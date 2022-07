SUP-Vergleich 2022: die besten Stand-Up-Paddle

Von: Philipp Mosthaf

Stand-Up-Paddling ist eine der Trendsportarten in Deutschland. Bei den SUP-Boards gibt es große Unterschiede. © Wilfried Feder / Imago

SUP, auch Stand-Up-Paddling oder SUPen genannt, wird in Deutschland immer beliebter. Bevor der Wasserspaß beginnt, schauen wir uns die besten SUP-Boards genauer an.

Stand-Up-Paddling ist im Laufe der vergangenen Jahre zu einem echten Trendsport in Deutschland geworden. An den Seen tummeln sich immer mehr Paddler, auch im Urlaub sieht man sehr viele SUPen, wie der Freizeitsport so gerne genannt wird. Stand-Up-Paddling ist schnell erlernt, man benötigt nur ein SUP-Board, ein Paddel sowie etwas Koordination und Gleichgewicht. Es bedarf nicht viel Übung und schon gehört man zu den Stand-Up-Paddlern. Wie das Portal supscout.de berichtet, führte das Corona-Jahr 2020 zu einem wahren SUP-Boom, der auch 2021 anhalten wird. Dementsprechend gehen auch die Preise für die Boards nach oben. Unser Tipp: Wenn Sie sich ein SUP-Board anschaffen wollen, dann sollten Sie schnell die Entscheidung treffen. Gerade in den Sommermonaten können die Preise steigen. Doch worauf muss man beim Kauf eines SUP-Boards achten? Worin bestehen die größten Unterschiede? In diesem Artikel finden Sie die wichtigsten Informationen und einige Kauftipps.

SUP-Vergleich 2021: Das Wichtigste auf einen Blick

Maße: Nicht alle SUP-Boards sind gleich lang. Die Faustregel beim Stand-Up-Paddling lautet: Je länger ein SUP-Board ist, desto besser und schneller kommen sie voran. Je dicker und breiter ein Board ist, desto ruhiger und sicherer stehen Sie auf dem Wasser. Für Anfänger sind daher eher breitere Boards zu empfehlen. In der Regel ist ein Board circa 15 Zentimeter dick.

Lesen Sie auch: Günstige E-Bikes: Hier finden Sie Modelle unter 1.000 Euro.*

SUP-Vergleich 2021: Bestway Hydro-Force SUP Oceana

Bestway Hydro-Force SUP Oceana. © Amazon Produktbild

Art Aufblasbares Paddelboard aus Drop-Stitch-Material Maße / Gewicht 305 x 84 x 15 cm / 7 kg Paddel Aluminium, höhenverstellbar Belastung bis 115 Kilogramm Zubehör Luftpumpe, Transporttasche, abnehmbarer Sitz mit Rückenlehne, Fußstütze, Reparaturset Preis 369,- Euro

Zum Angebot: Bestway Hydro-Force SUP für 369,- Euro bei Amazon!

SUP-Vergleich 2021: Bluefin Cruise SUP-Board

Bluefin Cruise SUP-Board. © Amazon Produktbild

Art Aufblasbares Paddelboard aus Surface Laminierung PVC & Pro Weave Drop-Stitch Maße / Gewicht 325 x 83,5 x 16 cm / 14 kg Paddel Fieberglas + Polyurethan, höhenverstellbar Belastung bis 140 Kilogramm Zubehör Luftpumpe, Transportrucksack, Sitz, integrierte GoPro-Halterung, Kayak-Paddel-Erweiterung Preis 599,- Euro

Zum Angebot: Bluefin Cruise SUP-Board für 599,- Euro bei Amazon!

SUP-Vergleich 2021: Nemaxx PB320 SUP-Board

Nemaxx PB320 SUP-Board. © Amazon Produktbild

Art Aufblasbares Paddelboard aus High-Class-Drop-Stitch Maße / Gewicht 320 x 78 x 15 cm / 14 kg Paddel Aluminium, höhenverstellbar Belastung bis 130 Kilogramm Zubehör Rucksack, Luftpumpe Preis 254,29 Euro

Zum Angebot: Nemaxx PB320 SUP-Board für 254,29 Euro bei Amazon!

SUP-Vergleich 2021: BRAST SPEED 320 SUP-Board

BRAST SPEED 320 SUP-Board. © Amazon Produktbild

Art Aufblasbares Paddelboard mit gewebter Drop-Stitch-Technologie Maße / Gewicht 320 x 76 x 15 cm / 7 kg Paddel Aluminium, höhenverstellbar Belastung bis 130 Kilogramm Zubehör Luftpumpe, Rucksack Preis 319,95 Euro

Zum Angebot: BRAST SPEED 320 SUP-Board für 319,95 Euro bei Amazon!

SUP-Vergleich 2021: AM AQUA MARINA BT-21ATP SUP-Board

AM AQUA MARINA BT-21ATP SUP-Board. © Amazon Produktbild

Art Aufblasbares Board mit Drop-Stitch-Light-Konstruktion und PVC-Schichten Maße / Gewicht 366 x 86 x 15 cm / 10,9 kg Paddel Aluminium, höhenverstellbar Belastung bis 180 Kilogramm Zubehör Luftpumpe, elastischer Gummizug, Sicherheitsleine, Rucksack, Transportnetz, Reparaturset Preis 549,- Euro

Zum Angebot: AM AQUA MARINA BT-21ATP SUP-Board für 549,- Euro bei Amazon!

