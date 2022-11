Thermoskannen im Vergleich: Das sind die besten Modelle 2022

Von: Philipp Mosthaf, Nina Dudek

Teilen

Ob fürs Büro oder für einen langen Tag in der Natur – Thermoskannen halten Getränke lange Zeit heiß und sind ein treuer Begleiter in der kalten Jahreszeit. © Roman Pashkovsky / PantherMedia

Mit einer Thermoskanne kann man kalte oder heiße Getränke transportieren. In unserem großen Vergleich stellen wir Ihnen die besten Thermoskannen 2022 vor.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Die Tage werden dunkler, kälter und ungemütlicher. Die Zeit der Biergärten ist längst vorbei. Nun sind wieder Tee, Kaffee und Glühwein im Trend. Wer auf eine kleine Wanderung im Schnee oder einen längeren Herbstspaziergang ein Heißgetränk mitnehmen möchte, der kommt um einen Thermobecher oder eine Thermoskanne nicht herum. Doch nicht nur das, denn die treuen Begleiter sind auch ideal, um den Kaffee mit ins Büro zu nehmen, um so Müll beim Bäcker zu sparen. Wir haben mehrere Thermoskannen in unserem Vergleich unter die Lupe genommen und dabei mehrere Tests zurate gezogen. In unserer Übersicht finden Sie die besten Thermoskannen 2022.

Thermoskannen-Vergleich 2022: Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Das wichtigste Kriterium ist natürlich die Isolierleistung der Thermoskanne . Wie lange hält die Kanne das Getränk wirklich heiß oder kalt? Top-Modelle schaffen bis zu zwölf Stunden.

. Wie lange hält die Kanne das Getränk wirklich heiß oder kalt? Top-Modelle schaffen bis zu zwölf Stunden. Ein weiteres Qualitätsmerkmal kommt beim Transport ins Spiel. Wie auslaufsicher ist die Thermoskanne wirklich? Wer lange Zeit unterwegs ist oder die Kanne sogar im Rucksack verstaut hat, der möchte kein böses Erwachen erleben.

ist die Thermoskanne wirklich? Wer lange Zeit unterwegs ist oder die Kanne sogar im Rucksack verstaut hat, der möchte kein böses Erwachen erleben. Neben den Leistungsmerkmalen spielt die Verarbeitung bei Thermoskannen eine große Rolle. Die meisten Produkte sind aus Edelstahl hergestellt, was die Thermoskannen langlebiger und robuster macht. Achten Sie auch auf schadstofffreie Materialien. Wichtig: Viele Thermoskannen dürfen nur per Hand gereinigt werden!

hergestellt, was die Thermoskannen langlebiger und robuster macht. Achten Sie auch auf Wichtig: Viele Thermoskannen dürfen nur per Hand gereinigt werden! Thermoskannen haben im Vergleich zum Thermobecher den Vorteil, dass sie über ein größeres Volumen verfügen und so mehrere Portionen transportieren können. So ist das Fassungsvermögen bei einer Thermoskanne ein nicht zu vernachlässigender Punkt. Bei einem Volumen von einem Liter können Sie mit acht Tassen rechnen.

Thermoskannen-Vergleich 2022: Der Klassiker von Thermos

THERMOS Thermosflasche Edelstahl © Amazon Produktbild

Thermos Thermokanne bestellen

Fassungsvermögen 1,2 Liter Isolierleistung 24 Stunden heiß/kalt Material rostfreier Stahl, BPA-frei Ausstattung Trinkbecher, Griff Spülmaschinengeeignet ✔️ Vorteile 100 Prozent dicht, ohne Innenbeschichtung Bewertung 4,8 von 5 (8.969 Kundenrezensionen) Preis ab 32 €

Thermoskannen-Vergleich 2022: Emsa Isolierkanne

Emsa Isolierkanne © Amazon Produktbild

Emsa Isolierkanne bestellen

Fassungsvermögen 1 Liter Isolierleistung 12 Stunden heiß, 24 Stunden kalt Material Doppelwandiger Edelstahl-Isolierkolben Ausstattung Soft-Grip-Griff, Ausgießtaste Spülmaschinengeeignet ❌ Vorteile Einhandbedienung, tropffreies Ausgießen, luftdichter Verschluss Bewertung 4,6 von 5 (7.825 Kundenrezensionen) Preis ab 25,39 €

Thermoskannen-Vergleich 2022: Kaave Thermoskanne bigBoy

Kaave Thermoskanne bigBoy © Amazon Produktbild

Kaave Thermoskanne bigBoy bestellen

Fassungsvermögen 1 Liter Isolierleistung 24 Stunden heiß, 36 Stunden kalt Material Edelstahl, BPA-frei Ausstattung 2 Tassen am Deckel, stabiler Griff Spülmaschinengeeignet ❌ Vorteile Auslaufsicher, mit Henkel und Tassen Bewertung 4,7 von 5 (1.930 Kundenrezensionen) Preis ab 32,97 €

Thermoskannen-Vergleich 2022: Stanley Vakuum Trinkflasche

Stanley Vakuum Trinkflasche © Amazon Produktbild

Stanley Vakuum Trinkflasche bestellen

Fassungsvermögen 1 Liter Isolierleistung 45 Stunden heiß, 48 Stunden kalt Material Edelstahl, BPA-frei Ausstattung Tragegriff, Becher Spülmaschinengeeignet ✔️ Vorteile Auslaufsicher, FDA-zertifiziert, doppelwandige Vakuum-Isolierung Bewertung 4,7 von 5 (6.853 Kundenrezensionen) Preis ab 53,39 €

Thermoskannen-Vergleich 2022: alfi Gusto Thermoskanne

alfi Gusto Thermoskanne © Amazon Produktbild

alfi Gusto Thermoskanne bestellen

Fassungsvermögen 1 Liter Isolierleistung 12 Stunden heiß, 24 Stunden kalt Material Edelstahl mit Glaseinsatz, BPA-frei Ausstattung Air-Control-Belüftungssystem Spülmaschinengeeignet ❌ Vorteile Auslaufsicher, Einhandbedienung, Deckel zerlegbar Bewertung 4,4 von 5 (776 Kundenrezensionen) Preis ab 116,99 €