Tefal Optigrill+: jetzt 60 % reduziert – günstiger geht‘s nicht

Der Tefal GC 7128 Optigrill+ eignet sich für Fleisch-Fans genauso wie für Freunde von Gemüse und Fisch. © eBay-produktbild

Die sechs Grillprogramme des Tefal GC7128 Optigrill+ sorgen dafür, dass jede Art von Grillgut perfekt auf den Punkt gegart wird. Aktuell ist das Gerät um ganze 60 Prozent reduziert.

Die ersten Sonnenstrahlen zeigen sich und die Temperaturen steigen – höchste Zeit, die Grillsaison einzuläuten. Elektrogrills* sind dann optimal, wenn es draußen noch zu kalt ist oder Ihnen ein Balkon oder Garten fehlt. Optimal zubereitetes Fleisch und Gemüse gelingen Ihnen mit dem Tefal GC7128 Optigrill +. Die vier regulierbaren Temperaturstufen des Geräts sorgen dafür, dass das Grillgut immer in der gewünschten Konsistenz auf den Tisch kommt: von knackigem Gemüse bis zu medium rare gebratenem Fleisch. Zudem bietet der Grill sechs verschiedene Grillprogramme an. Diese sind ideal auf Steaks, Geflügel, Burger, Sandwiches, Würstchen, und Fisch abgestimmt. Jetzt erhalten Sie den Kontaktgrill so günstig wie nie: bei eBay kostet der Tefal GC 7128 Optigrill+ gerade einmal 94,99-Euro statt 239,99-Euro.

High-Tech für ideale Ergebnisse: Dank eines Sensors erkennt der Tefal GC 7128 Optigrill+ die Anzahl, Dicke und Größe des Grillguts. Innerhalb der Programme stellt er Temperatur und Dauer dann ganz automatisch ein.

erkennt der Tefal GC 7128 Optigrill+ die Anzahl, Dicke und Größe des Grillguts. Innerhalb der Programme stellt er Temperatur und Dauer dann ganz automatisch ein. Sie wollen wissen, wie weit ihr Grillgut schon ist? Der eingebaute Lichtindikator mit Stufen von gelb bis rot zeigt es Ihnen an. Erreicht er eine neue Garstufe, ertönt ein akustisches Signal.

mit Stufen von gelb bis rot zeigt es Ihnen an. Erreicht er eine neue Garstufe, ertönt ein akustisches Signal. Die Grillplatten aus Aluguss sind antihaftbeschichtet . So bleiben Fleisch und Gemüse nicht daran hängen. Zudem sind die Platten um sieben Grad geneigt, wodurch überschüssiges Fett und Wasser problemlos in die integrierte Auffangschale laufen.

. So bleiben Fleisch und Gemüse nicht daran hängen. Zudem sind die Platten um sieben Grad geneigt, wodurch überschüssiges Fett und Wasser problemlos in die integrierte Auffangschale laufen. Nach dem Grillen reinigen Sie den Tefal GC 7128 Optigrill+ ohne jeden Aufwand. Die Grillplatten und der Saftauffangbehälter sind abnehmbar und dürfen einfach in die Spülmaschine.

Tefal GC7128 Optigrill+: technische Details im Überblick

Preis 94,99 statt 239,99 € Rabatt 60 % eBay Bewertung 4,8 von 5 ⭐ (118 Bewertungen ) Leistung 2000 W Grillfläche ca. 600 cm ² Sonstiges wärmeisolierter Handgriff, manueller Modus mit 4 Temperatureinstellungen

