Tefal-Pfanne mit Thermo-Spot in Ø 24 cm zum unschlagbaren Sonderpreis

Von: Larissa Strohbusch

Besonders Angebot: Tefal-Pfanne mit Thermo-Spot® zum Schnäppchenpreis © eBay/Tefal

Hervorragend angebratenes Fleisch oder Gemüse wie aus dem Restaurant? Mit den innovativen Tefal-Pfannen gelingt es Ihnen leicht – jetzt zum Schnäppchenpreis!

Ist die Pfanne* schon ausreichend heiß? Wie oft stehen Sie zweifelnd am Herd und fragen sich, ob Ihre Bratpfanne bereits die richtige Temperatur besitzt? Die innovativen Pfannen von Tefal verraten Ihnen auf einen Blick, wann sie soweit sind. Das garantiert Ihnen beste Brat-Ergebnisse. Probieren Sie es aus: Mit dem günstigen Angebot der Pfanne Tefal SO Intensive mit 24 cm Durchmesser.

Zum Angebot: Tefal-Pfanne D50304 SO Intensive für nur 16,99 Euro statt 26,99 Euro

Tefal-Pfanne D50304 SO Intensive für hervorragende Speisen

Die Bratpfanne Tefal D50304 SO Intensive ist besonders hochwertig verarbeitet. Dank des integrierten Thermo-Spot verwenden Sie die Pfanne immer bei perfekter Temperatur. Integrierte Kupferpartikel im Boden der Pfanne sorgen dafür, dass sich die Hitze perfekt verteilt. So werden Ihre Speisen wie beim Profi erhitzt. Die Titanium Force Antihaft-Versiegelung macht die Tefal-Pfanne extrem robust. Die Hartgrundierung hält sogar metallischen Küchenhelfern doppelt so lange Stand wie herkömmliche Produkte.

Alle Vorteile der Tefal D50304 SO Intensive auf einen Blick:

Durchmesser 24 cm Beschichtung TITANIUM FORCE Antihaft-Versiegelung Thermo-Spot®-Temperaturanzeiger ✔️ Herdarten Gas, Glaskeramik, Halogen Induktionsgeeignet ❌ Backofengeeignet Bis 175 °C Schüttrand Für Töpfe

Jetzt Tefal-Pfanne D50304 So Intensive 37 Prozent reduziert erhalten

Was ist ein Thermo-Spot?

Ob Fleisch oder Pfannkuchen – Ihre Speisen braten Sie bei der richtigen Temperatur optimal an. Doch woher wissen Sie, wann diese erreicht ist? Der Thermo-Spot der Tefal-Pfanne gibt Ihnen auf einen Blick Auskunft: Sobald die Pfanne warm genug ist, verfärbt sich die Anzeige rot.

