Waschmaschinen, Trockner und mehr – Top-Angebote diese Woche bei Saturn

Waschmaschinen, Trockner, Bügeleisen und mehr – diese Woche bei Saturn. © Andriy Popov/Imago

Bei Saturn dreht sich diese Woche alles um das Thema Waschen. Im Onlineshop finden Sie Angebote für Waschmaschinen, Trockner, Bügeleisen und mehr.

Es gibt viele Dinge, die uns den Alltag enorm erleichtern, die für uns absolut selbstverständlich sind. Waschmaschinen zählen definitiv dazu. Wie lange würde es sonst dauern, die Klamotten selbst per Hand zu waschen? Auch das Trocknen kann mit einem Trockner beschleunigt werden. Und wer keinen Platz in der Wohnung hat für Waschmaschine und Trockner, der kann sich mit einem Waschtrockner ein Gerät zulegen, das beides kann. Bei Saturn dreht sich diese Woche alles rund ums Thema Waschen. Im Onlineshop werden zahlreiche Produkte und Angebote präsentiert. Ob Waschmaschinen, Trockner oder Bügeleisen – dort finden Sie alles, was Sie für die Ausstattung Ihrer Waschküche benötigen. Werfen Sie jetzt einen Blick auf alle Saturn-Angebote unter diesem Link.

Jede Woche neue Angebote und Themen bei Saturn

Ob online oder vor Ort: Bei Saturn finden Sie alles rund um Elektronik. © MediaMarktSaturn

Saturn hat jede Woche einen neuen Themenfokus und dazu jeweils spannende Angebote und Ideen. Es lohnt sich daher, regelmäßig den Onlineshop zu besuchen. Sie finden dort Deals aus allen Kategorien. Zu diesen zählen unter anderem:

Büro + Kommunikation : Alle Produkte, die Sie für Ihr Home Office benötigen – nicht nur Elektronik. Von Druckern, Scannern, Druckerpatronen, Diktiergeräten bis hin zu Schreibwaren und Büromaterial.

: Alle Produkte, die Sie für Ihr Home Office benötigen – nicht nur Elektronik. Von Druckern, Scannern, Druckerpatronen, Diktiergeräten bis hin zu Schreibwaren und Büromaterial. Computer + Tablet : Saturn ist natürlich auch erste Anlaufstelle, wenn es um PCs, Laptops, Tablets sowie Computer-Monitore geht. Auch wenn Sie Office- oder Sicherheitsprogramme suchen oder Festplatten für zusätzlichen Speicher, sind Sie hier richtig.

: Saturn ist natürlich auch erste Anlaufstelle, wenn es um PCs, Laptops, Tablets sowie Computer-Monitore geht. Auch wenn Sie Office- oder Sicherheitsprogramme suchen oder Festplatten für zusätzlichen Speicher, sind Sie hier richtig. Küche : Haushaltsgroßgeräte hat Saturn ebenfalls im Angebot: Kühlschränke, Geschirrspüler, Kaffeemaschinen, Herde sowie Backöfen und vieles mehr.

: Haushaltsgroßgeräte hat Saturn ebenfalls im Angebot: Kühlschränke, Geschirrspüler, Kaffeemaschinen, Herde sowie Backöfen und vieles mehr. Kameras + Foto : Zwar haben heutzutage alle Handys eine integrierte Kamera, aber wenn Sie professionelle Ausrüstung suchen, finden Sie diese bei Saturn – unter anderem Spiegelreflexkameras, 360 Grad Kameras, spezielle Outdoor Kameras, verschiedene Objektive oder Camcorder und mehr.

: Zwar haben heutzutage alle Handys eine integrierte Kamera, aber wenn Sie professionelle Ausrüstung suchen, finden Sie diese bei Saturn – unter anderem Spiegelreflexkameras, 360 Grad Kameras, spezielle Outdoor Kameras, verschiedene Objektive oder Camcorder und mehr. TV + Beamer: Dank 4K- und HDR-fähigen Fernsehern sowie Surround-Sound-Systemen oder auch Beamern war es nie zuvor so leicht, ein umfangreiches Heimkino einzurichten. Auch hier hat Saturn eine enorm große Vielfalt an Geräten und Experten, die Sie gerne beraten.

