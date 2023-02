The Pink Stuff: FAQs rund um die magische Paste

Eine Reinigungspaste, die viral geht? Kaum zu glauben, aber wahr. Auf TikTok gibt es unzählige Videos von begeisterten Nutzern, die mit The Pink Stuff alles (un)mögliche reinigen. Was steckt hinter dem Trend?

Ja, auch den ekligsten Schmutz kann man durch die rosarote Brille sehen. Zumindest, wenn es nach den Machern von The Pink Stuff geht. Seit 1946 produzieren Chemiker und Techniker des Mutterunternehmens Star Brands verschiedenste hochwirksame Reinigungsmittel in knallig pinken Verpackungen.

Dabei sind die rosaroten Haushaltshelfer angeblich nicht nur hochwirksam, sondern auch noch nachhaltig. Denn sie bestehen zu 99 Prozent aus biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen.

Was ist The Pink Stuff?

Eigentlich eine Marke für Reinigungsmittel. Aber bekannt wurde The Pink Stuff auf TikTok, wo vor allem die Reinigungspaste viral ging. User benutzen auf der Social-Media-Plattform die Paste aus dem Eimer, um damit verkohlte Bratpfannen, verschmierte Wände oder Schuhsohlen zu putzen. Selbst vor veralgten Swimmingpools schrecken die User nicht zurück und stellen begeistert ihre Vorher-Nachher-Ergebnisse ins Netz.

Die Reinigungspaste kommt dabei erstaunlicherweise ohne Chemie aus. Hauptzutaten sind neben Backpulver und Natriumsilikat nur noch „schmirgelndes“ Quarz und Seife für eine hohe Fettlösekraft.

Wir haben im Innenraum unseres Backofens schon so ziemlich alles ausprobiert, sind aber immer an den eingebackenen Stellen an den Seitenwänden sowie auf der Frontscheibe gescheitert. (...) Ich bin normalerweise nicht leicht durch Rezensionen zu beeindrucken. Dass ich mich aber bei dem Pink Stuff aufgrund der tollen Bewertungen zu einem Kauf hatte hinreißen lassen, war eine super Entscheidung. Wenn ich SECHS Sterne hätte vergeben dürfen, wäre das meine Gesamtbewertung gewesen!!!