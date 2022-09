Samsung SSD T7 – tragbare Festplatte mit 2 TB zum Sensationspreis

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Samsung T7 Portable SSD externe Festplatte. © Amazon Produktbild

Die Samsung SSD T7 gibt es jetzt mit 2 TB zum Rekord-Tiefpreis. Die tragbare Festplatte zählt zu den absoluten Bestsellern. Jetzt 52 % reduziert.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Die Samsung T7 zählt zu den besten externen Festplatten auf dem Markt. Die SSD überzeugt durch eine schnelle Schreib- und Lesegeschwindigkeit und kann mit PCs, Laptops, Macs, Smart-TVs und sogar Konsolen verbunden werden. Nun gibt es die 5-Sterne-Festplatte zum Sensationspreis von nur 169 Euro statt 355,34 Euro . Sie sparen also sage und schreibe 52 Prozent. Was die Samsung SSD so besonders macht, verraten wir Ihnen hier.

Samsung SSD bei Amazon

SSD vs. HDD – welcher Festplattentyp ist besser?

Beim Kauf einer externen Festplatte können Sie zwischen zwei Varianten wählen: Die SSD (Solid State Disk) und die HDD (Hard Drive Disk) unterscheiden sich insbesondere in den Funktionen. Der größte Unterschied liegt in den Speicherarten. Auf einer SSD werden die Daten in Flash-Speichern hinterlegt, bei einer HDD werden die Daten auf Magnetschreiben geschrieben. Die SSD ist aufgrund der fehlenden mechanischen Teile wesentlich robuster als die HDD. Zudem kann eine SSD deutlich schneller und leiser arbeiten. Die Samsung T7 ist 9,5-mal schneller als andere Festplatten. Die SSD überzeugt damit durch Effizienz, ein geringes Gewicht und geringen Stromverbrauch. Sie ist damit ideal geeignet für das Arbeiten am Laptop. Wer jedoch massig viel Speicherplatz benötigt, der sollte sich eine HDD zulegen. Eine SSD gerät ab 2 TB an ihre Grenzen, während eine HDD bis zu 16 TB Speicherplatz enthalten kann. HDDs sind zudem günstiger als SSDs.

Samsung SSD bei Amazon

Samsung SSD T7: die technischen Details

Speicherplatz 2 TB Lesegeschwindigkeit 1.050 MB/s Schreibgeschwindigkeit 1.000 MB/s Konnektivität Type-C to C + Type-C to A-USB Gewicht 58 gr Abmessung L x B x H 8,5 x 5,7 x 0,8 cm Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,8 von 5

Samsung SSD bei Amazon