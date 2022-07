Tafelbesteck Ella von Villeroy & Boch: Jetzt 83 % günstiger – nur 60,- Euro

Von: Olga Krockauer

Mit dem hochwertigen Tafelbesteck Ella dinieren Sie besonders fein. © Villeroy & Boch

Elegant, praktisch, langlebig: Diese Eigenschaften beschreiben das hochwertige Tafelbesteck Ella von Villeroy & Boch. Jetzt ist das 30-teilige Set 83 Prozent günstiger zu haben!

Moderner Klassiker, schlicht und dennoch außergewöhnlich: So lässt sich das feine Tafelbesteck Ella von Villeroy & Boch am besten beschreiben. Wie Sie es von Produkten dieser Marke gewohnt sind, stehen hier Design und Qualität im Vordergrund. Die 30-teilige Besteckserie besticht durch extravagante Proportionen. In Kombination mit schmalen, langgezogenen Griffen wirken die Vorderteile erstaunlich breit. Die sanft geschwungenen Formen und edlen Verzierungen verleihen dem Besteck eine besondere Eleganz. Das hochwertige Set aus Edelstahl gibt es jetzt für nur 59,99 statt 353,- Euro. Das exklusive WOW!-Angebot bestellen Sie ohne jedes Risiko. Sie genießen den eBay-Käuferschutz und sind mit einer Geld-zurück-Garantie abgesichert. Zudem ist der Versand des Produkts für Sie kostenlos. Feines Tafelbesteck Ella von Villeroy & Boch – nur 59,99 statt 353,- €

Für eine feine Tafel: Das elegante Besteck von Villeroy & Boch – jetzt um 83 % reduziert

Zeitlose Eleganz – vor allem für besondere Anlässe: Mit dem hochwertigen Tafelbesteck Ella dinieren Sie besonders fein. Jedes Stück, vom Tafelmesser bis Kaffeelöffel, liegt angenehm in der Hand, da es eine gute Größe und ein gutes Gewicht hat. Zudem sieht das Besteck dekorativ aus, bleibt dabei funktional. So verleiht das Besteckset Ella jedem Dinner einen Hauch von Extravaganz. Es besteht aus:

6x Tafelmesser,

6x Tafelgabel,

6x Tafellöffel,

6x Kaffeelöffel,

6x Kuchengabel.

Hochwertig aus rostfreiem, satiniertem Edelstahl gefertigt, ist das Tafelbesteck spülmaschinenfest und erfreut Sie durch seine Langlebigkeit. Das feine Tafelbesteck Ella von Villeroy & Boch bekommen Sie jetzt für nur 353,00 ( 59,99 € )

Die wichtigsten technischen Details im Überblick:

Material Edelstahl 18/10 Farbe Edelstahl Spülmaschinenfest ✔️ Mikrowellensicher ❌ Anzahl der Teile 30