-Board Maße: 427 cm x 71 cm x 15 cm Gewicht: ca. 17 kg Maximalgewicht: 160 kg Paddel: ✔️ Tasche: ✔️ Knöchel-Sicherheitsleine: ✔️ Luftpumpe: ✔️ Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐ 4,3 von 5

Die Vorteile von aufblasbaren SUP-Boards

Aufblasbare Boards sind praktisch, da sie sich gut transportieren und verstauen lassen. Die Taschen zum Transport sind in der Regel inklusive. Notwendiges Zubehör ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten – Neben SUP-Board und Paddel sind das Finne, Pumpe sowie Sicherheitsleine. Sie müssen keine SUP-Ausrüstung separat kaufen.

